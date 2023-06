Das bringt der Freitag

Ostsee-Anrainer beraten über Munitionsaltlasten und Energiesicherheit

WISMAR: Die Ostsee-Anrainerstaaten beraten an diesem Freitag vor dem Hintergrund der russischen Angriffe auf die Ukraine darüber, wie man die Widerstandsfähigkeit der Demokratien in der Ostseeregion stärken kann. Es wird erwartet, dass sich der Ostseerat unter dem Vorsitz von Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) zum Ende des zweitägigen Treffens in Wismar in Mecklenburg-Vorpommern in diesem Zusammenhang auf ein gemeinsames politisches Arbeitsprogramm verpflichtet. Deutschland hat noch bis Ende Juni den Vorsitz der 1992 gegründeten Regionalorganisation.

Länderfinanzminister informieren über Kampf gegen Geldwäsche

MÜNSTER: Über den Kampf gegen Geldwäsche und Finanzmarktkriminalität wollen die Länderfinanzminister am Freitag (12.00 Uhr) in Münster informieren. Es geht konkret darum, Landes- und Bundesbehörden besser zu vernetzen, hatte Nordrhein-Westfalens Finanzminister Marcus Optendrenk (CDU) vor Beginn des zweitägigen Treffens mit seinen Kollegen erklärt. Die Tätergruppen agierten zumeist hochprofessionell mit modernsten digitalen Methoden. Deshalb sei es wichtig, gemeinsam neue Wege bei der Geldwäsche-Bekämpfung zu finden.

Pistorius reist nach Asien - Teilnahme an Sicherheitskonferenz

BERLIN: Verteidigungsminister Boris Pistorius bricht zu einer einwöchigen Reise durch mehrere Staaten Asiens auf. Erste Station ist am Freitag Singapur, wo der SPD-Minister an der Sicherheitskonferenz Shangri-La-Dialog teilnimmt. Bei dem internationalen Treffen geht es sowohl um wachsenden Einfluss und Machtansprüche Chinas als auch um Folgen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine. Pistorius wird im Anschluss weiter nach Indonesien und Indien reisen. Die Bundesregierung hat sogenannte Leitlinien zum Indo-Pazifik erstellt, in denen es um ein stärkeres Engagement Deutschlands in der wirtschaftlich und strategisch wichtigen Region geht.

Prozess nach tödlichem Messerangriff in Illerkirchberg beginnt

ULM: Rund sechs Monate nach dem gewaltsamen Tod einer 14-Jährigen im baden-württembergischen Illerkirchberg beginnt am Freitag (10.00 Uhr) der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter vor dem Ulmer Landgericht. Angeklagt ist ein 27-Jähriger wegen Mordes und versuchten Mordes mit gefährlicher Körperverletzung. Im Dezember wurden eine 14-Jährige und eine 13-Jährige auf dem Weg zur Schule mit einem Messer angegriffen. Der mutmaßliche Täter ist ein Flüchtling aus Eritrea, der kurz nach der Tat festgenommen wurde. Die 14 Jahre alte Schülerin starb an ihren Verletzungen im Krankenhaus, ihre Freundin überlebte schwer verletzt.

Zwillingsfestivals Rock am Ring und Rock im Park starten

BERLIN: Am Wochenende pilgern wieder Rockfans in die Eifel und nach Nürnberg - die Festivals Rock am Ring und Rock im Park beginnen. Die beiden Musikfestivals zählen zu den größten in Deutschland: Die Veranstalter erwarten bei Rock am Ring etwa 70.000 Besucherinnen und Besucher - bei Rock im Park etwa 60.000. Auf dem Programm stehen mehr als 70 Künstlerinnen und Künstler in den Tagen von Freitag bis Sonntag auf jeweils drei Bühnen. Bei beiden Festivals spielen zeitversetzt dieselben Bands. Headliner sind in diesem Jahr die Rockbands Kings of Leon, Die Toten Hosen und die Foo Fighters.

Urteil gegen ehemaligen Schulleiter wegen Kindesmissbrauchs

FULDA: Das Landgericht Fulda wird an diesem Freitag (11.00 Uhr) das Urteil im Prozess gegen einen ehemaligen Grundschulleiter wegen des Vorwurfs des mehrfachen schweren sexuellen Kindesmissbrauchs verkünden. Laut Anklage soll der Mann aus Osthessen bei mehreren Freizeiten sowie einer Klassenfahrt nachts sexuelle Übergriffe auf schlafende Kinder und Jugendliche begangen haben.

Flick gibt Kader für Juni-Länderspiele bekannt

FRANKFURT/MAIN: Bundestrainer Hansi Flick gibt an diesem Freitag seinen Kader für die kommenden drei Juni-Länderspiele bekannt. Die Fußball-Nationalmannschaft bestreitet vor der Sommerpause zunächst ihr 1000. Länderspiel am 12. Juni in Bremen gegen die Ukraine. Anschließend folgen noch am 16. Juni ein Test in Warschau gegen Polen und die Partie am 20. Juni in Gelsenkirchen gegen Kolumbien. Der Dreierpack ist ein weiterer Testlauf für die Heim-EM im kommenden Jahr.

Djokovic und Alcaraz wollen bei French Open ins Achtelfinale

PARIS: Die Topfavoriten Carlos Alcaraz aus Spanien und der Serbe Novak Djokovic sind bei den French Open am Freitag in der dritten Runde gefordert. Der 20 Jahre alte Alcaraz trifft am Abend (nicht vor 20.15 Uhr) im Duell um den Achtelfinaleinzug auf den Kanadier Denis Shapovalov. Zuvor bekommt es Djokovic ebenfalls in der größten Arena beim Sandplatzklassiker in Paris mit Alejandro Davidovich Fokina aus Spanien zu tun. Deutsche Profis sind am Freitag im Einzel nicht im Einsatz. Der Tennis-Tag bei den French Open beginnt um 11.00 Uhr.

Wehen Wiesbaden kämpft gegen Bielefeld um Zweitliga-Aufstieg

WIESBADEN: Der SV Wehen Wiesbaden und Arminia Bielefeld kämpfen in der Relegation um den letzten freien Platz in der 2. Fußball-Bundesliga für die Saison 2023/24. Die Hessen genießen als Drittliga-Dritter im Hinspiel an diesem Freitag (20.45 Uhr/Sat.1 und Sky) Heimrecht und wollen sich vor eigener Kulisse eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel am kommenden Dienstag schaffen. Dieses Ziel verfolgt aber auch der Tabellen-16. der 2. Liga aus Bielefeld, dem ein Jahr nach dem Abstieg aus der Bundesliga der direkte Absturz in die Drittklassigkeit droht.

Bayern-Basketballer brauchen Sieg im dritten Playoff-Spiel gegen Ulm

MÜNCHEN/ULM: Die Basketballer des FC Bayern stehen gegen ratiopharm Ulm vor dem Aus in den Halbfinal-Playoffs der Bundesliga. Die Münchner benötigen im dritten von fünf möglichen Partien am Freitag (19.00 Uhr/MagentaSport) zwingend einen Sieg gegen den Viertelfinal-Bezwinger von Alba Berlin, um in der Serie zu bleiben. «Viele denken, es ist schon vorbei. Das denke ich nicht», sagte FCB-Coach Andrea Trinchieri. Mit einem Erfolg könnten die von Ex-Bayern-Profi Anton Gavel trainierten Ulmer ins Endspiel einziehen. Scheiden die Bayern aus, gibt es erstmals seit sechs Jahren wieder einen deutschen Meister, der nicht Alba Berlin oder München heißt.