Das bringt der Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 28.04.23 | Überblick

Papst Franziskus bricht zu Auslandsreise nach Ungarn auf

ROM/BUDAPEST: Papst Franziskus bricht an diesem Freitag zu einer Auslandsreise nach Ungarn auf. Das Oberhaupt der katholischen Kirche reist zunächst nach Budapest, um sich mit verschiedenen Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens als auch mit Vertretern der Zivilgesellschaft zu treffen. Der Pontifex fliegt um 8.10 Uhr in Rom los und bleibt bis Sonntag in dem EU-Land.

Pistorius nimmt Sudan-Rückkehrer der Bundeswehr in Empfang

WUNSTORF: Die Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr, die mehr als 700 Menschen aus dem umkämpften Sudan ausgeflogen haben, kehren am Freitag (17.00 Uhr) offiziell aus ihrem Einsatz zurück. In Wunstorf bei Hannover werden sie von Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) und dem Generalinspekteur der Bundeswehr, General Carsten Breuer, in Empfang genommen.

Bundestag entscheidet über Niger-Einsatz und berät über Weiterbildung

BERLIN: Der Bundestag stimmt an diesem Freitag über die Beteiligung der Bundeswehr am neuen EU-Einsatz im westafrikanischen Niger ab. Nach Angaben der Bundesregierung sollen maximal 60 deutsche Soldatinnen und Soldaten beim Aufbau der nigrischen Streitkräfte helfen.

Inflation und Konjunktur - Bundesamt gibt Daten bekannt

WIESBADEN: Zur Entwicklung der deutschen Wirtschaft im ersten Quartal dieses Jahres gibt das Statistische Bundesamt am Freitag (10.00 Uhr) eine erste Schätzung bekannt. Am Nachmittag veröffentlicht die Wiesbadener Behörde dann vorläufige Zahlen zur Inflation im April.

Nahles legt Arbeitsmarktstatistik für April vor

NÜRNBERG: Die Bundesagentur für Arbeit stellt am Freitag in Nürnberg ihre Arbeitsmarktstatistik für den April vor. Erwartet wird, dass die BA-Vorstandsvorsitzende Andrea Nahles über einen weiterhin stabilen Arbeitsmarkt in Deutschland mit einer etwas gebremsten Frühjahrsbelebung berichten wird.

Zweijähriger erstickt: Prozess gegen Tagesmütter

GELSENKIRCHEN: Nach dem Tod eines zweijährigen Jungen in einer Mini-Kita in Gelsenkirchen stehen zwei Tagesmütter von diesem Freitag (10.00 Uhr) an vor Gericht. Der Junge war vor knapp zwei Jahren während des Mittagsschlafs in seinem Bett eingeklemmt worden und erstickt. Die Staatsanwaltschaft wirft den beiden 38 und 26 Jahre alten Frauen vor, ihre Aufsichtspflicht verletzt zu haben.

Von Roland Kaiser bis El Hotzo - Leipziger Buchmesse geht weiter

LEIPZIG: Nach einem Auftakt mit gutbesuchten Hallen wird am Freitag die Leipziger Buchmesse fortgesetzt. Auf dem Programm stehen zahlreiche Lesungen und Signierstunden mit Promis, Newcomern und etablierten Autorinnen und Autoren. Unter anderem wird die belarussische Nobelpreisträgerin Swetlana Alexijewitsch in Leipzig erwartet. Schlagerstar Roland Kaiser will auf der Messe seinen Karriererückblick «Live - Das Roadbook» vorstellen.

Dortmund im Titelkampf beim Derby in Bochum gefordert

BOCHUM: Borussia Dortmund will im Titelrennen der Fußball-Bundesliga vorlegen. Der BVB tritt an diesem Freitag (20.30 Uhr/DAZN) beim VfL Bochum an und ist dort klarer Favorit. Mit einem Sieg beim Ruhrgebiets-Rivalen würden die Dortmunder der Vorsprung an der Tabellenspitze auf den FC Bayern München zumindest vorübergehend auf vier Punkte vergrößern. Die Bayern spielen erst am Sonntag gegen Hertha BSC.

Verstappen Favorit in Formel-1-Qualifikation in Baku

BAKU: Zum Auftakt des Großen Preises von Aserbaidschan steht am Freitag (15.00 Uhr MESZ/Sky) gleich die Qualifikation auf dem Formel-1-Programm. Durch eine Format-Änderung während der Wochenenden mit einem Sprintrennen findet die Zeitenjagd einen Tag früher statt als unter normalen Umständen. Los geht es auf dem Baku Street Circuit zuvor bereits mit dem einzigen Freien Training, ehe die Startaufstellung für den Grand Prix am Sonntag ermittelt wird.