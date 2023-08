Das bringt der Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 04.08.23 | Überblick

AfD setzt Europawahlversammlung fort: Kandidaten und Programm

MAGDEBURG: Die AfD setzt am Freitag (10.00 Uhr) ihre am vergangenen Wochenende begonnene Europawahlversammlung in Magdeburg fort. Eingeplant sind noch einmal drei Tage bis Sonntag. Zunächst sollen weitere Bewerber für das Europaparlament bestimmt werden - die Listenplätze 15 bis 30 sind noch offen. Anschließend steht die Beratung des Wahlprogramms auf der Tagesordnung.

Kremlgegner Nawalny drohen 20 Jahre Straflager - Urteil erwartet

MOSKAU: Im umstrittenen neuen Prozess gegen den bereits inhaftierten Kremlgegner Alexej Nawalny wird an diesem Freitag das Urteil erwartet. Dem 47-Jährigen, der international als politischer Gefangener gilt, drohen vor einem russischen Gericht wegen angeblichem Extremismus insgesamt bis zu 20 Jahre Straflager. Bislang ist der prominente Gegner von Kremlchef Wladimir Putin zu einer neunjährigen Haftstrafe verurteilt, von der er bereits rund zweieinhalb Jahre abgesessen hat.

US-Armee investiert 900 Millionen Dollar in Standort Grafenwöhr

GRAFENWÖHR: Mit der enormen Summe von 900 Millionen Dollar will die US-Armee den Truppenübungsplatz im bayerischen Grafenwöhr ausbauen. Ein Sprecher bezeichnete dies im Vorfeld als ein gutes Signal für den Standort. Das Geld stammt aus dem US-Verteidigungshaushalt. Am Freitag (9.45 Uhr) findet den Angaben nach der Spatenstich für die Baumaßnahmen statt, unter anderem mit Vertretern des US-Militärs und mit Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU). Anschließend (11.00 Uhr) beginnt nach dreijähriger Corona-Pause das Deutsch-Amerikanische Volksfest.

Bei Commerzbank höherer Gewinn im zweiten Quartal erwartet

FRANKFURT/MAIN: Die Commerzbank legt am Freitag (7.00 Uhr) ihre Zahlen für das zweite Quartal vor. Analysten rechnen trotz der Belastungen durch die polnische Konzerntochter mBank im Schnitt mit einem Gewinnanstieg um gut 14 Prozent auf 538 Millionen Euro. Die Erträge - also die gesamten Einnahmen - des Instituts dürften den Schätzungen zufolge gegenüber dem Vorjahreszeitraum um fünf Prozent auf etwa 2,55 Milliarden Euro gestiegen sein, beflügelt vor allem von den Zinserträgen.