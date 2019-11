Von: Redaktion DER FARANG | 01.11.19

Merkel trifft indischen Premier Modi - 5. Regierungskonsultationen

NEU DELHI (dpa) - Kanzlerin Angela Merkel (CDU) wird an diesem Freitag (4.30 Uhr MEZ) vom indischen Premierminister Narendra Modi zu einem zweitägigen Besuch in der Hauptstadt Neu Delhi empfangen. Nach den militärischen Ehren will Merkel bei einer Gedenkzeremonie für den Freiheitskämpfer Mahatma Gandhi einen Kranz niederlegen. Am Nachmittag ist ein gemeinsamer Besuch der Kanzlerin mit Modi in der Gedenkstätte Gandhi Smriti geplant. Dort war Gandhi 1948 von einem Hindu-Extremisten erschossen worden. Merkel will sich auch mit jungen indischen Frauen treffen.

Steinmeier beendet Boston-Reise - Treffen mit Kerry

OSTON (dpa) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier beendet am Freitag seine Boston-Reise und wird sich unter anderem noch mit dem demokratischen US-Politiker John Kerry treffen. Beide kennen sich gut aus gemeinsamen Außenministerzeiten. Sie haben das Iran-Atomabkommen mit ausgehandelt, das US-Präsident Donald Trump inzwischen aufgekündigt hat. An der Harvard Law School wird Steinmeier an einer Diskussionsrunde zum Thema Ethik der Digitalisierung teilnehmen. Steinmeier hatte am Vortag bei der Wiedereröffnung des renovierten Goethe-Instituts in Boston den Vereinigten Staaten für ihren maßgeblichen Beitrag zur Wiedervereinigung Deutschlands gedankt.

Lagarde tritt als EZB-Präsidentin an - Proteste erwartet

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Die neue Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, tritt an diesem Freitag ihren Posten an. Die frühere Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF) löst Mario Draghi ab, dessen achtjährige Amtszeit an der EZB-Spitze am 31. Oktober endete. Zur Amtsübernahme der Französin werden Proteste gegen die Notenbank erwartet. So hat die globalisierungskritische Bewegung Attac für 13.00 Uhr eine Demonstration angekündigt. Für 14.00 Uhr haben zudem die Klimabewegungen Fridays for Future und Extinction Rebellion Frankfurt zu Protesten vor dem Gebäude der EZB aufgerufen.

Bundesamt stellt Strafverfolgungsstatistik vor

WIESBADEN (dpa) - Gewalttaten, Betrug, Diebstahl - Hunderttausende Menschen stehen in Deutschland jährlich wegen Straftaten vor Gericht. 2017 hatten die Gerichte in Deutschland 716 000 Menschen rechtskräftig verurteilt. Wie viele es 2018 waren, gibt das Statistische Bundesamt an diesem Freitag bekannt (8.00 Uhr). Seit die Strafverfolgungsstatistik in Deutschland im Jahr 2007 flächendeckend eingeführt wurde, geht die Zahl der gerichtlich beendeten Strafverfahren wie auch die Zahl der Verurteilungen zurück - binnen zehn Jahren um jeweils rund 20 Prozent.

Berlin wirbt um die Automesse IAA

BERLIN (dpa) - Die Automesse IAA könnte aus Sicht des Berliner Senats von Frankfurt nach Berlin umziehen. Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) und der Berliner Messechef Christian Göke wollen dem Verband der Automobilindustrie (VDA) am Freitag die Hauptstadt als Standort anbieten. Eine Entscheidung ist an dem Tag aber nicht zu erwarten. Bei dem Treffen im Roten Rathaus handele es sich um ein vertrauliches Arbeitsgespräch, sagte eine Senatssprecherin. Der IAA-Vertrag mit dem Messestandort Frankfurt ist ausgelaufen. Als neue Standorte sind auch Köln und Hannover im Gespräch.

TSG 1899 Hoffenheim will Serie gegen SC Paderborn ausbauen

SINSHEIM (dpa) - Die TSG 1899 Hoffenheim peilt im Freitagabendspiel gegen den SC Paderborn den vierten Sieg in Serie in der Fußball-Bundesliga an. Gegen Aufsteiger SC Paderborn sind die Kraichgauer Favorit. Die TSG verbuchte zuletzt auch noch den DFB-Pokalerfolg in Duisburg und kann mit drei Punkten am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) den Anschluss an die große Spitzengruppe der Tabelle schaffen. Die Paderborner wollen indes nach ihrem ersten Saisonsieg gegen Düsseldorf mit einem weiteren Erfolg den letzten Tabellenplatz verlassen.