Das bringt der Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 22.09.23 | Überblick

Bundestag berät über Reform des Klimaschutzgesetzes

BERLIN: Der Bundestag berät am Freitag erstmals über einen Gesetzentwurf der Bundesregierung über eine Reform des Klimaschutzgesetzes. Demnach soll die Einhaltung von Klimazielen nicht mehr rückwirkend nach verschiedenen Sektoren wie Verkehr oder Gebäude kontrolliert werden - sondern in die Zukunft gerichtet, mehrjährig und sektorübergreifend. Umweltverbände kritisieren die Pläne scharf und warnen vor einer Aufweichung des Klimaschutzgesetzes.

Klimaprotest bei Greta Thunberg in Stockholm geplant

STOCKHOLM: Eine Woche nach einem globalen Klimaprotesttag wird in der schwedischen Heimat der bekannten Aktivistin Greta Thunberg an diesem Freitag (ab 12.00 Uhr) erneut für mehr Klimaschutz demonstriert. In Stockholm ist ein großer Demonstrationszug von einem Platz vor dem Reichstag aus mit anschließendem Bühnenprogramm geplant. Auch die 20 Jahre alte Thunberg soll mit dabei sein. Sie hatte die Klimaschutzbewegung Fridays for Future vor über fünf Jahren mit ihrem weltberühmt gewordenen «Schulstreik fürs Klima» initiiert und protestiert seitdem immer freitags für das Klima.

Papst Franziskus beginnt Besuch in Marseille - Migration im Fokus

MARSEILLE: Papst Franziskus wird an diesem Freitag zu einem zweitägigen Besuch in Frankreich erwartet. In der zweitgrößten Stadt Marseille nimmt das Oberhaupt der katholischen Kirche an einem Jugendtreffen mit Teilnehmern aus 29 Ländern des Mittelmeerraums teil. Im Zentrum der Aufmerksamkeit dürfte das Schicksal der Migranten stehen, die versuchen, aus Afrika übers Mittelmeer nach Europa zu kommen.

Agrarministerkonferenz in Kiel geht zu Ende

KIEL: Die Agrarministerkonferenz in Kiel endet an diesem Freitag. Knapp 50 Punkte standen seit Mittwoch auf der Agenda - vom Umbau der Tierhaltung über die Fischerei, den Klimaschutz und gesunde Kinderernährung bis zu geplanten Kürzungen bei der Gemeinschaftsaufgabe zur «Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes» (GAK). Zunächst sprachen die Staatssekretäre miteinander, dann die Ressortchefs. Schleswig-Holsteins Landwirtschaftsminister und Vorsitzender der Agrarministerkonferenz, Werner Schwarz (CDU), sagte am Donnerstag, es seien dicke Bretter zu bohren auf dieser Agrarministerkonferenz. Die Ergebnisse sollen um 14.00 Uhr auf einer Pressekonferenz vorgestellt werden.

Polizisten angefahren: Autofahrer wegen versuchten Mordes angeklagt

BIELEFELD: Weil er bei einer Verkehrskontrolle zwei Polizisten mit seinem Auto angefahren und schwer verletzt haben soll, steht ab diesem Freitag (8.00 Uhr) ein 20-Jähriger vor dem Landgericht Bielefeld. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm versuchten Mord vor. Er war im März von zwei Beamten im ostwestfälischen Lübbecke angehalten und kontrolliert worden. Als die Polizeibeamten an der geöffneten Fahrertür gestanden haben, soll der Angeklagte unvermittelt Gas gegeben und dabei die beiden mitgerissen haben.

Anstich auf Cannstatter Wasen - 17 Tage Sause am Neckar-Ufer

STUTTGART: Auf dem Münchner Oktoberfest wird schon seit ein paar Tagen gefeiert, nun wird auch auf dem Cannstatter Wasen das erste Fass angeschlagen. Zwischen den Achterbahnen und Buden, Marktständen und Kinderkarussellen öffnen von diesem Freitag (16.00 Uhr) an auch die Festzelte auf dem zweitgrößten Volksfest - nach dem Oktoberfest - in Deutschland. Bis zum 8. Oktober hoffen Schausteller, Festwirte und Markthändler auf ein prächtiges Geschäft. Nach dem Anstich durch Stuttgarts Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) gehört der Historische Volksfestumzug am Sonntag zu den Höhepunkten des Traditionsfests.

DFB-Gremien sprechen über Bundestrainer-Frage

FRANKFURT/MAIN: Die Gremien des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) befassen sich am Freitag mit der Bundestrainer-Frage und Top-Kandidat Julian Nagelsmann. Gibt es im Präsidium, dem Aufsichtsrat und dem Gesellschafterausschuss Zustimmung, könnte Nagelsmann schon am Freitag als Nachfolger von Hansi Flick verkündet werden. Am Donnerstag lud der Verband für 12.00 Uhr zu einer Pressekonferenz ein.

DFB-Frauen starten in Dänemark in die Nations League

VIBORG: Ohne die erkrankte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg sind die deutschen Fußballerinnen in ihrem ersten Länderspiel nach dem WM-Debakel von Australien gegen Dänemark gefordert. Zum Auftakt der Nations League geht es an diesem Freitag (18.00 Uhr/ARD) in Viborg gegen das Team um Bayern-Neuzugang Pernille Harder. In dem neuen Wettbewerb werden die Olympia-Tickets ausgespielt. Neben Gastgeber-Team Frankreich können sich nur zwei europäische Teilnehmer für Paris 2024 qualifizieren.

VfB Stuttgart kann gegen Darmstadt an Tabellenspitze stürmen

STUTTGART: Der VfB Stuttgart kann im Freitagspiel der Fußball-Bundesliga gegen Aufsteiger Darmstadt 98 (20.30 Uhr/DAZN) zumindest für einen Tag an die Tabellenspitze stürmen. Mit dem dritten Heimsieg der Saison würde der letztjährige Beinahe-Absteiger vor dem Wochenende an Bayer Leverkusen, dem FC Bayern München und RB Leipzig mit dann zwölf Punkten vorbei an die Tabellenspitze ziehen. Schon ein Unentschieden würde dafür reichen. Ihre bisherigen beiden Heimauftritte gegen den VfL Bochum und den SC Freiburg gewann die Elf um Toptorjäger Serhou Guirassy jeweils mit 5:0.