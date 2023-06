Das bringt der Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 23.06.23 | Überblick

Abschluss von Übung «Air Defender 2023» - Luftwaffe zieht Bilanz

JAGEL: Zum Abschluss des Großmanövers «Air Defender 2023» will die Luftwaffe am Freitag Bilanz ziehen. Inspekteur Ingo Gerhartz wird auf dem Militärflughafen in Jagel (Schleswig-Holstein) über Erkenntnisse aus dem Übungsbetrieb berichten und erklären, welche Schlüsse die Teilnehmer daraus ziehen. «Air Defender 2023» war die größte Verlegeübung von Luftstreitkräften seit Gründung der Nato und wurde unter deutscher Führung organisiert. Es nahmen 25 Nationen mit 250 Flugzeugen und etwa 10.000 Soldaten teil.

Bundestag stimmt über Einwanderung und Arzneimittel-Vorräte ab

BERLIN: Mit der Abstimmung zum Fachkräfteeinwanderungsgesetz wird im Bundestag an diesem Freitag ein weiteres Vorhaben der Ampel-Regierung zur Migrationspolitik abgehakt. Neu ist unter anderem die sogenannte Chancenkarte auf Basis eines Punktesystems. Zu den Kriterien, für die es Punkte gibt, gehören Sprachkenntnisse, Berufserfahrung, Alter und Deutschlandbezug. Beschließen soll der Bundestag zudem ein Gesetz zum Eindämmen von Lieferengpässen bei wichtigen Arzneimitteln. Die Pläne von Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) sehen Vorgaben zu mehreren Monatsvorräten als Sicherheitspuffer vor.

Pariser Gipfel gibt Empfehlungen zum Kampf gegen Armut und Klimakrise

PARIS: In Paris endet am Freitag ein internationaler Gipfel, auf dem um einen neuen Finanzrahmen im Kampf gegen Armut und den Klimawandel gerungen wird. Teilnehmer sind Vertreter von etwa 100 Staaten, internationaler Entwicklungsbanken und Organisationen. Insbesondere Länder aus Afrika und Asien sind zahlreich auf dem von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron organisierten Treffen beteiligt. Im Fokus steht die Überwindung der wachsenden Kluft zwischen reichen Industriestaaten und den Ländern des globalen Südens, die vom Klimawandel besonders betroffen sind.

Steinmeier beendet Zentralasien-Reise

BISCHKEK: Mit einem Besuch im kirgisischen Nationalpark Ala Artscha beendet Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Freitag seine viertägige Zentralasien-Reise. Bei einem Hubschrauberflug über den Golubin-Gletscher will er sich ein Bild über die Auswirkungen des Klimawandels in dem Gebirgsland verschaffen. Der Bundespräsident will sich zuvor noch mit Vertreterinnen und Vertretern der Zivilgesellschaft treffen. Dabei dürfte es um Themen wie Menschenrechte und Korruption in Kirgistan gehen.

Statistikamt legt Zahlen zu Immobilienpreisen vor

WIESBADEN: Das Statistische Bundesamt legt an diesem Freitag (8.00 Uhr) Zahlen zu den Preisen für Wohnimmobilien im ersten Quartal vor. Die Daten werden zeigen, ob sich der jüngste Preisrückgang fortgesetzt hat. Nach Zahlen des Verbands deutscher Pfandbriefbanken haben sich Wohnimmobilien im ersten Quartal im Schnitt um 2,1 Prozent verbilligt - selbst in begehrten Metropolen gab es demnach Abschläge. Hauptgrund für die Wende am Immobilienmarkt sind die kräftig gestiegenen Bauzinsen, die Kredite stark verteuert haben.

Weiterhin 120 Millionen Euro im Eurojackpot

MÜNSTER: Zum zweiten Mal in Folge geht es in der Lotterie Eurojackpot bei der Ziehung am Freitag (gegen 20.00 Uhr) um 120 Millionen Euro. Und falls ein Tipper oder eine Tippgemeinschaft aus Deutschland die Kreuzchen an der richtigen Stelle macht und den Pott knackt, wäre der deutsche Rekordgewinn von 120 Millionen Euro eingestellt. Alleiniger Rekordhalter ist bislang ein Berliner: Er hatte sich am 8. November 2022 den bislang höchsten Lottogewinn in der Geschichte der Bundesrepublik gesichert. Neben Deutschland nehmen 17 weitere Länder an der europäischen Lotterie teil.

Online-Käufer um Hunderttausende Euro betrogen - Prozess beginnt

WÜRZBURG: Rund 900.000 Euro Gewinn, mindestens 1800 Opfer: Mit dem Geld aus Betrügereien über eine Online-Plattform sollen drei junge Männer aus Hessen in Saus und Braus gelebt haben. Von Freitag (9.00 Uhr) an stehen sie vor dem Landgericht Würzburg. Die Angeklagten sind 20 und 21 Jahre alt. Sie sollen sich spätestens im Juni 2020 zu einer Bande zusammengeschlossen haben. Das Trio soll gehackte Benutzerkonten von anderen Plattform-Nutzern genutzt haben, um den Verkauf von Artikeln wie Smartphones, Spielkonsolen und Grafikkarten über die damalige Plattform ebay-Kleinanzeigen (heute: Kleinanzeigen) vorzutäuschen. Die Ware kam jedoch nicht bei den Käufern an.

München im Kulturfieber - Filmfest und Opernfestspiele starten

MÜNCHEN: Mit der Tragikomödie «The Persian Version» wird am Freitag (20.00 Uhr) das 40. Filmfest München eröffnet. Regisseurin Maryam Keshavarz erzählt darin unterhaltsam von einer iranisch-amerikanischen Familie im Spannungsfeld verschiedener Kulturen und Generationen. Nach der Vorstellung für geladene Gäste richtet die Bayerische Staatsregierung in der Isarphilharmonie einen Empfang aus. Auch an der Staatsoper ist Festivalzeit. Die Münchner Opernfestspiele starten ebenfalls am Freitag (19.30 Uhr) mit den zeitgenössischen Choreographien «Sphären.01 / Goecke» des Staatsballetts. Auf dem Spielplan stehen bis zum 31. Juli Opern, Konzerte, Liederabende, Vorträge, Führungen und vieles mehr.

Zverev will in Halle erstmals seit 2017 ins Halbfinale

HALLE/WESTFALEN: Alexander Zverev kämpft beim Tennis-Turnier im westfälschen Halle an diesem Freitag um den Einzug ins Halbfinale. Der 26 Jahre alte Hamburger trifft im zweiten Spiel nach 12.00 Uhr auf Nicolas Jarry aus Chile. Letztmals stand Zverev beim deutschen Rasen-Klassiker 2017 im Halbfinale. Gewinnen konnte er das Turnier der ATP-500-Kategorie noch nie. Zverev ist der letzte deutsche Tennisprofi im Feld. Am Donnerstag waren Jan-Lennard Struff und Yannick Hanfmann jeweils im Achtelfinale ausgeschieden.