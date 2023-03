Das bringt der Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 31.03.23 | Überblick

Fridays for Future wollen gegen Koalitionsbeschlüsse demonstrieren

BERLIN: Die Klimaschutz-Bewegung Fridays for Future will am Freitag (14.00 Uhr) in Berlin gegen die Beschlüsse des Ampel-Koalitionsausschusses protestieren. Startpunkt ist laut Fridays for Future das Verkehrsministerium am Invalidenpark. Dort soll eine Petition überreicht werden, die den Rücktritt von Minister Volker Wissing (FDP) fordert. Danach soll es Richtung Kanzleramt gehen. Auch in weiteren Städten sind Proteste geplant.

CDU und SPD in Berlin wollen Koalitionsverhandlungen abschließen

BERLIN: Rund drei Wochen nach dem Start ihrer Koalitionsverhandlungen wollen CDU und SPD in Berlin diese am Freitag (ab 10.00 Uhr) zum Abschluss bringen. Bei ihrem neunten und letzten Treffen sprechen die Spitzenpolitiker der Hauptverhandlungsgruppe darüber, wie die Vorhaben im neuen Regierungsprogramm bezahlt werden sollen. Außerdem wollen sie Zuschnitt und Verteilung der Ressorts festlegen. CDU-Chef Kai Wegner soll nach dem Sieg seiner Partei bei der Wiederholungswahl am 12. Februar Regierender Bürgermeister werden.

Bundeskanzler Scholz zu Gast auf Kongress der «FAZ»

FRANKFURT/MAIN: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) sind an diesem Freitag (ab 9.30 Uhr) unter den Gästen des Kongresses «Zwischen den Zeilen» der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» («FAZ»). Rhein diskutiert laut Programm über das Thema «Wie wir noch Großes erreichen - und warum es nötig ist». Auf dem Hauptpanel Politik soll es im Gespräch zwischen Scholz und «FAZ»-Herausgeber Berthold Kohler um die Frage gehen: «Zeitenwende - Schaffen wir das?» Die Gäste kommen aus Politik, Wirtschaft und Kultur.

Regierungschefs ostdeutscher Länder treffen sich mit Lauterbach

BERLIN/DRESDEN: Die ostdeutschen Länderchefs treffen sich am Freitag (11.00 Uhr) auf einer Sonderkonferenz in Berlin mit Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD). Thema ist die medizinische Versorgung. An dem Treffen in der sächsischen Landesvertretung beim Bund nimmt auch der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Carsten Schneider (SPD), teil.

Bundesrat soll Finanzierung für 49-Euro-Ticket besiegeln

BERLIN: Der Bundesrat soll am Freitag (9.30 Uhr) die Finanzierung des künftigen 49-Euro-Tickets für den bundesweiten Nahverkehr besiegeln. Nach dem schon vom Bundestag beschlossenen Gesetz stellt der Bund von 2023 bis 2025 jeweils 1,5 Milliarden Euro bereit, um Einnahmeausfälle bei Verkehrsanbietern wegen des günstigen Ticketpreises zur Hälfte auszugleichen. Für die andere Hälfte sollen die Länder aufkommen. Stimmt nun auch noch die Länderkammer zu, ist der Weg für die Einführung des neuen Nahverkehrsangebots geebnet.

Bundesagentur legt Arbeitsmarktdaten vor - Frühjahrsbelebung erwartet

NÜRNBERG: Unter dem Eindruck eines weiter vorherrschenden Fachkräftemangels gibt die Bundesagentur für Arbeit am Freitag (9.55 Uhr) in Nürnberg ihre März-Statistik bekannt. Dank einer Frühjahrsbelebung wird ein leichter Rückgang der Arbeitslosigkeit im Vergleich zum Februar erwartet. Im Februar waren 2,62 Millionen Menschen in Deutschland ohne Job. Die Arbeitslosenquote lag bei 5,7 Prozent.

Flughäfen erwarten zu Ferienbeginn hunderttausende Passagiere

FRANKFURT/MAIN: Die Flughäfen in Deutschland stehen an diesem Wochenende vor der ersten großen Reisewelle der Saison. Mit dem Beginn der Osterferien in den meisten deutschen Bundesländern wollen ab diesem Freitag Hunderttausende zu Urlaubsreisen vor allem in den Mittelmeerraum aufbrechen. Streiks im öffentlichen Dienst müssen die Touristen wegen der einsetzenden Friedenspflicht beim Schlichtungsversuch nicht fürchten.

Statistikamt legt Zahlen zu Mietbelastung vor

WIESBADEN: Das Statistische Bundesamt legt am Freitag (8.00 Uhr) Zahlen zur Mietbelastung privater Haushalte vor. Zuletzt hat der Anstieg der Mieten in Deutschland an Fahrt gewonnen. Wegen gestiegener Zinsen, teurer Baumaterialien und der hohen Inflation können sich viele Menschen den Immobilienkauf nicht mehr leisten - sie weichen auf Mietwohnungen aus. Zudem ist Wohnraum wegen der Rekordzuwanderung nach Deutschland im vergangenen Jahr nun noch gefragter.

Staatliche Förderbank KfW bilanziert Geschäftsjahr 2022

FRANKFURT/MAIN: Die staatliche Förderbank KfW legt an diesem Freitag (10.00 Uhr) ihre Bilanz für das vergangene Geschäftsjahr vor. Der Gewinn dürfte 2022 niedriger ausgefallen sein als ein Jahr zuvor, weil das Institut angesichts der unsicheren Wirtschaftslage mehr Geld für mögliche Kreditausfälle zurücklegte. Die KfW gehört zu 80 Prozent dem Bund und zu 20 Prozent den Bundesländern. Traditionell versorgt das Institut Mittelständler, Hausbauer und Studierende mit zinsgünstigen Krediten.

Staatsbesuch, dritter Tag: Charles und Camilla besuchen Hamburg

BERLIN/HAMBURG: Der britische König Charles III. und seine Frau Camilla setzen am Freitag ihren dreitägigen Staatsbesuch in Deutschland fort. Am Vormittag wird das Königspaar gemeinsam mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seiner Frau Elke Büdenbender mit einem regulären ICE der Deutschen Bahn von Berlin nach Hamburg fahren. Erster Besuchspunkt dort: das Denkmal «Kindertransport - der letzte Abschied». Die Bronzeplastik erinnert an überwiegend jüdische Kinder, die während der NS-Zeit nach Großbritannien geschickt wurden.

Justizbehörde entscheidet über Bewährung für Oscar Pistorius

PRETORIA: Südafrikas Justizvollzugsbehörde will am Freitag über eine Freilassung auf Bewährung für den wegen Totschlags verurteilten früheren Spitzensportler Oscar Pistorius entscheiden. Pistorius war zu mehr als 13 Jahren Haft verurteilt worden, nachdem er in der Nacht des Valentinstags 2013 seine damalige Freundin mit vier Schüssen durch die Toilettentür seiner Villa getötet hatte. Der 36-Jährige hat etwa die Hälfte seiner Haftstrafe in einem Gefängnis in der Hauptstadt Pretoria abgesessen. Nach südafrikanischem Gesetz hat er damit automatisch Anspruch auf eine Bewährungsanhörung.

Spiel um Europa und gegen den Abstieg: Eintracht empfängt Bochum

FRANKFURT/MAIN: Eintracht Frankfurt benötigt Punkte im Rennen um einen internationalen Startplatz, der VfL Bochum im Kampf gegen den Abstieg. Das Duell zum Auftakt des 26. Spieltages in der Fußball-Bundesliga an diesem Freitag (20.30 Uhr/DAZN) birgt jede Menge sportliche Brisanz. Insbesondere die Hessen stehen angesichts des Heimvorteils und von zuletzt sechs sieglosen Pflichtspielen in Serie unter Erfolgsdruck. Bochum geht die Aufgabe nach zuletzt zwei Siegen selbstbewusst an.

Skispringer zum Saison-Abschluss beim Fliegen gefordert

PLANICA: Mit Skiflug-Wettkämpfen in Planica endet für die Skispringer an diesem Wochenende eine lange Saison. Von diesem Freitag an stehen für sie in Slowenien zwei Einzelwettbewerbe in der spektakulären Königsdisziplin ihrer Sportart sowie ein Team-Fliegen auf dem Programm. Zu den größten Favoriten zählen die deutschen Springer von Bundestrainer Stefan Horngacher nicht. Karl Geiger hat an die gigantische Anlage im Tal der Schanzen allerdings sehr gute Erinnerungen. 2020 krönte sich der Oberstdorfer dort zum Skiflug-Weltmeister.