Das bringt der Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 07.07.23 | Überblick

Bundesrat berät abschließend über zahlreiche Gesetze

BERLIN: Der Bundesrat will am Freitag das neue Fachkräfteeinwanderungsgesetz abschließend beraten. Es sieht ein Punktesystem ähnlich wie in Kanada vor. Zu den Auswahlkriterien für arbeitswillige Einwanderer, gehören Sprachkenntnisse, Berufserfahrung, Alter und Deutschland-Bezug. In ihrer letzten Sitzung vor der Sommerpause (Beginn: 09.30 Uhr) will sich die Länderkammer abschließend auch mit einem Gesetz von Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) befassen, das helfen soll, Engpässe besonders für Kinder-Medikamente zu verhindern. Billigen soll der Bundesrat ein von Agrarminister Cem Özdemir (Grüne) geplantes Logo zum Bio-Anteil in Kantinen, Mensen und Gaststätten.

Auftakt im Prozess wegen tödlicher Messerattacke von Brokstedt

ITZEHOE: Wegen der tödlichen Messerattacke in einem Regionalzug im schleswig-holsteinischen Brokstedt muss sich von Freitag (9.30 Uhr) an der Palästinenser Ibrahim A. vor dem Landgericht Itzehoe verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 34-Jährigen Mord in zwei Fällen und versuchten Mord in vier Fällen vor. Er soll am 25. Januar nahe des Bahnhofs von Brokstedt eine 17-Jährige und ihren zwei Jahre älteren Freund erstochen haben. Zwei weitere Frauen und zwei Männer erlitten schwere Verletzungen. Nach Überzeugung der Anklagebehörde handelte Ibrahim A. aus niedrigen Beweggründen und in Heimtücke. Eine bei dem Messerangriff verletzte Frau nahm sich später das Leben. Für den Prozess sind rund 40 Verhandlungstage bis kurz vor Weihnachten geplant.

Bundestag debattiert über Gerichtsentscheidung zum Heizungsgesetz

BERLIN: Der Bundestag debattiert am Freitagvormittag über den vorläufigen Stopp des umstrittenen Heizungsgesetzes durch das Bundesverfassungsgericht. Das Gericht hatte das Vorhaben der Ampel-Koalition, das Heizungsgesetz am Freitag im Bundestag zu beschließen, im Eilverfahren gestoppt. Die geplante zweite und dritte Lesung im Bundestag dürfe nicht in der laufenden Sitzungswoche stattfinden, teilte das höchste deutsche Gericht in Karlsruhe mit. Es machte Zweifel geltend, dass die Rechte der Abgeordneten in den Beratungen ausreichend gewahrt wurden. Die Ampel-Fraktionen entschieden, das Gesetz solle nun Anfang September vom Bundestag verabschiedet werden.

Steinmeier beginnt Gesprächsreihe zur Transformation der Gesellschaft

BERLIN: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier beginnt am Freitag (11.00 Uhr) eine neue Gesprächsreihe mit dem Titel «Forum Bellevue zur Transformation der Gesellschaft». Er will dabei die gesellschaftlichen Zukunftsthemen in Deutschland aufgreifen, die tiefgreifenden Umbrüche und Veränderungen, in denen Deutschland sich gerade befindet. Es gehe um den Umbau der Industriegesellschaft, den Wandel vom fossilen Industriezeitalter zum postfossilen Industriezeitalter mit Klimaneutralität bis 2045, heißt es im Bundespräsidialamt.

Schärfere Regeln zum Klimaschutz in der globalen Schifffahrt erwartet

HAMBURG/LONDON: Die maritime Wirtschaft erwartet am Freitag einen wegweisenden Beschluss über schärfere Regeln zum Klimaschutz in der weltweiten Seeschifffahrt. Seit Montag berät in London der Umweltausschuss der Internationalen Schifffahrtsorganisation IMO über eine Revision der ursprünglich 2018 beschlossenen Klimastrategie. Zum Auftakt der Beratungen hatte UN-Generalsekretär António Guterres einen eindringlichen Appell an die Delegierten gerichtet: «Ich fordere Sie auf, London mit einer Treibhausgasstrategie zu verlassen, die den Sektor dazu verpflichtet, bis spätestens 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen», sagte er in einer Videobotschaft.

Dortmunder Wasserstoff-Tochter von Thyssenkrupp geht an die Börse

DORTMUND: Die Wasserstoff-Tochter von Thyssenkrupp, Nucera, legt am Freitag (9.00 Uhr) ihren Start auf dem Frankfurter Börsenparkett hin. Das Dortmunder Unternehmen, das an der Börse zunächst etwa 2,5 Milliarden Euro wert ist, stellt sogenannte Elektrolyseure her, in denen Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff zerlegt wird. Der gewonnene Wasserstoff wird später als Energieträger genutzt. Dem Markt wird angesichts der Energiewende und des wachsenden Bedarfs an Wasserstoff großes Potenzial beigemessen. Die Hälfte der insgesamt 600 Beschäftigten von Thyssenkrupp Nucera sind im Inland tätig, fast alle in Dortmund.

Gerichtsstreit um Managerhaftpflicht für Ex-Wirecard-Chef Braun

DÜSSELDORF: Die Milliardenpleite des einstmals börsennotierten Zahlungsabwicklers und Finanzdienstleisters Wirecard beschäftigt am Freitag (11.30 Uhr) das Landgericht Düsseldorf. Anlass ist eine Klage des früheren Vorstandschefs Markus Braun gegen seine Managerhaftpflichtversicherung. Der 53-Jährige will von seiner Versicherung weitere Gelder für die laufenden Rechtsstreitigkeiten erstreiten. Er meint, Swiss RE müsse weitere Prozesskosten decken, und will den Konzern dazu per einstweiliger Verfügung zwingen. Der Österreicher fordert die Bereitstellung der vereinbarten Deckungssumme von zehn Millionen Euro.

Flüssiggas-Standort Mukran vor Aufnahme ins LNG-Beschleunigungsgesetz

BERLIN/SASSNITZ: Am Freitag wollen Bundestag und Bundesrat über die Aufnahme des geplanten Flüssigerdgas-Terminals im Hafen Mukran auf Rügen in das LNG-Beschleunigungsgesetz entscheiden. Gegner der Pläne sehen vor allem den Umweltschutz und den Tourismus beeinträchtigt. «Für die Sicherung der Energieversorgung ist die geplante LNG-Infrastruktur auf Rügen aller Voraussicht nach unnötig», sagte Jörg-Andreas Krüger, Präsident des Naturschutzbundes Nabu am Donnerstag. Die Infrastruktur zementiere die Nutzung des klimaschädlichen Rohstoffs auf Jahrzehnte.

13 Jahre unschuldig in Haft? - Urteil im Prozess um «Badewannen-Mord»

MÜNCHEN: Es ist ein mit Spannung erwartetes Urteil: An diesem Freitag (10.00 Uhr) soll das Landgericht München I entscheiden, ob der Angeklagte Manfred Genditzki 13 Jahre lang unschuldig wegen Mordes im Gefängnis saß. In dem neu aufgerollten Prozess um den sogenannten Badewannen-Mord fordert inzwischen sogar die Staatsanwaltschaft Freispruch, weil es Zweifel daran gibt, ob es sich bei dem Tod einer alten Frau in einer Badewanne im oberbayerischen Rottach-Egern überhaupt um ein Verbrechen handelte und nicht schlicht um einen tragischen Unfall.

Oligarch Usmanow geht gegen RND-Berichterstattung vor

FREIBURG: Der russisch-usbekische Oligarch Alischer Usmanow geht juristisch gegen Berichterstattung des Redaktionsnetzwerks Deutschlands (RND) vor. Bei der Verhandlung vor der Pressekammer des Landgerichts Freiburg geht es am Freitag (10.00 Uhr) unter anderem um die Frage, ob Usmanow dem RND verbieten darf, ihn als «engen Vertrauten» oder «engen Freund» des russischen Präsidenten Wladimir Putin zu bezeichnen.

DFB-Frauen bestreiten letztes Testspiel vor der WM

FÜRTH: Die deutschen Fußballerinnen fordern in ihrem letzten Testspiel vor der Weltmeisterschaft den afrikanischen Turnier-Außenseiter Sambia. Das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg wird am Freitag (20.30 Uhr/ARD) in Fürth schon viele Fingerzeige auf die WM-Stammformation geben. Am Wochenende wird der 23er-Kader für die WM vom 20. Juli bis 20. August in Australien und Neuseeland bekannt gegeben. Derzeit umfasst das Aufgebot noch 28 Spielerinnen. Bei der WM treffen die DFB-Frauen in der Vorrunde auf Marokko, Kolumbien und Südkorea. Deutschland zählt zu den Mitfavoriten.