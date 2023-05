Das bringt der Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 05.05.23 | Überblick

Scholz setzt Afrika-Reise in Kenia fort

NAIROBI: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) setzt seine Afrika-Reise am Freitag in Kenia fort, dem wichtigsten Partnerland Deutschlands im Osten des Kontinents. Bei seinen politischen Gesprächen in der Hauptstadt Nairobi wird es um die Nutzung erneuerbarer Energien, aber auch um die Beilegung regionaler Konflikte und den Ausbau der Wirtschaftsbeziehungen gehen.

Verteidigungsminister besuchen Ausbildung ukrainischer Soldaten

KLIETZ: Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) und sein dänischer Amtskollege Troels Lund Poulsen besuchen am Freitag die Ausbildung ukrainischer Soldaten an Leopard 1 A5 Kampfpanzern. Am Bundeswehrstandort Klietz im Norden Sachsen-Anhalts werden die Soldaten befähigt, das Waffensystem zu nutzen und instand zu setzen. Dazu sind deutsche und dänische Ausbilder im Einsatz, unterstützt durch Techniker der Industrie.

Agrarminister suchen Einigung bei Umbau der Nutztierhaltung

BERLIN: Die Agrarminister von Bund und Ländern beraten am Freitag über den geplanten Umbau der Nutztierhaltung. Die Sondersitzung in Berlin wurde nach dem Treffen der Agrarminister in Büsum Ende März angesetzt, da damals keine gemeinsame Linie zu diesem Thema gefunden werden konnte. Özdemir will am Freitag um 14.00 Uhr über die Ergebnisse der Sondersitzung informieren.

Zentralkomitee der deutschen Katholiken tagt in München

MÜNCHEN: Das Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) trifft sich am Freitag in München zu seiner Vollversammlung. Bei der zweitägigen Veranstaltung soll es unter anderem um die Aufarbeitung des Skandals um sexuelle Gewalt in der katholischen Kirche gehen und um den Ukraine-Krieg.

Erneuter «Photovoltaik-Gipfel» bei Habeck

BERLIN: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) lädt am Freitag in Berlin zu einem erneuten «Photovoltaik-Gipfel» ein. Im Anschluss (13.30 Uhr) will er über die Ergebnisse informieren. Nach einem ersten Gipfel im März hatte Habeck weitere Erleichterungen angekündigt, um den Ausbau der Solarenergie voranzutreiben. Am Freitag könnte eine neue Photovoltaik-Strategie beschlossen werden.

Neues Urteil im Prozess wegen Vergewaltigung mit Wolfsmaske erwartet

MÜNCHEN: Mit einer Wolfsmaske verkleidet hat er ein elf Jahre altes Mädchen vergewaltigt: Am Landgericht München könnte am Freitag (09.30 Uhr) erneut ein Urteil zu dem 47 Jahre alten Mann gesprochen werden. In dem aktuellen Verfahren wird nicht die Schuldfrage an sich neu verhandelt, sondern die Höhe der Strafe. Der Mann war 2021 zu zwölf Jahren Haft und Sicherungsverwahrung verurteilt worden.

Nach Verlegung von Leverkusen-Köln: Zwei Freitag-Spiele

BERLIN: Der 31. Spieltag in der Fußball-Bundesliga wird an diesem Freitag (20.30 Uhr/DAZN) mit zwei Spielen eröffnet. Neben der Partie des 1. FSV Mainz 05 gegen den FC Schalke 04 empfängt zur gleichen Zeit auch Bayer Leverkusen den 1. FC Köln. Das rheinische Derby war vom Sonntag auf den Freitag vorverlegt worden, um den Leverkusenern zwei Tage mehr Vorbereitungszeit auf das Halbfinal-Hinspiel in der Europa League am Donnerstag bei der AS Rom zu gewähren.