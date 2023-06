Das bringt der Freitag

Bundesrat segnet Pflegereform und Rentenerhöhung ab

BERLIN: Der Bundesrat will am Freitag (11.00 Uhr) die jüngste Pflegereform billigen. Sie wird höhere Beitragssätze und bessere Leistungen für Pflegebedürftige zuhause und im Heim bringen. Anfang kommenden Jahres sollen für die häusliche Pflege das Pflegegeld und die ambulanten Sachleistungsbeträge um fünf Prozent steigen. Die Beitragssätze werden bereits zum 1. Juli dieses Jahres um 0,35 Punkte auf 3,4 Prozent erhöht, für Menschen ohne Kinder noch etwas stärker. Dies soll jährliche Mehreinnahmen von rund 6,6 Milliarden Euro für die Pflegekasse bringen. Die Länderkammer wird außerdem über die jüngste Rentenerhöhung abstimmen. Zum 1. Juli sollen die Renten im Westen um 4,39 Prozent und im Osten um 5,86 Prozent steigen. Damit wird die schrittweise Angleichung der Renten in Ost und West abgeschlossen.

Scholz bei Luftwaffen-Manöver «Air Defender 2023»

JAGEL: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird sich am Freitag ein Bild vom größten Luftwaffen-Manöver seit Bestehen der Nato machen. Auf dem Fliegerhorst Jagel in Schleswig-Holstein will er mit einigen der etwa 10.000 Soldaten sprechen, die an der von Deutschland geführten Übung «Air Defender 2023» teilnehmen. In Jagel starten und landen während des Manövers Kampfjets der Bundeswehr und einiger anderer der 25 teilnehmenden Staaten.

Weitere Tarifverhandlungen bei der Bahn

BERLIN: Im Tarifkonflikt bei der Deutschen Bahn soll nach den bisherigen Planungen am Freitag die laufende Gesprächsrunde beendet werden. Bis zum frühen Donnerstagabend war weiter offen, ob eine Tarifeinigung zwischen Deutscher Bahn und der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG möglich ist. Alternativ könnten sich die Tarifparteien auf einen weiteren Verhandlungstermin verständigen.

Vor dem 17. Juni: Bundestag und Regierung erinnern an DDR-Aufstand

BERLIN: Der Bundestag erinnert am Freitag (09.00 Uhr) mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier an den DDR-Volksaufstand vom 17. Juni 1953. Zum 70. Jahrestag hält das Staatsoberhaupt eine Rede zur Bedeutung der damaligen Ereignisse und den Lehren daraus. Auch die Bundesregierung plant eine Gedenkveranstaltung, die am Nachmittag (16.00 Uhr) im Bundesfinanzministerium stattfindet. Darüber hinaus gibt es an weiteren Orten eigene Festakte.

Verteidigungsminister der Nato-Staaten beraten neue Abwehrpläne

BRÜSSEL: Die Verteidigungsminister der 31 Nato-Staaten wollen an diesem Freitag zum Abschluss eines zweitägigen Treffens in Brüssel über neue Pläne für den Schutz des Bündnisgebiets beraten. Die vorliegenden Entwürfe sind in Reaktion auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine erarbeitet worden. Seit dem Beginn der Invasion arbeitet die Nato intensiv an einem Ausbau der eigenen Abschreckungs- und Verteidigungsfähigkeiten.

Kleiner CDU-Parteitag - Debatte über Umgang mit AfD erwartet

BERLIN: Vor dem Hintergrund eines AfD-Höhenfluges in den Umfragen kommt die CDU an diesem Freitag (13.00 Uhr) in Berlin zu einem Kleinen Parteitag zusammen. Mit Spannung wird erwartet, ob und wie sich Parteichef Friedrich Merz zu einer Mitverantwortung der CDU für die AfD-Werte äußert. Zum sogenannten Bundesausschuss werden rund 160 Delegierte erwartet. Eigentlich wollte die CDU im Prozess der Neuaufstellung nach dem Desaster bei der Bundestagswahl 2021 mit Debatten über mehr Unterstützung für Familien sowie eine höhere Tarifbindung in Unternehmen ihr sozialpolitisches Profil schärfen.

Fridays for Future demonstriert gegen Klimapolitik der Regierung

BERLIN: Die Klimaschutzbewegung Fridays for Future demonstriert am Freitag (14.00 Uhr) in Berlin gegen die Klimapolitik der Ampel-Koalition. Startpunkt ist die FDP-Parteizentrale in Mitte, danach soll es Richtung Kanzleramt gehen. Auch in weiteren Städten sind Proteste geplant, unter anderem in Hamburg, Bamberg und Görlitz.

Bundestag entscheidet über Tierhaltungslogo für Fleisch

BERLIN: Nach jahrelangem Streit soll der Bundestag am Freitag (13.10) ein staatliches Tierhaltungslogo für Fleisch im Supermarkt beschließen. Die Gesetzespläne von Agrarminister Cem Özdemir (Grüne) sehen eine Pflichtkennzeichnung für inländische Erzeugnisse vor. Sie soll in diesem Jahr zunächst für frisches Schweinefleisch im Handel starten. Geplant ist ein System mit fünf Haltungskategorien während der Mast vom gesetzlichen Mindeststandard bis zu Bio. Seit längerem gibt es schon eine freiwillige Kennzeichnung der Handelsketten. Der Bundestag soll außerdem Erleichterungen im Baurecht für Landwirte beschließen, die Ställe für bessere Haltungsbedingungen umbauen.

Stromengpässe vermeiden: Bundesnetzagentur stellt Regelung vor

BONN: Die Bundesnetzagentur stellt am Freitag einen Entwurf für Regelungen vor, wie mögliche Engpässe in lokalen Stromnetzen vermieden werden können. Dazu informiert der Präsident der Bundesnetzagentur, Klaus Müller (10.00 Uhr).

EU-Behörde veröffentlicht Drogenbericht 2023

LISSABON: Die Drogenbeobachtungsstelle der Europäischen Union (EMCDDA) veröffentlicht am Freitag (13.00 Uhr MESZ) ihren Jahresbericht 2023. Auf der Grundlage von Daten aus 29 Ländern (aus den 27 EU-Mitgliedsstaaten sowie aus der Türkei und Norwegen) bietet der Bericht einen Überblick über die Drogensituation in Europa und «untersucht langfristige Trends und aufkommende Bedrohungen», wie die EMCDDA an ihrem Sitz in der portugiesischen Hauptstadt Lissabon mitteilte. Es gehe um Fragen wie «Welche Substanzen geben derzeit am meisten Anlass zur Sorge?» oder «Wie viele neue Drogen wurden in Europa im letzten Jahr entdeckt?», hieß es.

Urteil nach langem Betrugsprozess um fragwürdiges Krebsmedikament

INGOLSTADT: Nach einem zwei Jahre dauernden Prozess um ein angebliches Krebs-Wundermittel verkündet das Landgericht Ingolstadt am Freitag (9.15 Uhr) das Urteil. Angeklagt sind eine Heilpraktikerin und ein Anbieter des Präparats. Sie sollen zahlreiche Kunden um hohe Geldbeträge geschädigt haben. Die Staatsanwaltschaft hat für den Mann eine insgesamt acht Jahre dauernde Gefängnisstrafe gefordert, für die beschuldigte Frau drei Jahre und zehn Monate Haft. Kern des Vorwurfs seien gemeinschaftliche, gewerbsmäßige Betrugstaten, erläuterte ein Gerichtssprecher. Die Verteidiger der beiden Angeklagten haben hingegen für beide einen Freispruch verlangt.

RBB-Intendantenwahl in Potsdam am Freitagnachmittag geplant

POTSDAM: Beim krisengebeutelten Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) steht die Intendanten-Wahl an. Am Freitag (14.00 Uhr) kommt das Aufsichtsgremium Rundfunkrat zusammen und stimmt in Potsdam über die Vergabe des höchsten Postens in dem öffentlich-rechtlichen ARD-Sender ab. Überraschenderweise stehen mit Stand Donnerstagabend nur noch zwei Kandidatinnen zur Wahl: Heide Baumann (50, zuletzt Mitglied der Geschäftsführung von Vodafone Deutschland) und Ulrike Demmer (50, von 2016 bis 2021 stellvertretende Sprecherin der vergangenen schwarz-roten Bundesregierung).

Nationalmannschaft spielt in Warschau - Leipzig-Duo fehlt

WARSCHAU: Im zweiten von drei Test-Länderspielen vor der Sommerpause trifft die deutsche Fußball-Nationalmannschaft an diesem Freitag (20.45 Uhr/ARD) in Warschau auf Polen. Die DFB-Auswahl von Bundestrainer Hansi Flick steht nach dem 3:3 am vergangenen Montag in Bremen gegen die Ukraine und zehn sieglosen Partien aus den vergangenen 14 Spielen unter Druck.

Viertes Basketball-Finale: Ulm kann erstmals Meister werden

NEU-ULM: Die Basketballer von Ratiopharm Ulm können im Duell mit Hauptrundensieger Telekom Baskets Bonn erstmals die nationale Meisterschaft gewinnen. Dem Team von Trainer Anton Gavel würde ein Heimsieg im vierten Finalduell am Freitagabend (20.30 Uhr/Sport1 und Magentasport) genügen, um erstmals den Titel zu erobern. Für Bonn geht es darum, in der Best-of-five-Serie zum 2:2 auszugleichen. Ein mögliches fünftes Endspiel fände am Sonntag (15.00 Uhr) in Bonn statt. Erstmals seit 2009 wird kein Club aus dem Trio Brose Bamberg, Alba Berlin oder FC Bayern Meister. Auch Bonn hat die Meisterschaft bislang nie gewonnen.