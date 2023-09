Das bringt der Freitag

Klimaproteste an mehr als 245 Orten in Deutschland geplant

BERLIN/HAMBURG/KÖLN: Mit Demonstrationen und Aktionen an mehr als 245 Orten in Deutschland will die Klimaschutzbewegung Fridays for Future an diesem Freitag politischen Druck im Kampf gegen die Erderwärmung aufbauen. Rund um den Globus sind Hunderte weitere Kundgebungen und sogenannte Klimastreiks an Schulen geplant - mit der Forderung eines zügigen Ausstiegs aus Kohle, Öl und Gas.

«Schienengipfel» berät Sanierungsplan für Bahnstrecken

FRANKFURT/MAIN: Die milliardenschwere Sanierung des deutschen Bahnnetzes steht im Mittelpunkt eines sogenannten «Schienengipfels» an diesem Freitag in Frankfurt. Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) hat Vertreter der Bahn- und der Bauindustrie in die Messehalle 4 eingeladen, um ein möglichst effizientes Vorgehen zu verabreden. Auch die finanzielle Ausstattung des bundeseigenen Unternehmens Deutsche Bahn AG dürfte ein Thema sein.

Kampf um Tabellenspitze: FC Bayern will Leverkusen-Serie ausbauen

MÜNCHEN: Zwischen dem FC Bayern München und Bayer Leverkusen geht es am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) um die Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga. Nach jeweils drei Siegen aus drei Spielen zum Start in diese Saison steht der Serienmeister aus München hinter der Werkself nur auf dem zweiten Platz. Leverkusen sei eine sehr starke Mannschaft mit einem sehr guten Trainer, sagte Bayern-Coach Thomas Tuchel über das Team seines Kollegen Xabi Alonso.

Baerbock trifft US-Außenminister Blinken in Washington

WASHINGTON: Bundesaußenministerin Annalena Baerbock setzt an diesem Freitag (16.30 Uhr) ihren USA-Besuch mit Beratungen mit US-Außenminister Antony Blinken fort. Bei dem Treffen in der Hauptstadt Washington dürfte die weitere Unterstützung der von Russland angegriffenen Ukraine im Mittelpunkt stehen. Vor Beginn der UN-Generalversammlung Anfang kommender Woche in New York wird zudem damit gerechnet, dass auch Themen wie der weitere Umgang mit China oder der Kampf gegen die Klimakrise angesprochen werden.

«Westfälische Friedenskonferenz» mit viel Prominenz in Münster

MÜNSTER: Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine und die Lage im Nahen Osten sind zentrale Themen der ersten «Westfälischen Friedenskonferenz» an diesem Freitag (10.30 Uhr) in Münster. Zu der Premiere werden viele prominente Teilnehmer im Historischen Rathaus erwartet. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hält die Eröffnungsrede, wie die veranstaltende Wirtschaftliche Gesellschaft für Westfalen und Lippe (WWL) mitteilte.

BGH entscheidet zu Aufklärungspflichten von Immobilienverkäufern

KARLSRUHE: Der Bundesgerichtshof (BGH) will am Freitag (9.00 Uhr) seine Entscheidung in einem Rechtsstreit um Aufklärungspflichten von Immobilienverkäufern verkünden. Bei der mündlichen Verhandlung in Karlsruhe Ende Juni hatte sich angedeutet, dass auf die Verkäufer strengere Vorgaben zukommen könnten. Konkret geht es um einen Fall aus Hannover, Kosten in Millionenhöhe für Sanierungen und die Übermittlung von Unterlagen in einem sogenannten digitalen Datenraum.

BGH prüft: 4935 Euro Standgebühren für ein abgeschlepptes Auto

KARLSRUHE: Der Bundesgerichtshof (BGH) verhandelt am Freitag (9.30 Uhr) darüber, wie viel Geld ein Autohalter für die Verwahrung eines privat abgeschleppten Fahrzeugs bezahlen muss. Im konkreten Fall verlangt das Abschleppunternehmen 4935 Euro, das Dresdner Oberlandesgericht (OLG) hatte diesem aber nur 75 Euro zugesprochen.

Schwedens König Carl Gustaf feiert 50. Thronjubiläum

STOCKHOLM: Der schwedische König Carl XVI. Gustaf (77) feiert am Freitag und Samstag sein 50. Thronjubiläum. Die Königsfamilie wird am Freitagvormittag (ab 10.30 Uhr) zunächst zu einer Zeremonie in der Kirche des Königlichen Schlosses in Stockholm erwartet. Im Anschluss wohnt Carl Gustaf der Wachablösung vor dem Schloss bei, ehe er auch musikalisch gefeiert werden soll. Am Abend wollte sich der Monarch in einer Fernsehansprache an sein Volk wenden. Zu einem anschließenden Jubiläumsdinner sind unter anderen die weiteren nordischen Staatsoberhäupter sowie weitere royale wie politische Gäste eingeladen worden.

Deutscher Schauspielpreis wird in Berlin verliehen

BERLIN: Der Deutsche Schauspielpreis wird am Freitagabend in Berlin verliehen. Bei der Preisverleihung ab 19.30 Uhr werden zahlreiche Filmschaffende und Schauspieler zu Gast erwartet. Mit der in mehreren Kategorien vergebenen Auszeichnung will der Bundesverband Schauspiel (BFFS) Menschen ehren, die sich um die Entwicklung der Schauspielkunst verdient gemacht haben. Der Ehrenpreis für das Lebenswerk geht an die Schauspielerin Thekla Carola Wied (79), wie die der BBFS vorab mitgeteilt hatte.

Anna Netrebko singt in Berliner Staatsoper - Proteste angekündigt

BERLIN: Begleitet von Protesten kehrt die umstrittene österreichisch-russische Sängerin Anna Netrebko an diesem Freitag (19.30 Uhr) auf die Bühne der Berliner Staatsoper Unter den Linden zurück. Bei ihrem ersten Gastspiel seit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine singt die 51-Jährige die Rolle der Lady Macbeth in Giuseppe Verdis Oper «Macbeth». Zudem sind drei weitere Aufführungen mit Netrebko auf dem Spielplan.

Kuriose Forschung: Ig-Nobelpreise werden in den USA verliehen

BOSTON: Mit den sogenannten «Ig-Nobelpreisen» wird in der Nacht zum Freitag (ab 00.00 Uhr MESZ) besonders kuriose Forschung geehrt. Die Ig-Nobelpreise («ignoble» heißt auf Deutsch in etwa «unehrenhaft») zeichnen bereits zum 33. Mal wissenschaftliche Projekte aus, die erst zum Lachen und dann zum Denken anregen sollen. Bereits im vierten Jahr in Folge findet die Veranstaltung online statt und nicht wie zuvor in einem Auditorium der US-Elite-Universität Harvard.

FC Bayern eröffnet Saison in der Frauen-Bundesliga beim SC Freiburg

FREIBURG: Meister FC Bayern München eröffnet an diesem Freitag die Saison in der Bundesliga der Fußballerinnen mit der Partie beim SC Freiburg. Im Dreisamstadion (18.15 Uhr/ZDF, DAZN und MagentaSport) werden über 10.000 Zuschauer erwartet - was für das Team von Trainerin Theresa Merk eine Rekordkulisse bedeutet. Die Münchnerinnen um die englische Vize-Weltmeisterin Georgia Stanway gelten wieder als Titelanwärterinnen. Der wohl größte Herausforderer VfL Wolfsburg um DFB-Kapitänin Alexandra Popp spielt am Sonntag (16.00 Uhr) gegen Bayer Leverkusen.