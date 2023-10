Das bringt der Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 20.10.23 | Überblick

Baerbock setzt Nahost-Krisengespräche in Israel und Libanon fort

AMMAN: Außenministerin Annalena Baerbock setzt am Freitag ihre Nahost-Krisengespräche zu den Folgen des Angriffs der islamistischen Hamas auf Israel vom 7. Oktober fort. Nach Unterredungen in der jordanischen Hauptstadt Amman am Donnerstag wollte die Grünen-Politikerin am Vormittag (Ortszeit) nach Israel fliegen. In Tel Aviv war ein Treffen mit Oppositionspolitiker Benny Gantz geplant, der auch dem lagerübergreifend gebildeten Kriegskabinett von Regierungschef Benjamin Netanjahu angehört.

US-Präsident Biden empfängt von der Leyen und Michel im Weißen Haus

WASHINGTON: US-Präsident Joe Biden empfängt am Freitag EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Ratspräsident Charles Michel im Weißen Haus in Washington. Bei dem Treffen soll es unter anderem um den Gaza-Krieg und Russlands Invasion in die Ukraine gehen. Auch die Kooperation bei neuen und kritischen Technologien, einschließlich digitaler Infrastruktur und künstlicher Intelligenz, steht auf der Tagesordnung. Außerdem kommen handelspolitische Fragen auf den Tisch.

Spitzen der Ampel-Koalition beraten im Kanzleramt

BERLIN: Die Spitzen der Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP treffen sich am Freitag zu Beratungen im Kanzleramt. Dabei dürfte es zum einen um die Konsequenzen aus der deutlichen Niederlage aller drei Parteien bei den Landtagswahlen in Bayern und Hessen gehen. Vor allem aber dürften Kanzler Olaf Scholz (SPD), die Partei- und Fraktionsspitzen sowie mehrere Minister über Migrationspolitik sprechen.

Bundesrat berät über Entlastung von Unternehmen und Namensrecht

BERLIN: Der Bundesrat berät am Freitag (Beginn 9.30 Uhr) über eine Reihe von Gesetzesvorhaben der Bundesregierung. Darunter sind das Wachstumschancengesetz, das Gesetz zur effektiveren Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie das Energieeffizienzgesetz. Auch die Reform des Namensrechts und die Erhöhung der Regelsätze für Bürgergeld und Sozialhilfe stehen auf der Tagesordnung der Länderkammer.

Auftakt Deutschlandtag der Jungen Union

BRAUNSCHWEIG: Am Freitag (18.30 Uhr) startet der dreitägige Deutschlandtag der Jungen Union in Braunschweig. Am ersten Tag werden unter anderem Ron Prosor, israelischer Botschafter in Deutschland, sowie CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann erwartet. Am Samstag halten CDU-Parteichef Friedrich Merz und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) Reden. Nach Angaben einer Sprecherin geht es beim Deutschlandtag unter anderem um Migration, Asyl und Wirtschaft in Europa. Die Junge Union Deutschlands (JU) ist die Nachwuchsorganisation von CDU und CSU. Sie hat nach eigenen Angaben rund 90.000 Mitglieder. JU-Bundesvorsitzender ist seit November vergangenen Jahres Johannes Winkel (31).

Bundestag soll Ausweitung der Lkw-Maut beschließen

BERLIN: Der Bundestag soll am Freitag (9.00) eine Ausweitung der Lkw-Maut beschließen. Die Gesetzespläne der Ampel-Koalition sehen vor, den Schadstoffausstoß stärker zu berücksichtigen und dafür zum 1. Dezember einen Kohlendioxid-Aufschlag einzuführen. Zudem sollen zum 1. Juli 2024 leichtere Lastwagen ab 3,5 Tonnen in die Mautpflicht auf Autobahnen und Bundesstraßen einbezogen werden - bisher greift sie ab 7,5 Tonnen. Ausgenommen werden sollen aber Transporter von Handwerksbetrieben. Ein Teil der Milliardeneinnahmen der Lkw-Maut soll künftig für Investitionen in die Schiene verwendet werden.

Autor Rushdie in Frankfurt - Buchmesse öffnet für Lesepublikum

FRANKFURT/MAIN: Der diesjährige Friedenspreisträger Salman Rushdie wird am Freitag (10.00 Uhr) auf der Frankfurter Buchmesse erwartet. Die Sicherheitsvorkehrungen bei der Pressekonferenz dürften enorm sein, denn der indisch-britische Autor war nach jahrelanger Verfolgung durch islamische Extremisten 2022 bei einem Attentat schwer verletzt worden. Am Sonntag erhält der 76-Jährige in der Paulskirche den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels.

BVB zum Auftakt des achten Bundesliga-Spieltags gegen Bremen

DORTMUND: Mit den aufwendig aus den USA zurückgeholten Nationalspielern Mats Hummels, Niclas Füllkrug, Julian Brandt und Niklas Süle tritt Borussia Dortmund zum Auftakt des achten Bundesliga-Spieltags gegen Werder Bremen an. BVB-Trainer Edin Terzic ist guter Dinge, dass sich die viel beachtete Rückholaktion der vier Fußballprofis mit einem eigens vom Verein gecharterten Business-Jet von der Länderspielreise in der Begegnung am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) bezahlt machen wird. Fehlen wird dem Tabellenvierten Dortmund gegen den 14. aus Bremen hingegen Youssoufa Moukoko, der sich im EM-Qualifikationsspiel der deutschen U21 gegen Bulgarien eine Zerrung im Oberschenkel zuzog.

Erste Pressekonferenz mit Interims-Bundestrainer Horst Hrubesch

FRANKFURT/MAIN: Horst Hrubesch gibt an diesem Freitag (10.00 Uhr) in Frankfurt/Main seine erste Pressekonferenz als neuer Interimstrainer der deutschen Fußballerinnen. Der 72 Jahre alte frühere Stürmerstar des Hamburger SV präsentiert sich auf dem DFB-Campus zusammen mit Verbandspräsident Bernd Neuendorf und dem neuen Sport-Geschäftsführer Andreas Rettig. Gleichzeitig wird das Aufgebot für die beiden nächsten Nations-League-Spiele der Vize-Europameisterinnen am kommenden Freitag (17.45 Uhr) gegen Außenseiter Wales in Sinsheim und am 31. Oktober (20.00 Uhr) in Island mitgeteilt.

Weltmeister Verstappen peilt Pole Position in Texas an

AUSTIN: Knapp zwei Wochen nach seinem erneuten Titelgewinn peilt Formel-1-Weltmeister Max Verstappen am Freitag (23.00 Uhr) seine zwölfte Pole Position der Saison an. In die Qualifikation für den Großen Preis der USA in Austin startet der Red-Bull-Pilot aus den Niederlanden wieder als klarer Favorit. Der 26-Jährige hat das Rennen in Texas in den vergangenen beiden Jahren gewonnen und steuert seinen 50. Karrieresieg in der Formel 1 an.