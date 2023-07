Das bringt der Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 28.07.23 | Überblick

AfD trifft sich zu Bundesparteitag und Kandidatenkür in Magdeburg

MAGDEBURG: Bei einem Bundesparteitag in Magdeburg will die AfD an diesem Freitag über mögliche Änderungen ihrer Satzung beraten und neue Mitglieder für das parteiinterne Schiedsgericht wählen. Am Samstag geht es für die Partei dann am gleichen Ort weiter mit der Europawahlversammlung. Da die AfD in bundesweiten Wählerumfragen zuletzt Werte zwischen 18 Prozent und 22 Prozent erreicht hatte, haben sich die Rechtspopulisten vorgenommen, auf jeden Fall eine ausreichende Zahl von Kandidaten zu wählen. Begleitet wird das Treffen in Sachsen-Anhalts Landeshauptstadt von mehreren Demonstrationen politischer Gegner.

Juli-Inflation und Konjunktur - Erste Schätzung des Bundesamtes

WIESBADEN: Zur Entwicklung der deutschen Wirtschaft im zweiten Quartal gibt das Statistische Bundesamt am Freitag (10.00 Uhr) eine erste Schätzung bekannt. Am Nachmittag veröffentlicht die Behörde dann vorläufige Zahlen zur Inflation im Juli. Volkswirte rechnen im Schnitt mit einem leichten Rückgang der Jahresteuerungsrate auf 6,2 Prozent nach 6,4 Prozent im Juni. Die seit Monaten hohe Teuerung ist eine Belastung für Verbraucherinnen und Verbraucher. Sie zehrt an ihrer Kaufkraft, die Menschen können sich für einen Euro weniger leisten. Das dämpft die Konjunktur.

Vorstand der Bahngewerkschaft EVG berät über Schlichtungsvorschlag

BERLIN: Nach dem Ende der Schlichtung im Tarifstreit bei der Deutschen Bahn gibt der Bundesvorstand der Gewerkschaft EVG an diesem Freitag sein Votum über den Kompromissvorschlag der Schlichter ab. Gegen Mittag will das Gremium zur Prüfung des Papiers zusammenkommen, wie die Gewerkschaft mitteilte. Nach der Empfehlung des Vorstands stimmen die Gewerkschaftsmitglieder in einer Urabstimmung über den Schlichterspruch ab. Bis Ende August sind dazu rund 110.000 Gewerkschaftsmitglieder aufgerufen. Um sich gegen das Votum des Bundesvorstands zu stellen, müssten laut Satzung der EVG drei Viertel der Teilnehmenden dagegen stimmen. Ansonsten gilt die Empfehlung der Gewerkschaftsführung. Das Ergebnis wird am 28. August erwartet.

Aufseher veröffentlichen Ergebnisse von Bankenstresstest

FRANKFURT/PARIS: Die Bankenaufseher der Europäischen Union veröffentlichen an diesem Freitag (18.00 Uhr) die Ergebnisse ihres jüngsten Stresstests. Große und mittelgroße Geldhäuser mussten in den vergangenen Monaten durchrechnen, ob sie auch im Falle einer schweren Krise ausreichend widerstandsfähig wären. Sollte das nicht der Fall sein, könnten die Aufseher die Institute auffordern, mehr Kapital vorzuhalten. Die europäische Bankenaufsicht EBA hatte 70 Geldhäuser aufgefordert durchzurechnen, ob ihre Kapitalpuffer auch im Falle einer schweren Krise ausreichend wären.

BASF veröffentlicht Finanzbericht für das erste Halbjahr

LUDWIGSHAFEN: Der BASF-Konzern veröffentlicht am Freitag seinen Finanzbericht für das erste Halbjahr 2023. Zuletzt hatte das weltgrößte Chemieunternehmen die Prognosen für das laufende Jahr wegen einer schwachen Nachfrage gesenkt. BASF in Ludwigshafen peilt nun für 2023 einen Umsatzrückgang auf 73 Milliarden bis 76 Milliarden Euro an - nach 87,3 Milliarden Euro im Vorjahr. Zuvor war die Prognose mit 84 Milliarden bis 87 Milliarden Euro deutlich höher.

Lauterbach stellt mit Hausärzten Initiative zum Hitzeschutz vor

BERLIN: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und der Deutsche Hausärzteverband stellen an diesem Freitag (13.00 Uhr) eine gemeinsame Initiative zum Hitzeschutz in Deutschland vor. Bereits vor zwei Wochen hatte Lauterbach mit der Spitze des Verbands über den Hitzeschutz beraten und das deutsche Hausärztenetz im Anschluss auf Twitter als einen «Goldschatz für Hitzeschutz» bezeichnet. Mit dem Verband bereite er etwa Hitze-Beratung älterer Menschen vor, auch in Pflegeeinrichtungen. Erwartet wird, dass Lauterbach auch auf den Stand zum nationalen Hitzeschutzplan eingeht.

Habeck schließt Ländertour in Bayern ab

OTTOBRUNN: Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck beendet seine Ländertour mit einem Termin in Bayern. Der Grünen-Politiker will an diesem Freitag (10.00 Uhr) das Unternehmen Isar Aerospace in Ottobrunn bei München besuchen. Es ist der dritte deutsche Hersteller von Trägerraketen, den Habeck bei seiner Reise besucht. Solche Raketen sollen Satelliten in den Weltraum bringen. Habeck hatte am Donnerstag die Notwendigkeit betont, bei solchen Technologien unabhängiger zu werden von außereuropäischen Anbietern wie der amerikanischen Raumfahrtfirma SpaceX von Tech-Milliardär Elon Musk.

Trauerfeier in Kiel für Ex-Ministerpräsidentin Simonis

KIEL: Familie und Weggefährten nehmen am Freitag in Kiel Abschied von der früheren schleswig-holsteinischen Ministerpräsidentin Heide Simonis (SPD). Sie war am 12. Juli im Alter von 80 Jahren nach langer schwerer Krankheit gestorben. Zu der Trauerfeier in der Petruskirche erwartet die Landesregierung etwa 300 geladene Gäste und viele weitere Besucher. Nach einem evangelischen Gottesdienst werden unter anderem Regierungschef Daniel Günther (CDU) und die SPD-Landesvorsitzende Serpil Midyatli die Verstorbene würdigen. Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) nimmt als Vertreter der Bundesregierung teil.

Ab diesem Freitag: deutschlandweit Sommerferien

MÜNCHEN: Ab diesem Freitag sind bundesweit große Ferien: Als letztes der 16 Bundesländer geht nach dem Unterrichtsende Bayern in die Sommerferien. Am Mittwoch war im benachbarten Baden-Württemberg letzter Schultag. Ab Samstag sind dann für neun Tage alle Schülerinnen und Schüler in Deutschland in den Ferien (29. Juli bis 6. August). Am 7. August, einem Montag, geht dann in Nordrhein-Westfalen die Schule wieder los. Im bevölkerungsreichsten Bundesland hatten die Ferien pünktlich zum Sommeranfang am 21. Juni begonnen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts gibt es derzeit 8,7 Millionen Schüler an allgemeinbildenden Schulen in Deutschland. Weitere etwa 2,4 Millionen besuchen berufliche Schulen.

Aufstiegsaspiranten HSV und Schalke eröffnen Zweitliga-Saison

HAMBURG: Mit einem Klassiker startet die Saison in der 2. Fußball-Bundesliga. Der Hamburger SV empfängt an diesem Freitag (20.30 Uhr/Sky und Sat.1) den Bundesliga-Absteiger Schalke 04. 57.000 Zuschauer werden im ausverkauften Volksparkstadion erwartet. Beide Teams haben den Aufstieg als Ziel ausgegeben. Der HSV startet seinen sechsten Versuch, um nach 2018 endlich wieder in die Bundesliga zurückzukehren. In den vergangenen beiden Spielzeiten war die Mannschaft mit ihrem Trainer Tim Walter jeweils in der Relegation gescheitert.

Gose und Märtens mit Chance auf jeweils dritte WM-Final-Teilnahme

FUKUOKA: Isabel Gose und ihr Freund Lukas Märtens haben am Freitag die Chance, bei den Schwimm-Weltmeisterschaften im japanischen Fukuoka ihr jeweils drittes Finale zu erreichen. Gose geht nach ihren Plätzen sieben und sechs über 400 und 1500 Meter Freistil in den Vorlauf über 800 Meter Freistil. Interessant wird sein, wie die 21-Jährige, die zudem mit der 4x200 Meter-Freistil-Staffel im Vorlauf gescheitert war, ihre bisherigen Auftritte weggesteckt hat.