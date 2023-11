Das bringt der Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 17.11.23 | Überblick

Schwieriger Besuch: Erdogan erstmals seit drei Jahren in Deutschland

BERLIN: Geschützt von einem Großaufgebot der Polizei wird der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan am Freitag erstmals seit drei Jahren Deutschland besuchen. Sein Treffen mit Bundeskanzler Olaf Scholz im Kanzleramt ist wegen der Verbalattacken Erdogans auf Israel und seiner Verteidigung der von der EU als Terrororganisation eingestuften Hamas höchst umstritten. Scholz sieht ihn trotzdem als wichtigen Gesprächspartner zum Beispiel für die Steuerung der Zuwanderung nach Europa.

Bundestag stimmt über beschleunigte Disziplinarverfahren ab

BERLIN: Der Bundestag stimmt an diesem Freitag über eine Gesetzesnovelle ab, die sich gegen Verfassungsfeinde im öffentlichen Dienst richtet. Sie soll dafür sorgen, dass Disziplinarmaßnahmen gegen Beamte und Richter künftig per Verfügung durchsetzbar sind - etwa die Entfernung aus dem Dienstverhältnis oder die Aberkennung des Ruhegehalts. Das soll den Behörden langwierige Disziplinarklagen vor Verwaltungsgerichten ersparen. Zudem ist vorgesehen, dass eine Verurteilung wegen Volksverhetzung unmittelbar zum Verlust der Beamtenrechte führen soll.

Jusos wählen auf Bundeskongress neuen Vorsitz - ohne Scholz

BRAUNSCHWEIG: Der Jugendverband der SPD wählt an diesem Freitag (16.30 Uhr) auf seinem Bundeskongress in Braunschweig einen neuen Vorsitz. Die bisherige Juso-Chefin Jessica Rosenthal hat ihren Rückzug angekündigt. Um die Nachfolge bewerben sich Sarah Mohamed, 31, aus Nordrhein-Westfalen und Philipp Türmer, 27, aus Hessen.

Linke zu Bundesparteitag in Augsburg: Europawahl und Grundsatzdebatte

AUGSBURG: Gut drei Wochen nach der Abspaltung des Parteiflügels um Sahra Wagenknecht beginnt die Linke am Freitag (14.00 Uhr) ihren Bundesparteitag in Augsburg. Eigentliches Thema ist die Europawahl im Juni 2024. Parteichef Martin Schirdewan und die Flüchtlings- und Klimaaktivistin Carola Rackete sollen die Kandidatenliste anführen. Doch dürfte es auch um den Austritt Wagenknechts und deren geplante Konkurrenzpartei BSW gehen.

Björn Höcke soll AfD-Spitzenkandidat im Thüringer Wahlkampf werden

PFIFFELBACH: Thüringens AfD-Vorsitzender Björn Höcke soll am Freitag bei einer Landeswahlversammlung (geplanter Beginn: 18.00 Uhr) zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl 2024 gewählt werden. Der 51-Jährige hatte bereits vor einem Jahr angekündigt, seinen Landesverband erneut in den Wahlkampf führen zu wollen. Die Thüringer AfD wird vom Landesverfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft und beobachtet.

Italien steht Streikwelle bevor - Einschränkungen erwartet

ROM: Italien steht an diesem Freitag eine große Streikwelle bevor. Die größten italienischen Gewerkschaften haben zu einer Reihe von Arbeitsniederlegungen ausgerufen. Die Arbeitnehmervertreter wollen damit ihre Kritik an der Rechtsregierung von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni und dem neuen Haushaltsgesetz untermauern. Sie fordern von der Regierungschefin, die seit gut einem Jahr im Amt ist, mehr Investitionen in Bereichen wie Bildung und Gesundheit.

Bundestag will Wachstumschancengesetz beschließen

BERLIN: Der Bundestag will am Freitag (09.00 Uhr) Maßnahmen zur Ankurbelung der lahmenden deutschen Wirtschaft beschließen. Das sogenannte Wachstumschancengesetz der Ampel-Koalition sieht steuerliche Entlastungen für Unternehmen bis 2028 und eine Beschleunigung von Genehmigungsverfahren vor. Die Entlastungen sollen jährlich sieben Milliarden Euro betragen. Ein Kernpunkt ist eine Prämie für Investitionen in den Klimaschutz.

BGH urteilt zu Höhe von Standgebühren für abgeschlepptes Auto

KARLSRUHE: Wie lange darf ein privater Abschleppdienst Standgebühren für ein abtransportiertes Auto kassieren und dürfen diese bis in die Tausende steigen? Der Bundesgerichtshof (BGH) will dazu am Freitag (9.00 Uhr) in Karlsruhe ein Urteil verkünden. Es geht um einen Fall aus Sachsen, in dem die Abschleppfirma 4935 Euro verlangt, weil das Fahrzeug während eines Rechtsstreits zunächst auf dem Gelände stehenblieb - und sich die Summe so Tag für Tag erhöhte.

Grönemeyer, Bosse und Co. am Freitag beim neuen Polyton-Musikpreis

BERLIN: Am Freitagabend wird der neue Polyton-Musikpreis in Berlin vergeben. Nach Angaben der Veranstalter handelt es sich dabei um einen Preis von Musikschaffenden für Musikschaffende, initiiert von der Akademie für Populäre Musik. Mitglieder der Akademie sind unter anderem Shirin David, Herbert Grönemeyer, Johannes Oerding und Judith Holofernes.

Über eine Million Vorlesende und Zuhörende beim Vorlesetag erwartet

BERLIN: Beim 20. bundesweiten Vorlesetag wollen sich an diesem Freitag wieder viele Menschen für das Vorlesen einsetzen. Erwartet werden laut Angaben der Veranstalter mehr als eine Million Zuhörende und Vorlesende. Viele Prominente unterstützen die gemeinsame Initiative der Wochenzeitung «Die Zeit», der Stiftung Lesen in Mainz und der Deutschen Bahn Stiftung. So wollen etwa Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) und Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) Kindern in Berlin vorlesen.

Länderspiel-Doppelpack für U21 zum Jahresabschluss

PADERBORN: Die deutsche U21 hofft auf einen erfolgreichen Jahresabschluss. In zwei Fußball-Länderspielen am Freitag in Paderborn gegen Estland und am Dienstag in Essen gegen Polen will die Mannschaft in der EM-Qualifikation auf Kurs bleiben. Trainer Antonio Di Salvo strebt mit der Auswahl um den Dortmunder Torjäger Youssoufa Moukoko zwei Siege an. Das würde die Tabellenspitze bedeuten. Aktuell führt Polen die Tabelle an, hat aber auch ein Spiel mehr als die deutsche Auswahl absolviert.

Zverev bei ATP-Finals auf Schützenhilfe angewiesen

TURIN: Im Kampf um den Halbfinaleinzug bei den ATP-Finals ist Alexander Zverev auf Schützenhilfe angewiesen. Nur wenn der bereits für das Halbfinale qualifizierte Daniil Medwedew aus Russland an diesem Freitag (14.30 Uhr/Sky) gegen Wimbledonsieger Carlos Alcaraz aus Spanien gewinnt, hat Zverev im Abendspiel (20.30 Uhr/Sky) gegen den schon ausgeschiedenen Russen Andrej Rubljow noch eine Chance auf das Ticket für das Halbfinale. Mit einem Sieg würde der Olympiasieger das Weiterkommen dann perfekt machen. Ansonsten ist das Tennis-Jahr für ihn beendet.