Das bringt der Freitag

Warnstreik bei der Bahn: Stillstand bis Mittag zu erwarten

BERLIN: Mit einem mehrstündigen Warnstreik will die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG am Freitag den Schienenverkehr in Deutschland weitgehend lahmlegen. Parallel dazu geht auch der Arbeitskampf an den Flughäfen Düsseldorf, Köln/Bonn und Hamburg weiter - er wird darüber hinaus auf den Flughafen Stuttgart ausgeweitet. Die EVG rief Bahn-Beschäftigte auf, von 03.00 Uhr bis 11.00 Uhr die Arbeit niederzulegen. Die Bahn teilte daraufhin mit, dass sie den Fernverkehr bis 13.00 Uhr komplett einstellen wird.

Konferenz in Ramstein berät über weitere Unterstützung der Ukraine

RAMSTEIN: Verteidigungsminister und ranghohe Militärs aus zahlreichen Ländern beraten an diesem Freitag (10.00 Uhr) auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz über die weitere Unterstützung der Ukraine im Krieg gegen Russland. Zu der Konferenz hat US-Verteidigungsminister Lloyd Austin die Mitglieder der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe eingeladen. Auch Staaten, die nicht Mitglied der Nato sind, nehmen daran teil. Der russische Angriffskrieg gegen das Nachbarland Ukraine dauert bald 14 Monate.

FDP steckt auf Bundesparteitag Kurs ab

BERLIN: Die FDP steckt von Freitag an auf einem Bundesparteitag in Berlin ihren weiteren Kurs in der Ampel-Koalition ab. Parteichef Christian Lindner stellt am ersten Tag des Treffens einen Rechenschaftsbericht vor. Rückendeckung der Delegierten kann auch nach mehreren Niederlagen bei Landtagswahlen als sicher gelten. Lindner hatte angekündigt, eigene Positionen «herauszuarbeiten und zu stärken» und «Positionslichter» anzuschalten.

Bundestag debattiert über Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Kinder

BERLIN: Der Bundestag will an diesem Freitag (09.00 Uhr) über die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Kinder und Jugendliche debattieren. Mit dem Auftreten von Covid-19 hätten Kinder und Jugendliche von März 2020 an erlebt, wie eine weltweite Pandemie ihr Leben auf den Kopf stellte, hieß es im Abschlussbericht einer Arbeitsgruppe mehrerer Bundesministerien. Schulen und Kitas seien «beinahe über Nacht» geschlossen worden, ebenso Sportvereine, Freizeiteinrichtungen, Jugendclubs, Kinos und viele Geschäfte.

Fastenmonat Ramadan endet: Muslime feiern Eid al-Fitr

RIAD: Für Millionen Muslime weltweit endet mit dem Feiertag Eid al-Fitr der heilige Fastenmonat Ramadan voraussichtlich an diesem Freitag. Das Ende des Fastenmonats richtet sich nach der Sichtung des Neumonds. Während des Ramadans, der in diesem Jahr Ende März begonnen hat, verzichten gläubige Muslime zwischen Sonnenaufgang und -untergang auf Essen, Trinken, Rauchen und Sex. Das Fasten gehört zu den fünf Grundpflichten für Muslime.

Polizei startet Blitzermarathon gegen Raser

BERLIN: Mit einem sogenannten Blitzermarathon will die Polizei am Freitag gegen Raser vorgehen. In einigen Bundesländern laufen Kontrollen schon seit Montag. Die Aktion ist Teil eines europaweiten «Speedmarathons». Der Automobilclub ADAC sieht darin einen Beitrag zur Verkehrssicherheit. Die Gewerkschaft der Polizei dagegen bezweifelt die Wirksamkeit eines einzelnen Aktionstages.

Urteil nach Todesfahrt in Berlin erwartet

BERLIN: Mehr als zehn Monate nach einer Todesfahrt am Berliner Ku'damm will das Landgericht Berlin am Freitag (12.00 Uhr) sein Urteil sprechen. Staatsanwaltschaft und Nebenklage haben die dauerhafte Unterbringung des 30 Jahre alten Fahrers in einem psychiatrischen Krankenhaus beantragt. Zudem soll eine lebenslange Führerscheinsperre verhängt werden. Der 30-Jährige sei im Juni vergangenen Jahres in psychotischem Zustand mit einem Auto auf dem Kurfürstendamm (Ku'damm) und der Tauentzienstraße mit Absicht in Menschengruppen gefahren, hieß es in ihren Plädoyers.

Grimme-Preise werden verliehen: Böhmermann bis Sandmännchen

MARL: Bei einer Gala im Marler Stadttheater werden am Freitag (19.00 Uhr) die diesjährigen Grimme-Preise verliehen. 16 Produktionen werden ausgezeichnet, dazu kommen drei Sonderpreise. Satiriker Jan Böhmermann nimmt erneut einen Preis entgegen. Erstmals bekommt der Kindersendungsklassiker «Das Sandmännchen» den begehrten Preis. Die wird bei 3sat ab 22.25 Uhr in einer zweistündigen Zusammenfassung ausgestrahlt.

Viele Promis zu Bundespresseball erwartet - Pressefreiheit im Fokus

BERLIN: Beim 70. Bundespresseball werden am Freitagabend in Berlin 2200 Gäste erwartet - darunter Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) und der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz. Der Ball im Hotel «Adlon» am Brandenburger Tor steht unter dem Motto «Für die Pressefreiheit». Der Schwerpunkt liegt in diesem Jahr auf dem Iran, wo Demokratie und freie Presse unterdrückt werden.

Dirigent Barenboim soll Berliner Ehrenbürger werden

BERLIN: Der Dirigent Daniel Barenboim wird Berliner Ehrenbürger. Die Ehrenbürgerwürde soll dem 80-Jährigen am Freitag (11.00 Uhr) im Roten Rathaus verliehen werden. Barenboim war rund 30 Jahre Generalmusikdirektor der Berliner Staatsoper. Die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey und die Präsidentin des Abgeordnetenhauses, Cornelia Seibeld, sollen ihn ehren.

FC Augsburg und VfB Stuttgart eröffnen Spieltag mit Abstiegskampf

AUGSBURG: Der 29. Spieltag der Fußball-Bundesliga wird am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) in Augsburg mit einem Duell im Abstiegskampf eröffnet. Der FC Augsburg empfängt den VfB Stuttgart, der sich mit dem neuen Trainer Sebastian Hoeneß im Aufwind befindet. Vor einer Woche gelang den Stuttgartern im dritten ungeschlagenen Pflichtspiel unter Hoeneß ein spektakuläres 3:3 gegen den Tabellenzweiten Borussia Dortmund.

HSV gegen FC St. Pauli: Stadtduell nicht nur ums Prestige

HAMBURG: Das 109. Hamburger Stadtderby zwischen dem HSV und dem FC St. Pauli hat sich zu einem Verfolgerduell der 2. Fußball-Bundesliga entwickelt. Vor dem Spiel am Freitag (18.30 Uhr/Sky und Sky-Channel bei Youtube) im Volksparkstadion haben beide hanseatischen Rivalen noch Chancen auf den Aufstieg. Der HSV liegt vor dem 29. Spieltag als Tabellendritter auf dem Relegationsrang, der FC St. Pauli ist Fünfter mit sechs Punkten Rückstand auf den Rivalen aus der Nachbarschaft.

Ingolstadt kann im vierten Eishockey-Finale gegen München ausgleichen

INGOLSTADT: Der ERC Ingolstadt hat den EHC Red Bull München an diesem Freitag (19.30 Uhr/MagentaSport) zum vierten Playoff-Finalspiel um die Meisterschaft in der Deutschen Eishockey Liga zu Gast. Nachdem der Titelfavorit aus München die ersten beiden Partien gewonnen hatte, schlug Ingolstadt am vergangenen Dienstag zurück und verkürzte in der Finalserie auf 1:2. Mit einem Sieg in eigener Halle würde der ERC in der Serie über maximal sieben Partien ausgleichen. Die Münchner hingegen haben die Chance, 3:1 in Führung zu gehen. Wer zuerst vier Begegnungen gewinnt, ist deutscher Meister.