Das bringt der Freitag

Faeser hofft weiter auf EU-Asylreform: Ministertreffen in Berlin

BERLIN: Mit ihren Amtskollegen aus fünf weiteren EU-Mitgliedstaaten nimmt Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) an diesem Freitag einen neuen Anlauf für eine Einigung zur geplanten Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems. Eingeladen sind Ministerinnen und Minister aus Frankreich, Italien, Schweden, Spanien und Belgien. Deutschland hat als Zielstaat vieler Asylbewerber ein besonderes Interesse daran, dass die sogenannte Sekundärmigration innerhalb der Europäischen Union zurückgeht. Auch deshalb will Faeser noch vor der Europawahl im Frühjahr 2024 Fortschritte in dem seit Jahren weitgehend festgefahrenen Reformprozess erreichen.

«Reichsbürger» fährt Polizisten an - Gericht will Urteil verkünden

STUTTGART: Nur zwei Tage nach der jüngsten Razzia im «Reichsbürger»-Milieu soll das Urteil gegen einen mutmaßlichen Anhänger der Szene wegen einer Auto-Attacke gegen einen Polizisten in Südbaden gesprochen werden. Nach dem Plädoyer der Verteidigung am Freitagmorgen (9.00 Uhr) wird dann am Nachmittag (14.30 Uhr) das Urteil im Oberlandesgericht in Stuttgart erwartet. Die Bundesanwaltschaft hat zehn Jahre Haft wegen versuchten Mordes für den 62-Jährigen gefordert, die Nebenklage eine Haftstrafe «im zweistelligen Bereich». Der Deutsche soll vor einem Jahr vor mehreren Verkehrskontrollen geflohen und schließlich auf einen Polizisten zugesteuert sein, den er mit seinem Wagen erfasste und verletzte.

Baerbock will in Georgien für EU-Annäherung werben

TIFLIS: Außenministerin Annalena Baerbock will an diesem Freitag in der Südkaukasusrepublik Georgien angesichts von Einflussversuchen Russlands für die weitere Annäherung an die Europäische Union (EU) werben. Zunächst ist ein Treffen mit ihrem Amtskollegen Ilia Dartschiaschwili geplant. Anschließend will die Grünen-Politikerin Ministerpräsident Irakli Garibaschwili sowie Staatspräsidentin Salome Surabischwili treffen. Die EU hatte die Ukraine und deren kleinen Nachbarrepublik Moldau im Juni 2022 im Zusammenhang mit dem russischen Angriff auf die Ukraine zu Beitrittskandidaten gemacht. Georgien wurde dieser Status in Aussicht gestellt, sobald bestimmte Reformen erfüllt sind.

US-Präsident Biden besucht Nachbarland Kanada

WASHINGTON/OTTAWA: US-Präsident Joe Biden ist am Freitag für politische Gespräche zu Gast im Nachbarland Kanada. In der Hauptstadt Ottawa plant der Demokrat nach Angaben des Weißen Hauses ein bilaterales Gespräch mit dem kanadischen Regierungschef Justin Trudeau sowie eine Rede vor dem kanadischen Parlament. Vorgesehen sei auch eine gemeinsame Pressekonferenz von Biden und Trudeau. Für den Abend (Ortszeit) sei ein Gala-Dinner angesetzt.

Agrarministerkonferenz in Büsum geht zu Ende

BÜSUM: Die Agrarminister von Bund und Ländern beenden am Freitag ihre Frühjahrstagung. Über die Ergebnissen der Konferenz im schleswig-holsteinischen Büsum wollen Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) sowie seine Länderkollegen aus Schleswig-Holstein, Werner Schwarz (CDU), Mecklenburg-Vorpommern, Till Backhaus (SPD), und Baden-Württemberg, Peter Hauk (CDU), am Mittag (13.00 Uhr) auf einer Pressekonferenz informieren. Begleitet wird die dreitägige Konferenz von Protesten von Fischern und Landwirten.

Fallen die Immobilienpreise weiter? Statistikamt legt Daten vor

WIESBADEN: Das Statistische Bundesamt legt an diesem Freitag (8.00 Uhr) Daten vor, wie sich die Preise für Wohnimmobilien in Deutschland im vierten Quartal entwickelt haben. Die Zahlen werden mit Spannung erwartet, da der langjährige Boom am Häusermarkt seit einigen Monaten gekippt ist und die Preise selbst in vielen begehrten Großstädten von hohem Niveau aus sinken. Als Hauptgrund für die Trendwende gelten wesentlich teurere Finanzierungen. So haben sich die Zinsen bei Krediten mit zehnjähriger Zinsbindung binnen gut eines Jahres von knapp einem Prozent auf fast vier Prozent vervierfacht.

Nominierungen für Deutschen Filmpreis werden veröffentlicht

BERLIN: Die Deutsche Filmakademie will am Freitag (11.00 Uhr) bekanntgeben, welche Produktionen für den Deutschen Filmpreis vorgeschlagen sind. Die Nominierungen werden per Livestream aus dem Berliner Kino International verkündet. Die Auszeichnungen sollen am 12. Mai verliehen werden. Der Filmpreis ist mit insgesamt rund drei Millionen Euro dotiert. In der Vorauswahl sind unter anderem der Antikriegsfilm «Im Westen nichts Neues», die Komödie «Sisi & Ich» sowie der Film «Sonne und Beton» nach dem Roman von Felix Lobrecht.

Vicky Leandros startet am Wochenende in Hamburg ihre Tour

HAMBURG: Die Schlagersängerin Vicky Leandros wird am Wochenende zu gleich drei Konzerten im Großen Saal der Hamburger Elbphilharmonie erwartet. Die 70-Jährige beginnt ihre Abschiedstournee mit dem Titel «Ich liebe das Leben» am Freitagabend mit einem Zusatzkonzert. Die beiden Auftritte für Samstagnachmittag und -abend waren laut Konzertveranstalter Semmel Concerts sehr schnell ausverkauft. Nach dem Auftakt in Hamburg will die Künstlerin im Herbst ihre Deutschlandtour fortsetzen und in 17 weiteren Städten auftreten.

Deutsche U21 testet zum Start ins EM-Jahr gegen Japan

FRANKFURT/MAIN: Die deutsche U21-Nationalmannschaft startet am Freitag mit einem Testspiel gegen Japan ins EM-Jahr. Rund drei Monate vor dem Start des Turniers ist die Partie in Frankfurt/Main (18.15 Uhr/ProSieben Maxx) für den Titelverteidiger ein wichtiger Gradmesser. Am Dienstag bestreitet die Auswahl von Trainer Antonio Di Salvo ein weiteres Testspiel in Rumänien. Di Salvo will beide Partien nutzen, um einigen seiner Fußball-Profis die Chance zu geben, sich für die EM zu empfehlen. Auf gleich vier seiner U21-Nationalspieler muss der Coach verzichten, weil diese im März zum Kader der A-Nationalmannschaft gehören.