Das bringt der Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 01.09.23 | Überblick

Unionsfraktionsspitze beendet Klausur: Außen- und Sicherheit im Fokus

SCHMALLENBERG: Die Spitze der Unionsfraktion im Bundestag setzt ihre zweitägige Klausur in Schmallenberg im Sauerland am Freitag mit Diskussionen über die Außen- und Sicherheitspolitik fort. Als Gast wird in der Heimatregion von Fraktionschef Friedrich Merz (CDU) Carlo Masala erwartet, Professor für Internationale Politik an der Universität der Bundeswehr München. Zum Abschluss wollen Merz und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt die Öffentlichkeit über die Beratungen hinter verschlossenen Türen informieren.

50.000 Muslime zu Konferenz in Stuttgart erwartet

STUTTGART: Mehr als 50.000 Menschen werden von Freitag an in Stuttgart zur größten Versammlung von Muslimen in Deutschland erwartet. In den Messehallen feiert die muslimische Reformbewegung Ahmadiyya Muslim Jamaat (AMJ) ihr jährliches Treffen, genannt Jalsa Salana. In diesem Jahr gibt es einen besonderen Anlass zum Feiern: Die nach eigenen Angaben älteste muslimische Gemeinschaft Deutschlands begeht ihr 100-jähriges Bestehen. Die Konferenz steht einem Sprecher zufolge unter dem Motto der AMJ: «Liebe für alle, Hass für keinen».

75 Jahre Parlamentarischer Rat: Politprominenz feiert Grundgesetz

BONN: Genau 75 Jahre nach der Eröffnung des Parlamentarischen Rats kommen Repräsentanten der Verfassungsorgane am Freitag nach Bonn, um an die Anfänge des Grundgesetzes zu erinnern und die deutsche Verfassung zu feiern. Die Festansprache bei der Feierstunde (11.00 Uhr) hält der frühere Bundespräsident Joachim Gauck, außerdem werden Bundestagspräsidentin Bärbel Bas und Bundeskanzler Olaf Scholz (beide SPD) erwartet.

Papst beginnt Mongolei-Besuch in Ulan Bator

ROM/ULAN BATOR: Papst Franziskus trifft am Freitag zu einer Auslandsreise in der Mongolei ein. Er erreicht voraussichtlich um 10.00 Uhr Ortszeit (4.00 Uhr MESZ) die Hauptstadt Ulan Bator. Franziskus besucht als erster Papst den großen Binnenstaat zwischen Russland und China. Der 86-jährige Pontifex will während seines Besuchs die katholische Gemeinde mit landesweit etwa 1500 Gläubigen stärken und den Dialog zwischen den Religionen voranbringen.

IFA startet für Privatbesucher - Über 2000 Aussteller aus 48 Ländern

BERLIN: Die mit mehr als 2000 Ausstellern größte Messe für Unterhaltungselektronik und Haushaltstechnik in Europa, die IFA Berlin, ist ab am Freitag für Privatbesucher geöffnet. Bis einschließlich Dienstag präsentieren die Hersteller aus 48 Ländern auf dem Berliner Messegelände ihre Neuheiten. Die Veranstalter erwarten rund 180.000 Besucher. Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) und Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) haben sich für einen Rundgang am Freitagmorgen angekündigt.

Königin Silvia von Schweden kommt nach Brandenburg

FORST (LAUSITZ): Königin Silvia von Schweden kommt für einen Kurzbesuch nach Brandenburg. Sie wird am Freitag (13.30 Uhr) in Forst (Lausitz) ein wegweisendes Wohnprojekt für Menschen mit Demenz einweihen. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) bezeichnete den Besuch als «große Ehre».

Hip-Hop-Trio Fettes Brot sagt mit zwei Abschiedskonzerten Tschüss

HAMBURG: Mit zwei Konzerten vor jeweils rund 25.000 Fans sagen die Deutsch-Rapper von Fettes Brot am Freitag und Sonnabend auf der Trabrennbahn Bahrenfeld in ihrer Heimatstadt Hamburg Tschüss. Nach 31 Jahren verabschiedet sich die Band, die mit Songs wie «Nordisch By Nature», «Jein», «Emanuela», «An Tagen wie diesen» und «Schwule Mädchen» bekannt und bei vielen auch Kult geworden ist, in den vorzeitigen Ruhestand. Vor ihren großen «Brotstock»-Konzerten, bei denen auch befreundete Musikerinnen und Musiker auftreten werden, hatte das Hip-Hop-Trio kurzfristig noch zwei kleine Clubkonzerte in der Markthalle in Hamburg gespielt.

Deutsche Basketballer starten gegen Georgien in WM-Zwischenrunde

OKINAWA: Die deutschen Basketballer starten im japanischen Okinawa in die WM-Zwischenrunde. Beim Spiel gegen Außenseiter Georgien peilt das Team von Bundestrainer Gordon Herbert am Freitag (10.30 Uhr/Magentasport) den vierten Sieg im vierten Spiel an. Den Einzug ins Viertelfinale würde ein Sieg alleine aber noch nicht garantieren. Um sicher vorzeitig die Finalrunde zu erreichen, müsste auf einen eigenen Erfolg ein Sieg Sloweniens über Australien (14.10 Uhr) folgen.

Transferfenster in Deutschland schließt am Freitagabend

BERLIN: Am Freitagabend um 18.00 Uhr schließt das Transferfenster im deutschen Profi-Fußball. Nach diesem Zeitpunkt können nur noch arbeitslose Spieler unter Vertrag genommen werden. Spielerverkäufe in andere Länder mit noch geöffnetem Transfermarkt, zum Beispiel an Clubs aus Saudi-Arabien, sind nach wie vor möglich. Den bisher teuersten Einkauf der Bundesliga tätigte der FC Bayern München mit der Verpflichtung von Stürmer-Star Harry Kane für kolportierte 100 Millionen Euro. Das Transferfenster für die Wechselphase im Winter öffnet am 1. Januar 2024.

Dortmund empfängt Heidenheim zum Start des dritten Spieltags

DORTMUND: Borussia Dortmund und der 1. FC Heidenheim eröffnen an diesem Freitag den dritten Spieltag der Fußball-Bundesliga. In der Partie um 20.30 Uhr (DAZN) ist der Vizemeister aus dem Ruhrgebiet vor eigenem Publikum klarer Favorit. Im Auswärtsspiel beim VfL Bochum hatte der BVB allerdings zuletzt Probleme und kam nicht über ein 1:1 hinaus.

Europa-League-Auslosung: Bayer und Freiburg blicken nach Monaco

MONACO: Einen Tag nach den Champions-League-Startern erfahren auch die deutschen Europa-League-Teilnehmer, gegen wen sie in der Gruppenphase antreten werden. Bei der Auslosung der Vorrunde in Monaco am Freitag (13.00 Uhr) befinden sich die beiden Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen und SC Freiburg in den Töpfen.