Das bringt der Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 13.10.23 | Überblick

Baerbock reist zu Solidaritätsbesuch nach Israel

BERLIN: Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) reist an diesem Freitag als Reaktion auf den blutigen Angriff der islamistischen Hamas zu einem Solidaritätsbesuch nach Israel. Der Besuch finde «im Rahmen ihrer aktuellen Krisendiplomatie» statt, hatte der Sprecher des Auswärtigen Amts am Donnerstag mitgeteilt. Details des Programmes der Bundesaußenministerin in Israel waren zunächst nicht bekannt.

Ministerpräsidenten beraten weiter über umstrittene Asylpolitik

FRANKFURT AM MAIN: Nur Stunden vor einem Spitzentreffen im Kanzleramt beendet die Ministerpräsidentenkonferenz unter dem Vorsitz des hessischen Regierungschefs Boris Rhein (CDU) am Freitag ihr zweitägiges Treffen in Frankfurt. Die Länder wollen vor allem die für 6. November geplante Runde mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) vorbereiten. Dann ist eine Grundsatzentscheidung über dauerhaft höhere Bundesmittel für die Flüchtlingskosten geplant. Am Mittag (13.00 Uhr) geben Rhein und sein Stellvertreter Stephan Weil (SPD) die Ergebnisse der Länderberatungen bekannt. Anschließend fahren sie nach Berlin. Dort findet am Abend (18.30 Uhr) im Kanzleramt ein Spitzengespräch mit Scholz statt, an dem auch CDU-Chef Friedrich Merz teilnehmen wird.

EU-Ausschuss stimmt über neue Zulassung für Glyphosat ab

BRÜSSEL: Vertreter der EU-Staaten stimmen an diesem Freitagmittag über die Erneuerung der Zulassung des umstrittenen Unkrautvernichters Glyphosat ab. Die EU-Kommission hatte vorgeschlagen, dass Glyphosat bis Ende 2033 in der EU genutzt werden darf - noch ist der Wirkstoff bis Mitte Dezember in der EU zugelassen.

Publikumspreis Goldene Henne wird in Leipzig vergeben

LEIPZIG: Mit einer Fernseh-Gala wird am Freitag in Leipzig zum 29. Mal die Goldene Henne vergeben. Stars aus Musik, Film, Comedy und Sport werden in verschiedenen Kategorien mit dem Preis ausgezeichnet. Moderator Florian Silbereisen führt durch die Verleihung. Als Showacts werden nach Veranstalterangaben unter anderem Johannes Oerding, Santiano, Anastacia und Wincent Weiss erwartet. Rund 500 geladene Gäste werden die Live-Show vor Ort verfolgen. Vergeben wird der Medienpreis gemeinsam von der Zeitschrift «Super Illu» und dem MDR Fernsehen.

Deutsche U21 tritt in der EM-Qualifikation in Bulgarien an

SOFIA: Deutschlands U21-Nationalmannschaft strebt auf dem Weg zur EM 2025 im zweiten Qualifikationsspiel den zweiten Sieg an. Gegner der Auswahl von Trainer Antonio Di Salvo ist am Freitag (18.15 Uhr/ProSieben Maxx) in Sofia Bulgarien. Bei einem Sieg mit mindestens zwei Toren Differenz würden die deutschen Nachwuchs-Fußballer vorerst die Tabellenführung in der Gruppe D von Polen übernehmen. Deutschland ist nach dem 3:0 gegen den Kosovo zum Quali-Auftakt Gruppendritter, der Zweite Bulgarien war mit vier Punkten und einem überraschenden Sieg gegen Israel in die Qualifikation gestartet.