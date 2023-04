Das bringt der Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 14.04.23 | Überblick

«Cum-Ex»-PUA befragt Mitglieder des Bundestagsfinanzausschusses

HAMBURG: Der Parlamentarische Untersuchungsausschuss der Hamburgischen Bürgerschaft zur «Cum-Ex»-Affäre befragt am Freitag (ab 9.30 Uhr) die ersten 15 von mehr als 30 aktiven und ehemaligen Mitgliedern des Deutschen Bundestags. Dabei soll geklärt werden, ob sich Olaf Scholz (SPD) bei zwei Befragungen vor dem Finanzausschuss des Bundestags im Jahr 2020 noch an Treffen mit den Gesellschaftern der in den «Cum-Ex»-Skandal verwickelten Warburg Bank in seiner Zeit als Hamburger Bürgermeister 2016 und 2017 erinnern konnte.

Baerbock führt Gespräche in Peking - Russland und Taiwan im Zentrum

TIANJIN: Bundesaußenministerin Annalena Baerbock setzt am Freitag (2.00 Uhr) mit Gesprächen in einem deutschen Unternehmen für Elektromobilität ihren Besuch in China fort. Der chinesische Außenminister Qin Gang wollte die Grünen-Politikerin dabei in der rund 120 Kilometer östlich der Hauptstadt Peking gelegenen Handels- und Kommunikationsmetropole Tianjin begleiten. Das Unternehmen Vitesco mit Sitz im bayerischen Regensburg produziert dort seit 2019 vollintegrierte elektrische Achsantriebe und betreibt seit November 2021 ein Forschungs- und Entwicklungszentrum.

Frankreichs Verfassungsrat entscheidet über Rentenreform

PARIS: Die umstrittene Rentenreform von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron steht vor einer wegweisenden Entscheidung. Der Verfassungsrat im Land gibt an diesem Freitag (ab 18.00 Uhr) bekannt, ob das Vorhaben zur schrittweisen Anhebung des Renteneintrittsalters von 62 auf 64 Jahre verfassungskonform ist oder nicht. Billigt er den Text zumindest im Kern, kann die Reform in Kraft treten. Sollte die Instanz den Text kippen, wäre Macron mit seinem zentralen Vorhaben gescheitert.

Neuer Startversuch für Jupiter-Sonde «Juice» am Freitag

DARMSTADT: Nach der Verschiebung ihres Starts am Donnerstag soll die Jupiter-Sonde «Juice» der europäischen Raumfahrtagentur Esa nun am Freitag abheben. Der Start am Weltraumbahnhof Kourou in Französisch Guayana ist für 14.14 Uhr geplant. Am Donnerstag war er wenige Minuten vor dem geplanten Termin abgesagt worden. Es habe ein Gewitterrisiko gegeben, sagte ein Esa-Sprecher im Kontrollzentrum in Darmstadt. Von dort aus wird die Sonde gesteuert.

Buga-Start mit Bundespräsident Steinmeier

MANNHEIM: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird am Freitag die Bundesgartenschau (Buga 23) in Mannheim feierlich eröffnen. Geladen sind rund 1700 Gäste, darunter Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) sowie Mitglieder des Land- und Bundestags. Steinmeier hatte zuvor die Blumen- und Garten-Schau als große Chance für Mannheim bezeichnet.

Sprengmeister informiert über Abbruch der Rahmede-Talbrücke

LÜDENSCHEID: Drei Wochen vor der Sprengung der bundesweit wichtigen Talbrücke Rahmede an der A45 in Lüdenscheid informieren Experten am Freitag über die geplanten Abläufe des spektakulären Vorhabens. Der Sprengmeister der beauftragten Firma sowie Vertreterinnen und Vertreter von Bundesverkehrsministerium und Autobahn GmbH des Bundes wollen die Details vor Ort (12.00 Uhr) an der Baustelle erläutern. Unterhalb des Bauwerks werden schon seit mehreren Monaten Erdmassen in gewaltigen Mengen aufgeschüttet - als Fallbett für die Brücke am 7. Mai.

Gericht spricht Urteil gegen dm-Erpresser

KARLSRUHE: Im Karlsruher Prozess um einen Mann, der von der Drogeriemarktkette dm mehrere Hunderttausend Euro in der Kryptowährung Bitcoin erpresst hat, wird an diesem Freitag (ab 11.00 Uhr) das Urteil gesprochen. Zum Prozessauftakt vor dem Karlsruher Landgericht hatte der Angeklagte zugegeben, von der Drogeriemarktkette im September 2019 umgerechnet rund eine halbe Million Euro erpresst zu haben.

Erinnerung an DDR-Flucht - Festakt zu 70 Jahre Lager Marienfelde

BERLIN: An die Flucht von Hunderttausenden Menschen aus der DDR erinnert die Stiftung Berliner Mauer am Freitag (15.00 Uhr) zum 70-jährigen Bestehen des Notaufnahmelagers Marienfelde. Teilnehmen wollen unter anderem der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Carsten Schneider (SPD), und Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD). Das Notaufnahmelager war am 14. April 1953 vom damaligen Bundespräsidenten Theodor Heuss eröffnet worden.

Auftakt in das Eishockey-Finale: München empfängt Ingolstadt

MÜNCHEN: Der EHC Red Bull München und der ERC Ingolstadt bestreiten am Freitag (19.30 Uhr) das erste Spiel in der Playoff-Finalserie um die deutsche Eishockey-Meisterschaft. Es ist das erste Endspiel mit zwei bayerischen Clubs in der Geschichte der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Hauptrundensieger München hat Heimrecht und ist Favorit, allerdings tat sich der dreimalige deutsche Meister im Halbfinale gegen die Grizzlys Wolfsburg schwer.

Abstiegskrimi in Gelsenkirchen: Schalke empfängt Hertha BSC

GELSENKIRCHEN: Der FC Schalke 04 empfängt zum Auftakt des 28. Spieltags der Fußball-Bundesliga an diesem Freitag Hertha BSC. In der Gelsenkirchener Arena kommt es damit zum Duell des Tabellenletzten aus dem Ruhrgebiet mit dem Vorletzten aus der Hauptstadt (20.30 Uhr/DAZN). Für beide Mannschaften würde ein Sieg den zumindest vorübergehenden Sprung auf den Relegationsplatz bedeuten. Schalke hat zuletzt viermal nacheinander nicht gewonnen und zeigte vor allem am vergangenen Sonntag bei der TSG Hoffenheim eine schwache Leistung. Die Berliner warten sogar noch ein Spiel länger auf einen Sieg.

Deutsche Tennis-Damen treffen auf Brasilien

STUTTGART: Die deutschen Tennis-Damen treffen im Billie Jean King Cup an diesem Wochenende auf Brasilien. Im Eröffnungseinzel stehen sich in Stuttgart am Freitag (16.00 Uhr) Anna-Lena Friedsam und die Weltranglisten-14. Beatriz Haddad Maia gegenüber. Danach spielen Tatjana Maria und die brasilianische Nummer zwei Laura Pigossi gegeneinander. Die Entscheidung über den Einzug in die Endrunde im November fällt dann am Samstag, wenn zwei weitere Einzel und ein Doppel auf dem Programm stehen. Die deutsche Mannschaft hat den traditionsreichen Team-Wettbewerb zuletzt 1992 gewonnen.