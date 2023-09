Das bringt der Freitag

Vor dem G20-Gipfel: Biden trifft Modi

NEU DELHI: US-Präsident Joe Biden will vor dem G20-Gipfel am Wochenende in Neu Delhi den indischen Premierminister Narendra Modi treffen. Bei dem Treffen am Freitag dürfte es vor allem um die Themen Klimawandel, die Rolle der G20, den Ukraine-Krieg sowie dessen Auswirkungen auf ärmere Länder gehen, hieß es aus dem Weißen Haus. Die USA und Indien haben zuletzt ihre Beziehungen gestärkt - auch weil die Regierung Bidens versucht, Indien als wichtigen Akteur im Indo-Pazifik stärker an sich zu binden. Biden hatte Modi im Juni bei einem Staatsbesuch in Washington den roten Teppich ausgerollt. Die USA und Indien verbinden auch die jeweils angespannte Beziehungen zu einem aggressiv auftretenden China, dessen Machtstreben beide entgegenwirken wollen.

Bundestag beendet Haushaltsberatungen

BERLIN: Der Bundestag beendet an diesem Freitag seine erste Beratung des Bundeshaushalts für das kommende Jahr. Zuvor wird der Etat von Arbeits- und Sozialminister Hubertus Heil (SPD) beraten (9.00 Uhr). Mit geplanten Ausgaben von 171,67 Milliarden Euro ist es der mit Abstand ausgabenstärkste Einzeletat des Bundeshaushaushalts. Allein für die Rentenversicherung und die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung sieht der Entwurf 126,87 Milliarden Euro vor - nach 121,05 Milliarden Euro im laufenden Jahr. Anschließend ziehen die Abgeordneten Bilanz nach den viertägigen Haushaltsberatungen. Die letzten Entscheidungen sollen am 16. November in einer Sitzung des Haushaltsausschusses getroffen werden. Die zweite Beratung des Haushalts im Plenum soll in der Woche vom 28. November bis 1. Dezember stattfinden.

Bundestag entscheidet über Heizungsgesetz

BERLIN: Der Bundestag entscheidet am Freitag über das umstrittene Heizungsgesetz. Erwartet wird, dass es mit der Mehrheit der Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP beschlossen wird. Die Reform soll einen wesentlichen Beitrag für mehr Klimaschutz in Gebäuden leisten. Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) - oft als Heizungsgesetz bezeichnet - zielt darauf ab, durch einen schrittweisen Austausch von Öl- und Gasheizungen das Heizen in Deutschland klimafreundlicher zu machen. Ende September muss das Gesetz noch den Bundesrat passieren.

Bundesamt mit Details zu gesunkener Inflation im August

WIESBADEN: Das Statistische Bundesamt informiert an diesem Freitag (8.00 Uhr) detailliert über die Entwicklung der Verbraucherpreise im August. Einer ersten Schätzung der Wiesbadener Behörde zufolge ist die jährliche Teuerungsrate in Deutschland in dem Monat weiter gesunken: Von 6,2 Prozent im Juli auf 6,1 Prozent im August. Dennoch steigen die Preise hierzulande damit weiterhin vergleichsweise stark an. Die hartnäckig hohe Inflation macht Verbraucherinnen und Verbrauchern zu schaffen, die Menschen können sich für ihr Geld weniger leisten. Energie und Lebensmittel sind teilweise deutlich teurer als vor Jahresfrist.

Steinmeier empfängt 3000 Ehrenamtliche zum Bürgerfest

BERLIN: Rund 3000 ehrenamtlich engagierte Bürger aus ganz Deutschland kommen am Freitag (Beginn 17.00 Uhr) zum Bürgerfest des Bundespräsidenten in den Park von Schloss Bellevue. Hausherr Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender haben diese nach Berlin eingeladen, um ihre freiwillige Arbeit im Dienst der Gesellschaft zu würdigen. «Mit ihrem Wirken tragen ehrenamtlich engagierte Menschen jeden Tag zum Gelingen unserer Demokratie bei», hieß es dazu in einer Mitteilung des Bundespräsidialamts. Gemeinnützige Organisationen, Initiativen und Unternehmen können im Park des Schlosses über ihre Aktivitäten informieren. Die Spannbreite reicht vom Umwelt- und Naturschutz über die internationale Jugendarbeit bis hin zu Sport, Bildung, Sozial- und Kulturprojekten sowie Inklusion und Digitalisierung.

Nach EM-Enttäuschung: U21 startet in die neue Saison

SAARBRÜCKEN: Gut zwei Monate nach dem enttäuschenden Vorrunden-Aus bei der Fußball-EM startet Deutschlands U21-Nationalmannschaft in die neue Saison. Erster Gegner der komplett neu formierten Nachwuchs-Auswahl ist am Freitag (18.15 Uhr/ProSieben Maxx) in einem Testspiel in Saarbrücken die Ukraine. Nur drei Spieler, die beim frühen EM-K.-o. Ende Juni in Georgien dabei waren, stehen im neuen Aufgebot von Trainer Antonio Di Salvo. Die Auswahl des Deutschen Fußball-Bunds plagen vor dem Start in die EM-Qualifikation am Dienstag im Kosovo personelle Probleme.

Gegen die USA: Basketballer spielen um ersten WM-Finaleinzug

MANILA: Die deutschen Basketballer spielen gegen Olympiasieger USA um den erstmaligen Einzug ins WM-Finale. Das Team von Bundestrainer Gordon Herbert ist am Freitag (14.40 Uhr MESZ/Magentasport) in Manila trotz einer makellosen WM-Bilanz Außenseiter. Gelingt gegen den Gold-Favoriten ein Sieg, wäre die zweite WM-Medaille nach Bronze 2002 sicher. Vor knapp drei Wochen hatten Dennis Schröder und Co. beim 91:99 in einem Testspiel in Abu Dhabi mit dem US-Team mitgehalten. Der Finalgegner wird bereits zuvor (10.45 Uhr) zwischen Serbien und Kanada ermittelt. Das Finale findet am Sonntag (14.40 Uhr) ebenfalls in der Mall of Asia Arena von Manila statt.