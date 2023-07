Das bringt der Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 14.07.23 | Überblick

Scholz stellt sich bei Sommer-Pressekonferenz Journalistenfragen

BERLIN: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird sich am Freitag kurz vor seinem Urlaub den Fragen der Hauptstadtjournalisten stellen. In der traditionellen Sommer-Pressekonferenz zu aktuellen Themen der Innen- und Außenpolitik (11.00 Uhr) dürfte es auch um die Turbulenzen in der Ampel-Koalition von SPD, Grünen und FDP gehen. Auch der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine dürfte kurz nach dem Nato-Gipfel im litauischen Vilnius eine Rolle spielen.

Sorge vor neuen Unruhen in Frankreich zum 14. Juli

PARIS: Überschattet von der Sorge vor neuen Unruhen feiert Frankreich an diesem Freitag seinen Nationalfeiertag, den 14. Juli. Auf den Champs-Élysées in Paris nimmt Präsident Emmanuel Macron die traditionelle Militärparade ab. Ehrengast ist der indische Premierminister Narendra Modi. Aus Sorge vor Ausschreitungen sind landesweit 130.000 Polizisten im Einsatz. Nach dem tödlichen Schuss eines Polizisten auf einen Jugendlichen bei einer Verkehrskontrolle bei Paris vor gut zwei Wochen hatte es tagelang Unruhen gegeben.

Gedenken am zweiten Jahrestag der tödlichen Flutkatastrophe im Ahrtal

BAD NEUENAHR-AHRWEILER: Zwei Jahre nach der Flutkatastrophe im Westen Deutschlands wird am Freitag bei zahlreichen Gedenkveranstaltungen an die Opfer und Betroffenen erinnert. Im damals besonders stark getroffenen Ahrtal hat die Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler zu einer zentralen Veranstaltung (17.00 Uhr) in den Kurpark geladen. Dort wird auch die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) eine Rede halten.

Rat für deutsche Rechtschreibung berät übers Gendern

EUPEN/MANNHEIM: Doppelpunkt, Unterstrich und Sternchen im Wort: In Deutschland werden immer wieder kontroverse Debatten über das Gendern geführt. Der Rat für deutsche Rechtschreibung berät am Freitag im belgischen Eupen über geschlechtergerechtes Schreiben.

Urteil gegen Inspekteur der Polizei Baden-Württemberg erwartet

STUTTGART: Im Prozess gegen den baden-württembergischen Inspekteur der Polizei wegen sexueller Nötigung soll am Freitag (11.00 Uhr) das Urteil fallen. Der 50-jährige Spitzenbeamte soll im November 2021 eine deutlich jüngere Hauptkommissarin vor einer Kneipe gedrängt haben, seinen Penis anzufassen. Der Fall sorgt für großes Aufsehen.

Indische Mission zum Mond startet

NEU DELHI: Bereits zum zweiten Mal versucht Indien mit einem Weltraumfahrzeug ohne Besatzung auf den Mond zu kommen. Die Mission Chandrayaan-3 soll am Freitag um 14.35 Uhr Ortszeit (11.05 Uhr MESZ) starten, teilte die indische Raumfahrtorganisation ISRO mit. Bei einem Erfolg wäre Indien nach den USA, der Sowjetunion und China das vierte Land mit einer geglückten Landung auf dem Mond. Menschen waren jedoch nur bei den US-Missionen auf dem Mond.

Entflechtung von Fresenius: FMC-Aktionäre entscheiden über Rechtsform

BAD HOMBURG/FRANKFURT: Der Gesundheitskonzern Fresenius will das Verhältnis zu seiner angeschlagenen Dialysetochter Fresenius Medical Care neu regeln. Auf einer außerordentlichen Hauptversammlung an diesem Freitag (10 Uhr) in Frankfurt sollen die Aktionäre über die Umwandlung von FMC von einer Kommandit- in eine Aktiengesellschaft entscheiden. Die Zustimmung ist sehr wahrscheinlich.

Alfried Krupp und die NS-Zeit: Stiftung präsentiert Forschungsprojekt

ESSEN: Die Essener Krupp-Stiftung informiert am Freitag (10.00) über ein Forschungsprojekt zum Umgang des letzten Krupp-Alleininhabers Alfried Krupp (1907-1967) mit dem Nationalsozialismus. Die unabhängige Forschungsarbeit wird von dem Marburger Historiker Prof. Eckart Conze geleitet. Es geht um Krupps Haltung zum Nationalsozialismus seit den 1920er Jahren bis in die Zeit der Bundesrepublik.

Djokovic strebt in Wimbledon in sein neuntes Finale

LONDON: Rekord-Grand-Slam-Champion Novak Djokovic spielt in Wimbledon an diesem Freitag ein weiteres Mal um den Einzug ins Finale. Der 36 Jahre alte Serbe trifft ab 14.30 Uhr (MESZ/Sky) auf den Italiener Jannik Sinner. Für den 21-Jährigen ist es das erste Halbfinale bei einem Grand-Slam-Turnier. Djokovic stand dagegen allein in Wimbledon bereits achtmal im Endspiel.

Schwimm-WM beginnt in Japan

FUKUOKA: Mit Vorkämpfen im Wasserspringen und Synchronschwimmen starten an diesem Freitag die Schwimm-Weltmeisterschaften in Japan. Bei den Titelkämpfen in Fukuoka werden bis zum 30. Juli Medaillen in sechs Sportarten vergeben. In der ersten WM-Woche stehen Entscheidungen im Wasserspringen, Freiwasserschwimmen und Synchronschwimmen auf dem Programm.