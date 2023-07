Das bringt der Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 21.07.23 | Überblick

Außenministerin Baerbock schließt mehrtägige Sommerreise ab

GERMERSHEIM/LAUTERBOURG: Zum Abschluss ihrer Sommerreise unterzeichnet Außenministerin Annalena Baerbock mit ihrer französischen Amtskollegin Catherine Colonna am Freitag ein Abkommen über grenzüberschreitende Berufsausbildung. Zuvor besucht die Grünen-Politikerin in Rheinland-Pfalz in Wörth am Rhein eine berufsbildende Schule (11.00 Uhr), das Technische Hilfswerk Germersheim (12.30 Uhr) und ein Wasserwerk in Steinfeld (14.25 Uhr). Die Unterzeichnung des deutsch-französischen Abkommens ist dann für den Nachmittag im französischen Lauterbourg geplant. Die mehrtägige Sommerreise der Ministerin steht unter dem Motto «Gemeinsam stark» zu den Themen Resilienz und Widerstandsfähigkeit Deutschlands.

Verteidigungsminister Boris Pistorius zu Besuch in Tschechien

PRAG: Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) trifft bei seinem Antrittsbesuch in Prag am Freitag mit seiner tschechischen Kollegin Jana Cernochova zusammen. Ein Thema dürfte eine mögliche Beschaffung von Leopard-Kampfpanzern in der Ausführung 2A8 sein. Die liberalkonservative Regierung in Prag hatte im Mai ihr Interesse erklärt, sich der deutschen Bestellung von 18 Exemplaren anzuschließen, um Kosten zu sparen.

BGH urteilt zu Kunst-Datenbank für mögliches NS-Raubgut

KARLSRUHE: Der Bundesgerichtshof (BGH) will am Freitag (9.00 Uhr) seine Entscheidung verkünden, ob ein Eintrag in einer Datenbank für potenzielles NS-Raubgut und eine Interpol-Fahndung Makel an einem Kunstwerk sind. Ein Kunstsammler hat sich durch die Instanzen geklagt, weil er sich in seinem Eigentum beeinträchtigt sieht. Im Rahmen einer Ausstellung in Baden-Baden hatte er erfahren, dass die «Kalabrische Küste» des Malers Andreas Achenbach (1815-1910) aus seinem Besitz in der sogenannten Lost-Art-Datenbank auftaucht.

Start der Salzburger Festspiele mit Neuinszenierung des «Jedermann»

SALZBURG: Mit dem Theaterstück «Jedermann» beginnen am Freitag (21.00 Uhr) die Salzburger Festspiele. Regisseur Michael Sturminger hat eine tiefgreifende Neuinszenierung des Werks von Hugo von Hofmannsthal über das Leben und Sterben des reichen Mannes angekündigt. «Es bleibt kein Stein auf dem anderen», sagte Sturminger im Vorfeld. Die Hauptrollen sind neu besetzt. In die Rolle des Jedermann schlüpft der aus Hamburg stammende Burgschauspieler Michael Maertens. Der 59-Jährige folgt auf Lars Eidinger. Die Buhlschaft verkörpert die Österreicherin Valerie Pachner. Erstmals wird die Buhlschaft auch den Tod spielen.

Gespräche zu Tiefseebergbau vor Ende - bisher keine Einigung

KINGSTON: Bislang offenbar ohne Einigung beim wichtigen Thema Tiefseebergbau gehen Gespräche bei der Internationalen Meeresbodenbehörde (ISA) zu Ende. Freitag ist der letzte Tag der knapp zweiwöchigen ISA-Ratssitzung auf Jamaika, bei der es vor allem um die dringende Frage geht: Wie soll ohne verbindliches Regelwerk über Anträge entschieden werden, Rohstoffe zu kommerziellen Zwecken am Boden internationaler Gewässer abzubauen?