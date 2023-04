Das bringt der Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 07.04.23 | Überblick

Papst Franziskus feiert Kreuzweg am Kolosseum in Rom

ROM: Papst Franziskus wird am Karfreitag den traditionellen Kreuzweg am Kolosseum in Rom feiern. Bei der Andacht am Abend (21.15 Uhr) wird an das Leiden und Sterben von Jesus Christus erinnert. Im Beisein des Oberhaupts der katholischen Kirche führt eine Prozession über 14 Stationen, die den Leidensweg nachstellt - von der Verurteilung Jesu zum Tod über die Kreuzigung bis hin zur Grablegung. Vor der eindrucksvollen Kulisse des Kolosseums in Rom wird dabei ein symbolisches Kreuz getragen.

Macron beendet Staatsbesuch in China

PEKING: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron beendet am Freitag seinen dreitägigen Staatsbesuch in China. Von Peking aus reist er weiter in die südchinesische Metropole Guangzhou, wo zunächst eine Begegnung mit Studenten geplant ist. Staats- und Parteichef Xi Jinping trifft dort danach - als besondere Geste - erneut mit Macron zusammen und richtet ein Essen für ihn aus. Im Anschluss führt Macron Gespräche mit chinesischen Investoren, ehe er nach Paris zurückkehrt.

Polizei nimmt am «Car-Freitag» Autotuner und Raser ins Visier

BERLIN: Autotuner und Raser müssen sich am Karfreitag bundesweit auf verstärkte Kontrollen der Polizei gefasst machen. Rasern und Posern werde keine Toleranz gezeigt, hieß es vom Leiter der Kölner Polizeidirektion Verkehr, Frank Wißbaum. Auch in anderen Städten des bevölkerungsreichsten Bundeslandes soll verstärkt kontrolliert werden. Die länderübergreifende Aktion steht unter dem Motto «Rot für Raser, Poser und illegales Tuning». Die Polizei kontrolliert dabei an ausgewählten Schwerpunkten, die aber nicht vorher bekanntgegeben werden.

DFB-Frauen absolvieren Härtetest in den Niederlanden

SITTARD-GELEEN: Die deutschen Fußballerinnen fordern im ersten von zwei Testspielen rund um Ostern mit den Niederlanden die Vize-Weltmeisterinnen von 2019. Das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg spielt an diesem Freitag (20.00 Uhr/Livestream auf sportstudio.de) in Sittard gegen die Oranje-Auswahl. Am Dienstag darauf (18.00 Uhr/ARD) geht es für die Vize-Europameisterinnen dann in Nürnberg gegen Brasilien. Beide Partien gelten als wichtige Standortbestimmungen auf dem Weg zur Weltmeisterschaft vom 20. Juli bis 20. August in Australien und Neuseeland.