Das bringt der Freitag

Katholiken entscheiden über Segen für homosexuelle Paare

FRANKFURT/M.: Die deutschen Katholiken setzen am Freitag (09.00) in der Synodalversammlung in Frankfurt/Main ihre Beratungen über Reformen fort. Dabei geht es unter anderem um Segensfeiern für homosexuelle Paare und ein Plädoyer für die Zulassung von Frauen zu sakramentalen Ämtern. Die 230 Mitglieder der Synodalversammlung diskutieren bei dem noch bis Samstag dauernden Treffen diese und andere Reformvorschläge und stimmen darüber ab.

Chinas Volkskongress will Xi für weitere fünf Jahre im Amt bestätigen

PEKING: Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping soll an diesem Freitag für eine ungewöhnliche dritte Amtsperiode als Präsident bestätigt werden. Auf der laufenden Jahrestagung des Volkskongresses in Peking wurde erwartet, dass die knapp 3000 handverlesenen Delegierten mit überwältigender Mehrheit für die weitere Verlängerung der Amtszeit um fünf Jahre stimmen werden.

Baerbock beendet viertägige Irak-Visite - Besuch bei Bundeswehr

ERBIL: Außenministerin Annalena Baerbock beendet an diesem Freitag ihren viertägigen Besuch im Irak. Am Vormittag (Ortszeit) steht in der Kurden-Hauptstadt Erbil im Nordirak ein Besuch des Ausbildungseinsatzes der Bundeswehr für kurdische Sicherheitskräfte im Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) auf dem Programm. Zentrum des Einsatzes ist das von der Bundeswehr geführte multinationale «Camp Stephan» in Erbil.

US-Präsident Biden empfängt EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen

WASHINGTON: US-Präsident Joe Biden empfängt am Freitag (20.00 Uhr MEZ) EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen im Weißen Haus. Der US-Regierung zufolge wird es bei dem Treffen in der US-Hauptstadt Washington unter anderem um die Unterstützung für die von Russland angegriffene Ukraine, Handelsfragen und die «Herausforderungen» durch China gehen. Zur Sprache kommen dürfte auch der Streit um ein US-Gesetz, das milliardenschwere Investitionen in den Klimaschutz vorsieht. Unter den EU-Staaten gibt es die Sorge, dass der «Inflation Reduction Act» (IRA) den USA einen Wettbewerbsvorteil verschaffen könnte. Von der Leyen war zuvor in Kanada und hat dort unter anderem Premierminister Justin Trudeau getroffen.

London und Paris sprechen über Verteidigung und Energiekooperation

PARIS: Frankreich und Großbritannien wollen bei einem gemeinsamen Gipfel über ihre Zusammenarbeit in Sicherheits- und Wirtschaftsfragen beraten. Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron empfängt den britischen Premierminister Rishi Sunak dazu gemeinsam mit Mitgliedern beider Regierungen am Freitag (10.45 Uhr) im Pariser Élyséepalast. In den Gesprächen soll es auch um eine Verstärkung der Kooperation bei Waffenlieferungen an die Ukraine und der Ausbildung ukrainischer Soldaten gehen, wie es aus Paris hieß. Zudem sollen Verteidigungsinitiativen auf den Weg gebracht werden.

Inflationsrate verharrt auf hohem Niveau - Details zu Februar-Zahlen

WIESBADEN: An diesem Freitag (8.00 Uhr) veröffentlicht das Statistische Bundesamt eine detaillierte Berechnung der jüngsten Inflationsrate. Die Teuerung in Deutschland hält sich im neuen Jahr hartnäckig knapp unter der Neun-Prozent-Marke. Nach vorläufigen Daten lagen die Verbraucherpreise im Februar wie schon im Januar um 8,7 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats.

Scholz trifft Wirtschaftsverbände zu Spitzengespräch

MÜNCHEN: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) trifft die Chefs der vier großen deutschen Wirtschaftsverbände am Freitag (11.00 Uhr) zum traditionellen Spitzengespräch am Rande der Münchner Handwerksmesse. Die Auswahl an möglichen Themen für die Runde ist lang: Neben den Energiepreisen beschäftigen auch die Energiewende, Fachkräftemangel oder Bürokratieabbau die Wirtschaft.

Nach Urabstimmung: Verdi und Post kehren an Verhandlungstisch zurück

BONN: Im Tarifkonflikt bei der Deutschen Post unternehmen die Gewerkschaft Verdi und die Arbeitgeber an diesem Freitag einen erneuten Versuch zur Einigung. In der Auseinandersetzung standen die Weichen schon auf Streik: In einer Urabstimmung beim Bonner Konzern hatten sich 85,9 Prozent der Befragten gegen ein Tarifangebot des Unternehmens und für einen unbefristeten Streik ausgesprochen. Dennoch erklärte sich Verdi nach der Bekannte des Abstimmungsergebnisses am Donnerstag bereit für Verhandlungen.

Corona-Quarantäne: OVG verhandelt über Streit um Lohn-Entschädigung

MÜNSTER: Im Streit um Lohn-Entschädigungszahlungen in der Corona-Pandemie zwischen dem Land NRW und der Fleischindustrie verhandelt das nordrhein-westfälische Oberverwaltungsgericht am Freitag (10.15 und 13.00 Uhr) zwei Musterverfahren. Die Behörden hatten in der ersten Phase der Pandemie im Frühjahr 2020 viele Beschäftigte in die Quarantäne geschickt. Laut Infektionsschutzgesetz stehen den betroffenen Unternehmen, in der Regel damalige Subunternehmen der Schlachtbetriebe Tönnies (Rheda-Wiedenbrück) und Westfleisch (Münster), Entschädigungszahlungen für den bezahlten Lohn zu.

Daimler Truck erwartet deutliches Wachstum 2022

LEINFELDEN-ECHTERDINGEN: Der Schwerlast-Lkw-Marktführer Daimler Truck will an diesem Freitag (9.00 Uhr) endgültige Geschäftszahlen für das vergangene Jahr vorlegen. Das Unternehmen aus Leinfelden-Echterdingen dürfte im Jahr 2022 deutlich gewachsen sein. Erst im Herbst hatte Daimler Truck seine Jahresziele beim Umsatz auf 50 bis 52 Milliarden Euro angehoben - im Jahr 2021 waren noch 39,8 Milliarden Euro erwirtschaftet worden.

Boris Becker kehrt als Werbefigur und Unternehmer zurück

BERLIN: Rund drei Monate nach seiner Haftentlassung meldet sich Ex-Tennisstar Boris Becker als Unternehmer und Werbefigur zurück. Am Freitag (11.50 Uhr) präsentiert der 55-Jährige seinen neuesten Werbedeal mit einem Fensterversandhändler. Die Tennislegende blickt auf eine lange Laufbahn als Werbebotschafter zurück. Besonders bekannt ist der AOL-Spot, mit dem Becker den Deutschen einst das Internet schmackhaft machen sollte.

Becker war im April 2022 in London zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden, weil er seinen Insolvenzverwaltern Vermögenswerte in Millionenhöhe verschwiegen hatte. Im Dezember kam er frei, Grund war eine Sonderregelung für ausländische Häftlinge.

Köln und Bundesliga-Schlusslicht Bochum eröffnen 24. Spieltag

KÖLN: Der VfL Bochum steht zum Auftakt des 24. Spieltags in der Fußball-Bundesliga beim 1. FC Köln mächtig unter Druck. Der Revierclub hat zuletzt viermal in Serie in der Liga verloren und ist auf den letzten Tabellenplatz abgerutscht. Nicht ein einziges Tor erzielte die Mannschaft von Trainer Thomas Letsch in diesen Partien. Köln ist allerdings ebenfalls nicht in Topform. Aus den vergangenen drei Spielen holten die Rheinländer nur einen Punkt. Anders als die Bochumer, vor denen FC-Trainer Steffen Baumgart trotz des Tabellenplatzes warnte, befindet sich Köln vor der Partie an diesem Freitag (20.30 Uhr/DAZN) aber im gesicherten Mittelfeld.