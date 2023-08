Das bringt der Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 18.08.23 | Überblick

Diakonie stellt Studie zu Folgen von Kinderarmut vor

BERLIN: Mehr als jedes fünfte Kind in Deutschland ist einer Studie der Bertelsmann-Stiftung zufolge armutsgefährdet. Betroffen sind demnach vor allem Jungen und Mädchen in alleinerziehenden Familien oder in Mehrkindfamilien mit drei und mehr Heranwachsenden. Wie sich die Kinderarmut gesellschaftlich und volkswirtschaftlich auswirkt, hat das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) im Auftrag der Diakonie untersucht. Das Ergebnis stellen der Präsident der Diakonie Deutschland, Ulrich Lilie, und DIW-Präsident Marcel Fratzscher am Freitag (10.00 Uhr) in Berlin vor.

Kanzler Scholz trifft Österreichs Regierungschef in Salzburg

SALZBURG: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) reist am Freitag zu einem bilateralen Besuch nach Österreich. Scholz wird am Vormittag von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) in Salzburg empfangen. Bei dem Treffen soll es unter anderem um die Grenzkontrollen innerhalb des Schengen-Raums und den Kampf gegen irreguläre Migration gehen. Österreich blockiert mit dem Hinweis auf die illegale Zuwanderung die Erweiterung des Schengen-Raums um Bulgarien und Rumänien.

Biden empfängt Japans Premier und Südkoreas Präsident in Camp David

CAMP DAVID/WASHINGTON: US-Präsident Joe Biden empfängt am Freitag Japans Regierungschef Fumio Kishida und den südkoreanischen Präsidenten Yoon Suk Yeol zu einem Gipfeltreffen in Camp David. Biden hatte das trilaterale Gespräch Berichten zufolge angeregt. Bei dem Treffen der drei Verbündeten dürfte es um Nordkoreas wiederholte Raketenabschüsse sowie um das wachsende Machtstreben Chinas in der Region gehen. Die Spannungen auf der koreanischen Halbinsel haben zuletzt wieder deutlich zugenommen.

Kanzler Scholz spricht auf dem Marienplatz

MÜNCHEN: Rund sechs Wochen vor der Landtagswahl in Bayern will die in Umfragen schlecht dastehende SPD am Freitag (16.30 Uhr) mit Kanzler Olaf Scholz in München ihren Wahlkampf eröffnen. Scholz tritt am Freitag auf dem Münchner Marienplatz auf - dieser Ort war in der jüngeren Vergangenheit kein gutes Pflaster für Wahlkampftermine von Bundeskanzlern. Angela Merkel (CDU) wurde hier 2019 bei der Abschlussveranstaltung der CSU im Bundestagswahlkampf von einem gellenden Pfeifkonzert empfangen.

Meister FC Bayern eröffnet 61. Bundesliga-Saison in Bremen

MÜNCHEN: Der FC Bayern München eröffnet als deutscher Meister am Freitag (20.30 Uhr) die 61. Saison der Fußball-Bundesliga mit einem Auswärtsspiel beim SV Werder Bremen. Eine Woche nach dem ernüchternden 0:3 im Supercup gegen DFB-Pokalsieger RB Leipzig will Trainer Thomas Tuchel mit seiner Mannschaft in der Liga einen besseren Auftakt erleben.

Auftakt bei der Hockey-EM: Deutsche Damen gegen Schottland

MÖNCHENGLADBACH: Die Hockey-Damen gehen an diesem Freitag als erstes deutsches Team bei der Heim-Europameisterschaft in Mönchengladbach (18. bis 27. August) an den Start. Die Mannschaft von Trainer Valentin Altenburg, die im Dezember in Hamburg den EM-Titel in der Halle gewann, trifft im ersten Spiel der Gruppe B auf Schottland (19.30 Uhr). Die deutschen Herren stehen als Weltmeister am Samstag gegen Wales (18.00 Uhr) vor ihrer Pflichtspielpremiere auf deutschem Boden.