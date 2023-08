Das bringt der Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 25.08.23 | Überblick

Statistiker geben Daten zu Konjunktur und Staatshaushalt bekannt

WIESBADEN: Das Statistische Bundesamt veröffentlicht an diesem Freitag (8.00 Uhr) Daten zur Konjunkturentwicklung und zum deutschen Staatshaushalt. Nach vorläufigen Berechnungen der Behörde war die deutsche Wirtschaft nach einem frostigen Konjunkturwinter auch im Frühjahr nicht in Schwung gekommen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stagnierte demnach im zweiten Quartal gegenüber dem Vorquartal. Im Winterhalbjahr war Europas größte Volkswirtschaft zwei Quartale in Folge geschrumpft und damit in eine so genannte technische Rezession gerutscht.

Britische Aufsichtsbehörde nennt neue Höchstpreise für Gas und Strom

LONDON: Die Energiepreise sinken in Großbritannien aller Voraussicht nach weiter. Experten rechnen damit, dass die Aufsichtsbehörde Ofgem bei der Bekanntgabe am Freitag die Preisobergrenze für Gas- und Stromeinheiten deutlich reduzieren wird. Die Energieberatung Cornwall Insight erwartet einen Rückgang um sieben Prozent auf den niedrigsten Stand seit März 2022. Die neue Obergrenze gilt für das Quartal von Oktober bis Dezember 2023.

Prozess wegen Brandsatz gegen russische Nachrichtenagentur in Berlin

BERLIN: Wegen eines versuchten Brandanschlags auf eine russische Nachrichtenagentur in Berlin muss sich am Freitag (10.00 Uhr) ein Russe vor dem Landgericht verantworten. Die Anklage lautet unter anderem auf versuchten Mord und versuchte schwere Brandstiftung. Der 55-Jährige soll im Frühjahr 2022 in dem Kellerschacht eines Mehrfamilienhauses in Berlin-Steglitz, das von Mitarbeitern der russischen Nachrichtenagentur Ria Nowosti bewohnt wurde, einen Brandsatz angebracht haben. Die unkonventionelle Spreng- und Brandvorrichtung (USBV) habe jedoch aus ungeklärten Gründen nicht gezündet, wie die Generalstaatsanwaltschaft bei Anklageerhebung mitgeteilt hatte.

Berliner Philharmoniker mit Petrenko auf Heldensuche - Live in Kinos

BERLIN: Zum Saisonauftakt begeben sich die Berliner Philharmoniker unter Leitung von Chefdirigent Kirill Petrenko an diesem Freitag (18.30 Uhr) auf Heldensuche. Die Spielzeit unter dem Motto «Heroes» befasst sich mit Heldentum in der Musik und will dort Heldinnen und Helden nicht nur entdecken. Zugleich soll hinterfragt werden, was sie zu ihren Taten bewegt hat und wie sie heute wirken. Auf dem Programm stehen dafür «Ein Heldenleben» von Richard Strauss (1864-1949) und die «Mozart-Variationen» von Max Reger (1873-1916).

Nach Bühnenunfall: Helene Fischer setzt Tour in Köln fort

KÖLN: Gut zwei Monate nach ihrem Bühnenunfall setzt Schlagerstar Helene Fischer am Freitag (20.00 Uhr) in Köln ihre Megatournee «Rausch» fort. Im Juni hatte die 39-Jährige sich bei einem Auftritt in Hannover im Gesicht verletzt, das Konzert musste abgebrochen werden. Es war das letzte Konzert vor einer ohnehin geplanten Sommerpause.

Festival «Jamel rockt den Förster» geht los

JAMEL: Am Freitag beginnt das Festival «Jamel rockt den Förster» mit seinem traditionell geheimem Line-up. Das Demokratiefestival will auch 2023 wieder seine Stimme gegen Rechtsextremismus erheben. Die Veranstalter erwarten am Freitag und Samstag je rund 3000 Gäste in dem kleinen Ort bei Wismar. Nach dem langsamen Hochlauf im Anschluss an die Pandemie-Pause wären das mehr als doppelt so viele Menschen wie 2022. Das von dem Ehepaar Birgit und Horst Lomeyer organisierte Festival zieht regelmäßig große Namen der deutschen Musikszene an.

Kuss-Affäre: Spaniens Fußballverband berät über Zukunft seines Chefs

MADRID: In der Kuss-Affäre berät der spanische Fußballverband RFEF bei einer außerordentlichen Generalversammlung am Freitag in Madrid über die Zukunft seines Präsidenten Luis Rubiales. Der 46-Jährige hatte bei der Siegerehrung der spanischen Fußball-Weltmeisterinnen in Australien die spanische Spielerin Jennifer Hermoso am Sonntag mit beiden Händen am Kopf gepackt und ungefragt auf den Mund geküsst. In Spanien fordern wegen dieses übergriffigen Verhaltens inzwischen viele einen Rücktritt von Rubiales.

Deutschland startet bei Basketball-WM gegen Gastgeber Japan

OKINAWA: Für die deutschen Basketballer beginnt die Weltmeisterschaft in Asien mit einer Pflichtaufgabe. Gegen Co-Gastgeber Japan ist das Team von Bundestrainer Gordon Herbert am Freitag (14.10 Uhr/Magentasport) in Okinawa klar favorisiert. In der kniffligen Gruppe mit Australien und Finnland gelten die Japaner als machbarer Gegner. Das deutsche Team um die NBA-Profis Dennis Schröder und Franz Wagner hat eine Medaille ein Jahr nach EM-Bronze als klares Ziel ausgegeben.

Zehnkämpfer und Speerwerfer Weber steigen in Leichtathletik-WM ein

BUDAPEST: Für die deutschen Zehnkampf-Asse Leo Neugebauer und Niklas Kaul beginnt nach langem Warten am siebten Wettkampftag die Leichtathletik-WM in Budapest. Der Weltjahresbeste Neugebauer sowie Europameister und Ex-Weltmeister Kaul müssen an diesem Freitag um 10.05 Uhr (ZDF/Eurosport) mit den 100 Metern die erste Disziplin absolvieren. Dritter deutscher Teilnehmer ist Manuel Eitel, die Entscheidung fällt am Samstag.

Lieblingsgegner Stuttgart: Sieg-Pflicht für RB Leipzig

LEIPZIG: Zur Verhinderung eines völligen Fehlstarts in die Fußball-Bundesliga muss RB Leipzig am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN) gegen Tabellenführer Stuttgart gewinnen. Die Schwaben reisen beflügelt vom 5:0 gegen Bochum nach Sachsen. Doch die Statistik spricht gegen den VfB. Aus zehn Duellen mit Leipzig holte man nur zwei Punkte. «Der VfB ist eine sehr spielstarke Mannschaft, die spielerische Lösungen sucht und viel übers Zentrum spielt», sagte RB-Trainer Marco Rose. Leipzig muss nach dem 2:3 in Leverkusen vor allem defensiv besser stehen. Neue Ausfälle gibt es nicht, Routinier Kevin Kampl dürfte als Stabilisator ins zentrale Mittelfeld rücken.