Das bringt der Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 06.10.23 | Überblick

Friedensnobelpreisträger wird bekanntgegeben

OSLO: Angesichts von Ukraine-Krieg, Klimakrise und weiteren Konflikten in der Welt wird an diesem Freitag verkündet, wer in diesem Jahr mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wird. Das norwegische Nobelkomitee will den oder die Preisträger um 11.00 Uhr in Oslo bekanntgeben.

EU-Gipfel berät über Migration und Reformen vor Aufnahme neuer Länder

GRANADA: Die Staats- und Regierungschefs der 27 EU-Länder beraten an diesem Freitag (8.45 Uhr) im spanischen Granada über den Kampf gegen unerwünschte Migration und über Reformen vor der möglichen Aufnahme neuer Mitglieder in die Europäische Union. Am Rande des informellen Gipfels wird es voraussichtlich zudem ein Gespräch zwischen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni geben.

Baerbock berät mit Westbalkan-Staaten über EU-Annäherung

TIRANA: Mit Blick auf die verschärften Spannungen zwischen Serbien und Kosovo berät Bundesaußenministerin Annalena Baerbock an diesem Freitag in Albaniens Hauptstadt Tirana über die Perspektiven der Annäherung von sechs Westbalkan-Staaten an die EU. Das turnusmäßige Treffen gilt als Vorbereitung des sogenannten Berlin-Prozess-Gipfels am 16. Oktober.

Karlsruhe äußert sich zu Thüringens Flüchtlings-Härtefallkommission

KARLSRUHE: Das Bundesverfassungsgericht äußert sich an diesem Freitag zu Thüringens Härtefallkommission für Flüchtlinge. Hintergrund ist nach Angaben von vergangenem Freitag eine Verfassungsbeschwerde der thüringischen AfD-Landtagsfraktion gegen ein Urteil des Thüringer Verfassungsgerichtshofs vom 16. Dezember 2020.

Hamburg nimmt Abschied von Ex-Bürgermeister Hans-Ulrich Klose

HAMBURG: Einen Monat nach dem Tod von Hamburgs Ex-Bürgermeister Hans-Ulrich Klose nimmt die Hansestadt am Freitag (12.00 Uhr) bei einer Trauerfeier im Michel Abschied von dem SPD-Politiker. Bei dem Gottesdienst werden nach Angaben der Senatskanzlei Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) und der Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Rolf Mützenich, Reden halten.

Google eröffnet erstes eigenes Cloud-Rechenzentrum in Deutschland

HANAU: Der Internet-Riese Google eröffnet an diesem Freitag (15.00 Uhr) in Hanau sein erstes eigenes Cloud-Rechenzentrum in Deutschland. In der Anlage werden nicht Daten von privaten Verbraucherinnen und Verbrauchern verarbeitet und gespeichert, sondern Speicher- und Cloud-Dienste für gewerbliche Kunden von Google Cloud bereitgestellt.

Ernährungsbranche zeigt auf Anuga Trends

KÖLN: Vor dem Start der Fachmesse Anuga in Köln stellt die Ernährungswirtschaft am Freitag (10.00 Uhr) aktuelle Trends der Branche vor. Zu den Schwerpunktthemen gehören in diesem Jahr unter anderem vegane Ernährung, aber auch Bio und Halal.

Weiterer Prozess im Allgäuer Tierschutzskandal beginnt

MEMMINGEN: Im Zuge der strafrechtlichen Aufarbeitung des Allgäuer Tierschutzskandals müssen sich ab Freitag (9.00 Uhr) zwei Männer und eine Frau in einem weiteren Verfahren vor Gericht verantworten. Vor dem Landgericht Memmingen sind die drei Angestellten eines Milchviehbetriebs in Bad Grönenbach wegen zahlreicher Verstöße gegen das Tierschutzgesetz angeklagt.

Bundestrainer Nagelsmann nominiert seinen ersten DFB-Kader

FRANKFURT/MAIN: Zwei Wochen nach seiner Vorstellung als neuer Bundestrainer muss Julian Nagelsmann erste Personalentscheidungen treffen. Der 36-Jährige verkündet am Freitag sein Aufgebot für die Länderspielreise nach Amerika. Die Fußball-Nationalmannschaft trifft unter ihrem neuen Chefcoach am 14. Oktober in Hartford auf Gastgeber USA. Drei Tage später ist Mexiko in Philadelphia der nächste Kontrahent.

Gladbach will ersten Heimsieg gegen Tabellenletzten Mainz

DÜSSELDORF: Borussia Mönchengladbach will nach dem ersten Saisonsieg am vergangenen Wochenende beim VfL Bochum nun auch den ersten Punkte-Dreier in dieser Saison im eigenen Stadion. Dabei trifft die Mannschaft von Trainer Gerardo Seoane am Freitagabend auf den Tabellenletzten FSV Mainz 05 (20.30 Uhr/DAZN). Die Rheinhessen haben in dieser Spielzeit noch kein Spiel gewonnen und erst einen Punkt auf dem Konto.

Verstappen geht als Favorit in Katar-Qualifikation der Formel 1

DOHA: Mit der Qualifikation für den Großen Preis von Katar beginnt am Freitag (19.00 Uhr/Sky) das Formel-1-Wochenende am Arabischen Golf. Auf dem Wüstenkurs nördlich von Doha ist Weltmeister Max Verstappen im Red Bull einmal mehr der große Favorit. Der 26 Jahre alte Niederländer will sich auf dem Lusail International Circuit die Pole Position für das Hauptrennen am Sonntag sichern.