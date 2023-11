Das bringt der Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 10.11.23 | Überblick

Scholz und Pistorius bei Bundeswehrtagung

BERLIN: Die Bundesregierung tauscht sich am Freitag auf der Bundeswehrtagung in Berlin mit der militärischen Führung über den weiteren Kurs der Streitkräfte aus. Bundeskanzler Olaf Scholz eröffnet den Abschlusstag des zweitägigen Treffens mit einer Rede. Mittags wird auch Verteidigungsminister Boris Pistorius (beide SPD) sprechen. Unter den Themen des Treffens sind die Verlegung einer Brigade nach Litauen sowie ein Umbau im Verteidigungsministerium.

Justizministerkonferenz: Dürfen Verfassungsfeinde Gutachter sein?

BERLIN: Die Verhinderung von Verfassungsfeinden als Gutachter vor Gericht gehört zu den Themen, mit denen sich die Justizminister und Justizministerinnen an diesem Freitag bei ihrer Herbsttagung beschäftigen werden. Ein weiterer Tagesordnungspunkt lautet: «Antisemitischer Terror der Hamas in Israel und die Folgen für den öffentlichen Frieden in Deutschland. Konsequenter strafrechtlicher Schutz jüdischen Lebens in Deutschland.» Dazu ist ein Gespräch mit dem israelischen Botschafter Ron Prosor und dem Präsidenten des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, vorgesehen.

Bundestag beschließt Mindestbesteuerung und Stiftungsfinanzierung

BERLIN: Der Bundestag will am Freitag (Sitzungsbeginn 9.00 Uhr) die Mindestbesteuerung für große Unternehmen beschließen. Diese soll verhindern, dass Konzerne ihre Gewinne in Steueroasen verschieben. Künftig müssen alle international agierenden Unternehmen mit mehr als 750 Millionen Euro Jahresumsatz mindestens 15 Prozent Steuern zahlen. Darunter fallen Schätzungen zufolge 600 bis 800 deutsche Firmen. Deutschland setzt damit eine EU-Richtlinie um.

CDU in Hessen will möglichen Koalitionspartner nennen

WIESBADEN: Die hessische CDU will nach vertraulichen Gremiensitzungen an diesem Freitag in Wiesbaden vermutlich die Wahl ihres gewünschten Koalitionspartners bekanntgeben. Es könnte auf die Grünen oder auf die SPD hinauslaufen. Erwartet wurde nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur, dass CDU-Landeschef und Ministerpräsident Boris Rhein sowie CDU-Fraktionschefin Ines Claus die Medien über die mit Spannung erwartete Entscheidung informieren.

Baerbock fliegt nach Abu Dahbi und Riad - Krisengespräche wegen Gaza

BERLIN: Außenministerin Annalena Baerbock bricht an diesem Freitagmorgen zu einer weiteren Reihe von Krisengesprächen im Zusammenhang mit dem Gaza-Krieg in den Nahen Osten auf. Geplante Stationen der Reise sind nach Angaben eines Sprechers des Auswärtigen Amts in Berlin die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), Saudi-Arabien und Israel. Die Grünen-Politikerin wollte am Freitag zunächst nach Abu Dhabi fliegen, die VAE-Hauptstadt. Noch im Laufe des Tages solle es weiter nach Riad gehen, in die Hauptstadt Saudi-Arabiens. Das genaue Gesprächsprogramm blieb zunächst offen.

Polargipfel in Paris sucht Wege zum Schutz schmelzender Ökosysteme

PARIS: Über den Schutz der Gletscher und der Polargebiete beraten Politiker und Fachleute bis Freitag auf einem Gipfel in Paris. In Vorbereitung ist ein Pariser Aufruf zum Schutz der Arktis, der Antarktis und der Gletscher, der auf dem Treffen am Freitag veröffentlicht werden soll. Der Polargipfel ist Teil einer One Planet Gipfel-Reihe, die Frankreichs Präsident Emmanuel Macron auf der UN-Klimakonferenz in Bonn 2017 ins Leben gerufen hat. Für Deutschland nimmt Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) an dem Gipfel teil.

Bremer Fernsehpreis für beste regionale TV-Beiträge

BREMEN: Die besten regionalen Fernseh- und Webproduktionen werden am Freitag (20.00 Uhr) mit dem Bremer Fernsehpreis 2023 ausgezeichnet. Eine Jury um den ARD-Moderator Frank Plasberg hat aus 20 Nominierungen die Preisträgerinnen und Preisträger für sechs Kategorien ausgewählt. Radio Bremen verleiht die Auszeichnung im Auftrag der ARD mit Unterbrechungen seit 1974.

Nagelsmann nominiert Kader für November-Spiele

FRANKFURT/MAIN: Nach der gelungenen Länderspielreise in die USA stehen für Julian Nagelsmann die letzten beiden EM-Testpartien des Jahres inklusive der Heimpremiere als Bundestrainer an. Am Freitag (10.00 Uhr) wird der 36-Jährige über die Social-Media-Kanäle des Deutschen Fußball-Bundes seinen Kader für die Partien gegen die Türkei am 18. November (20.45 Uhr/RTL) im Berliner Olympiastadion und am 21. November (20.45 Uhr/ZDF) in Wien gegen Österreich bekannt geben.

Gladbach und Wolfsburg eröffnen elften Bundesliga-Spieltag

MÖNCHENGLADBACH: In einem Mittelfeld-Duell eröffnen am Freitag (20.30 Uhr) Borussia Mönchengladbach und der VfL Wolfsburg den elften Spieltag der Fußball-Bundesliga. Die Gladbacher wollen nach zuletzt drei Pflichtspielen ohne Niederlage ihren zarten Aufwärtstrend fortsetzen und den Abstand zur Abstiegszone vergrößern. Derzeit ist die Borussia mit zehn Punkten Tabellenelfter, Platz 17 ist aber nur vier Zähler entfernt.