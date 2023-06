Das bringt der Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 30.06.23 | Überblick

CDU und CSU beraten bei Präsidiumssitzung über weiteren Kurs

MÜNCHEN: Gut ein Vierteljahr vor den Landtagswahlen in Bayern und Hessen treffen sich die Spitzen von CDU und CSU am Freitag (10.00 Uhr) zu einer Standortbestimmung in München. Bei der gemeinsamen Sitzung der beiden Parteipräsidien dürfte die Kritik an der Ampel-Regierung und die klare Abgrenzung zur AfD im Zentrum stehen.

Boris Palmer tritt nach Auszeit wieder öffentlich auf

TÜBINGEN: Nach vier Wochen Auszeit tritt Boris Palmer am Freitag erstmals wieder öffentlich in seiner Funktion als Tübinger Oberbürgermeister auf. Unter anderem wird Palmer am Abend (19.30 Uhr) bei der Eröffnung des Tübinger Sommerfests erwartet.

Baerbock besucht in der Mongolei Bundeswehr-Ausbildungsmissionen

ULAN BATOR: Außenministerin Annalena Baerbock setzt ihre zweitägige Reise in die Mongolei an diesem Freitag (2.00 Uhr) mit einem Treffen mit ihrer Kollegin Batmunkh Battsetseg fort. Auch ein Gespräch der Grünen-Politikerin mit dem mongolischen Präsidenten Uchnaagiin Chürelsüch ist geplant. Am Nachmittag (Ortszeit) will sich Baerbock vor den Toren der Hauptstadt ein Bild von zwei Ausbildungsmissionen der Bundeswehr machen. Deutschland trainiert dort ein mongolisches Peacekeeping-Kontingent und unterstützt das Land beim Aufbau einer Gebirgsjägereinheit.

Bundesagentur legt Arbeitsmarktstatistik für Juni vor

NÜRNBERG: Die Bundesagentur für Arbeit stellt am Freitag (9.55 Uhr) ihre Arbeitsmarktstatistik für den Juni vor. Insgesamt präsentiert sich der Arbeitsmarkt robust - wenngleich die konjunkturellen Probleme ihre ersten Spuren hinterlassen. Die Zahl der offenen Stellen war zuletzt im Jahresvergleich zurückgegangen. Auch die Zahl der Arbeitslosen stieg, wenn man saisonale Einflüsse wie die Frühjahrsbelebung herausrechnet.

BGH prüft: Welche Aufklärungspflichten haben Immobilienverkäufer?

KARLSRUHE: Über Aufklärungspflichten von Verkäufern einer Immobilie im Zuge einer sogenannten Ankaufsuntersuchung verhandelt der Bundesgerichtshof (BGH) am Freitag (10.00 Uhr). In dem Fall geht es um den Kauf mehrerer Gewerbeeinheiten in einem großen Gebäudekomplex in Hannover. Die Klägerin fühlt sich arglistig getäuscht, weil sie zu spät davon erfahren habe, dass hohe Kosten für die Instandhaltung des Gemeinschaftseigentums auf sie zukommen könnten. In den Vorinstanzen am Landgericht Hildesheim und dem Oberlandesgericht Celle hatte sie keinen Erfolg. Ob die Karlsruher Richter am Freitag ein Urteil sprechen, ist unklar.

Gericht verkündet Urteil gegen Narkosearzt nach Hepatitis-Skandal

AUGSBURG: Im Prozess um die Ansteckung von mehr als 50 OP-Patienten mit Hepatitis C will das Landgericht Augsburg am Freitag (9.00 Uhr) das Urteil verkünden. In dem Prozess hatte ein 61 Jahre alter Anästhesist zugegeben, dass er seine Patienten mit der Leberentzündung infiziert hat. Der Arzt hatte selbst Hepatitis C, wusste es damals aber noch nicht.

Neue Usedom-Zufahrt - Swinetunnel wird eröffnet

WARSCHAU: Mit einem Autotunnel in Swinemünde (Swinoujscie) will Polen am Freitag (12.00 Uhr) eine weitere Zufahrt zu der beliebten Urlaubsinsel Usedom eröffnen. An der Zeremonie werden Polens stellvertretender Regierungschef Jaroslaw Kaczynski sowie Infrastrukturminister Andrzej Adamczyk teilnehmen. Am Nachmittag soll der Tunnel für die Öffentlichkeit freigegeben werden. Geplant sind ein Lauf durch den Tunnel und eine Fahrradtour. Ab dem Abend soll dann der Verkehr durch das Bauwerk rollen dürfen.

DFL veröffentlicht Bundesliga-Spielpläne für 2023/2024

FRANKFURT/MAIN: Die Deutsche Fußball Liga (DFL) stellt am Freitag die Spielpläne für die Bundesliga und 2. Liga in der Spielzeit 2023/2024 vor. Die Saison in der Bundesliga vor der Heim-EM im kommenden Sommer beginnt am 18. August mit dem Eröffnungsspiel, in dem Titelverteidiger Bayern München gesetzt sein dürfte. Nach dem 16. Spieltag am 19. und 20. Dezember geht es in die Winterpause, die bereits am 12. Januar 2024 endet. Der 34. und letzte Spieltag ist für den 18. Mai kommenden Jahres angesetzt.

Qualifikation zum Formel-1-Rennen in Österreich gleich zum Auftakt

SPIELBERG: Nach nur einer Trainingseinheit steht für die Formel-1-Fahrer beim Großen Preis von Österreich bereits die Qualifikation auf dem Programm. Favorit auf den ersten Startplatz am Freitag (17.00 Uhr/Sky) ist Weltmeister Max Verstappen beim Heimspiel für seinen Red-Bull-Rennstall. In der Steiermark steht das zweite Sprint-Wochenende der Saison an, deswegen erfolgt das Qualifying für das Hauptrennen bereits einen Tag früher als normal üblich.

Auslosung für Wimbledon: Auf wen treffen Zverev und Co.?

LONDON: Alexander Zverev und die weiteren deutschen Tennisprofis erfahren an diesem Freitag, auf wen sie in Wimbledon zum Auftakt treffen. Um 11.00 Uhr deutscher Zeit findet in London die Auslosung für das dritte Grand-Slam-Turnier der Saison statt. Zverev ist an Nummer 19 gesetzt. Der Olympiasieger zeigte zuletzt ansteigende Form und erreichte bei den French Open in Paris und beim deutschen Rasen-Klassiker im westfälischen Halle jeweils das Halbfinale. In Wimbledon ist er bislang noch nie über das Achtelfinale hinausgekommen.