Das bringt der Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 29.09.23 | Überblick

Scholz will engere Kooperation mit Ex-Sowjetrepubliken schmieden

BERLIN: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will an diesem Freitag eine engere Zusammenarbeit mit den früheren Sowjetrepubliken Zentralasiens einläuten. Erstmals wird er die Staatschefs von Kasachstan, Kirgistan, Tadschikistan, Turkmenistan und Usbekistan zu einem gemeinsamen Gipfeltreffen im Kanzleramt empfangen. Bei einem Arbeitsessen wird es um die Vertiefung der wirtschaftlichen und strategischen Beziehungen gehen.

Russland feiert Jahrestag Annexion ukrainischer Gebiete

MOSKAU: Mit einem großen Festkonzert auf dem Roten Platz in Moskau feiert Russland an diesem Freitag den ersten Jahrestag der Annexion der ukrainischen Gebiete Cherson, Saporischschja, Donezk und Luhansk. Zwar kontrollieren die russischen Besatzer keine dieser Regionen ganz und mussten okkupierte Teile angesichts der Gegenoffensive der Ukraine wieder aufgeben. Dennoch verfolgt die Atommacht in ihrem bereits seit mehr als anderthalb Jahren dauernden Angriffskrieg weiter das Ziel einer kompletten Einnahme der Gebiete.

Feijóo nimmt zweiten Anlauf für Amt des spanischen Regierungschefs

MADRID: Das Unterhaus des spanischen Parlaments stimmt an diesem Freitag ein zweites Mal über die als chancenlos geltende Kandidatur des konservativen Oppositionsführers Alberto Núñez Feijóo für das Amt des Regierungschefs ab. Anders als in der ersten Runde, in der eine absolute Mehrheit von 176 Stimmen notwendig war, würde Feijóo nun eine einfache Mehrheit reichen. Aber auch die ist nach derzeitigem Stand nicht in Sicht. Im ersten Durchgang am Mittwoch hatten 178 Abgeordnete gegen ihn und 172 für ihn gestimmt.

Erster Bürgerrat zur Ernährung geht an den Start

BERLIN: Der erste Bürgerrat des Bundestags zur Ernährung geht an den Start. Parlamentspräsidentin Bärbel Bas will das neue Gremium an diesem Freitag (17.00 Uhr) Uhr bei einer Veranstaltung in Berlin eröffnen. Am Wochenende sollen die 160 Teilnehmerinnen und Teilnehmer dann zur ersten Arbeitssitzung zusammenkommen. Bis Februar sollen sie ein «Bürgergutachten» mit Empfehlungen zum Thema «Ernährung im Wandel: Zwischen Privatangelegenheit und staatlichen Aufgaben» vorlegen.

Heizungsgesetz dürfte Bundesrat passieren

BERLIN: Das Heizungsgesetz dürfte am Freitag den Bundesrat passieren. Erwartet wird aufgrund der Mehrheitsverhältnisse, dass die Länderkammer keinen Einspruch gegen das Gesetz einlegt. Ausschüsse des Bundesrats empfehlen, nicht den Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat anzurufen - das fordert Bayern in einem Antrag. Das Gesetz zielt darauf ab, durch einen Austausch von Öl- und Gasheizungen Schritt für Schritt das Heizen in Deutschland klimafreundlich zu machen.

Bundesagentur für Arbeit stellt Statistik für September vor

NÜRNBERG: Unter dem Eindruck anhaltender Inflation und konjunktureller Schwäche stellt die Bundesagentur für Arbeit am Freitag ihre Arbeitsmarktstatistik für den Monat September vor. Der Arbeitsmarkt ist in den vergangenen Monaten mehr und mehr unter Druck geraten. Experten rechnen im Jahresdurchschnitt 2023 mit einem Plus an Arbeitslosen von 150.000 bis 190.000. Auch die Arbeitsagenturen gehen in ihrer Vorausschau auf die nächsten drei Monate von einer nachlassenden Dynamik auf dem Arbeitsmarkt aus.

Bahn sperrt bis Mitte Oktober wichtige Strecken im Ruhrgebiet

DUISBURG: Die Bahn sperrt wegen Bauarbeiten an einer Autobahnbrücke von Freitagabend (21.00 Uhr) an mehrere wichtige Verbindungen zwischen dem westlichen Ruhrgebiet und dem Rheinland. Rund um Duisburg fährt zwei Wochen lang kaum ein Zug. Im Nahverkehr müssen viele Pendler auf Ersatzbusse umsteigen, im Fernverkehr werden Züge weiträumig umgeleitet - in großen Städten wie Düsseldorf, Essen und Bochum fahren dadurch deutlich weniger ICEs.

Wahl der 75. Deutschen Weinkönigin: Fünf Frauen im Finale

NEUSTADT/WEINSTRAßE: Beim Jubiläumswettstreit an diesem Freitag greifen fünf junge Frauen aus Baden-Württemberg, Bayern, Hessen und Rheinland-Pfalz nach der Krone der 75. Deutschen Weinkönigin. Die Kandidatinnen müssen im Finale im pfälzischen Neustadt an der Weinstraße vor allem Fachwissen, Schlagfertigkeit und Persönlichkeit beweisen. Eine Jury und das Publikum bestimmen nach der Show (Beginn: 20.15 Uhr, das SWR Fernsehen überträgt live), wer als wichtigste Botschafterin der Branche künftig rund 15.000 deutsche Winzerinnen und Winzer ein Jahr lang vertritt.

Oben ohne auf dem Wasserspielplatz - weiteres Gericht prüft Klage

BERLIN: Der Streit um entblößte Brüste auf einem Berliner Wasserspielplatz beschäftigt an diesem Freitag (10.00 Uhr) erneut die Justiz. Das Kammergericht verhandelt über die Berufung der betroffenen Frau gegen eine Entscheidung des Landgerichts vom September 2022. Dieses hatte keine Grundlage für eine Entschädigung nach dem Antidiskriminierungsgesetz des Landes Berlin (LADG) gesehen und die Klage abgewiesen. Die Klägerin sei nicht unrechtmäßig wegen ihres Geschlechts diskriminiert worden, argumentierte das Gericht damals. Das Verhalten von Sicherheitsleuten und Polizei, die eine Bedeckung der Brüste verlangt hatten, sei rechtmäßig gewesen.

Außerordentlicher DFB-Bundestag findet digital statt

FRANKFURT/MAIN: Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) will den neuen Grundlagenvertrag mit der Deutschen Fußball Liga (DFL) bestätigen lassen. Dafür kommt ein außerordentlicher Bundestag an diesem Freitag in digitaler Form zusammen. Als weiteren Grund für die Einberufung des Bundestags nannte der DFB die «Umgestaltung der Position des DFB-Schatzmeisters in ein Hauptamt». Der seit dem 1. Juli gültige Grundlagenvertrag war Ende Juni beschlossen worden und bedarf nur noch formal der Bestätigung. Statt bislang 26 Millionen Euro zahlt die DFL dem DFB künftig zwischen 34,5 und 39 Millionen Euro pro Saison.

Zum Start des 6. Spieltags: Dortmund zu Gast bei Hoffenheim

SINSHEIM: Zum Start des 6. Bundesliga-Spieltags können sowohl die TSG 1899 Hoffenheim als auch Borussia Dortmund für eine Nacht die Tabellenführung übernehmen. Der noch ungeschlagene Vize-Meister gastiert am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN) bei der formstarken TSG, die zuletzt vier Spiele in Serie gewann. Der BVB muss erneut ohne den verletzten Mittelfeldspieler Marcel Sabitzer auskommen, gilt aber in der ausverkauften Arena in Sinsheim als Favorit. Die vergangenen drei Bundesliga-Gastspiele bei der TSG entschied Dortmund allesamt für sich. Bei Hoffenheim ist der Einsatz von Stürmer Wout Weghorst fraglich.

IPC trifft Entscheidung über Ausschluss von Russen und Belarussen

MANAMAH: Über den Fortbestand des Ausschlusses von russischen und belarussischen Athleten entscheidet das Internationale Paralympische Komitee (IPC) am Freitag. Sollte das IPC auf seiner Mitglieder- und Generalversammlung im Golfstaat Bahrain daran festhalten, würde das quasi das Paralympics-Aus von Russen und Belarussen im nächsten Jahr in Paris bedeuten. Die Entscheidung wird für den frühen Nachmittag erwartet.