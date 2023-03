Das bringt der Freitag

US-Präsident Biden empfängt Bundeskanzler Scholz im Weißen Haus

WASHINGTON: US-Präsident Joe Biden empfängt am Freitag (20.00 Uhr MEZ) Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) im Weißen Haus. Das Hauptthema bei dem Treffen soll nach Angaben der US-Regierung der russische Angriffskrieg in der Ukraine sein. Für Scholz ist es der zweite Besuch im Weißen Haus als Kanzler. Eine gemeinsame Pressekonferenz nach dem Treffen ist nicht geplant. Der Bundeskanzler sollte am Donnerstagabend (Ortszeit) in der US-Hauptstadt Washington ankommen. Scholz war Anfang Februar 2022 zu seinem Antrittsbesuch in Washington, nur wenige Wochen nach der Amtsübernahme. Schon damals spielte die Ukraine die zentrale Rolle.

Klimaprotest von Fridays for Future - Gut 240 Aktionen bundesweit

BERLIN/LONDON/PARIS: Die Klimaschutzbewegung Fridays for Future ruft für diesen Freitag erneut zu Protesten im Kampf gegen die eskalierende Erderhitzung auf. Angekündigt sind Demonstrationen und Kundgebungen auf allen Kontinenten. Allein in Deutschland sind mehr als 240 Aktionen geplant, darunter in den Großstädten Berlin, München, Hamburg, Frankfurt, Leipzig sowie Hannover, Essen und Düsseldorf. Mit dabei ist die Gewerkschaft Verdi, die zu Warnstreiks im Nahverkehr aufgerufen hat. Verdi und die Aktivisten fordern dauerhaft mehr Geld für den umweltfreundlichen Nahverkehr.

Warnstreiks bremsen am Freitag in vielen Bundesländern Nahverkehr aus

BERLIN: Wegen der Warnstreiks müssen sich Nutzer von Bussen und Bahnen am Freitag vielerorts auf erhebliche Einschränkungen einstellen. Verdi will damit den Druck in den Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst der Kommunen und des Bundes erhöhen.

Ukraine-Krieg und 49-Euro-Ticket beschäftigen Bundesrat

BERLIN: Der vor gut einem Jahr begonnene russische Angriffskrieg gegen die Ukraine wird am Freitag (9.30 Uhr) auch den Bundesrat beschäftigen. Mehrere Regierungschefs wollen dazu reden und vor allem die Leistungen der Länder zum Beispiel bei der Aufnahme von Flüchtlingen und bei der Mitfinanzierung von Hilfspaketen für Bürger und Unternehmen betonen. Ein von Nordrhein-Westfalen vorgelegter Entschließungsantrag sieht eine scharfe Verurteilung des Kriegs und der von Russland verübten Kriegsverbrechen vor.

Berliner Linke beraten nach Wahl über Zukunft

BERLIN: Die Berliner Linken wollen am Freitag (18.00 Uhr) bei einem Landesparteitag über das weitere Vorgehen beraten. Nach der Wiederholungswahl gilt eine Fortsetzung der Koalition mit SPD und Grünen als unwahrscheinlich. Die Linke war auf 12,2 Prozent (14,1) gerutscht und hatte eine Fortsetzung des rot-grün-roten Bündnisses angestrebt. CDU und SPD wollen nun aber über die Bildung einer gemeinsamen Regierung verhandeln. Die SPD war bei der Wiederholungswahl am 12. Februar mit 18,4 Prozent der Stimmen deutlich hinter dem Wahlsieger CDU (28,4 Prozent) gelandet.

Noch viele Fragen zu Klimastiftung: Minister vor Landtagsausschüssen

SCHWERIN: Zwei Tage nach der hitzigen Bundestags-Debatte über die Unterstützung Mecklenburg-Vorpommerns bei der Fertigstellung der Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 2 steht das Thema erneut im Zentrum einer parlamentarischen Beratung. Am Freitag (10.00 Uhr) befassen sich Rechts- und Finanzausschuss des Landtags in Schwerin in einer Sondersitzung mit den Vorgängen um die sogenannte Klimastiftung. Sie war Anfang 2021 vom Land gegründet worden, um die durch angedrohte US-Sanktionen gefährdete Fertigstellung der Gasleitung voranzutreiben.

Wissing stellt Prognose zur Verkehrsentwicklung bis 2051 vor

BERLIN: Bundesminister Volker Wissing (FDP) stellt am Freitag (9.00 Uhr) eine Prognose zur Entwicklung des Verkehrsaufkommens in Deutschland bis zur Mitte des Jahrhunderts vor. Demnach zeichnen sich bis 2051 vor allem beim Güterverkehr deutliche Zuwächse ab. Dabei dürften Frachttransporte auf der Straße noch stärker zunehmen als auf der Schiene. Auch beim Personenverkehr geht die neue Prognose von weiteren Zuwächsen aus, wie es vorab hieß. Das Ministerium lässt in mehrjährigen Abständen langfristige Vorausberechnungen erstellen, die auch Grundlage für Bauplanungen der jeweiligen Verkehrsträger sind.

Rückkehr in die Gewinnzone: Lufthansa berichtet über 2022

FRANKFURT/MAIN: Die Lufthansa berichtet an diesem Freitag (7.00 Uhr) über ihre Rückkehr in die Gewinnzone. Nach einer vorläufigen Prognose aus dem Dezember soll der operative Gewinn (bereinigtes Ebit) für das Jahr 2022 mindestens 1,5 Milliarden Euro betragen. Zu dem Ergebnis haben wesentlich die Frachttochter Lufthansa Cargo und das Wartungsunternehmen Lufthansa Technik beigetragen. In den zwei Jahren zuvor hatte Europas größter Luftverkehrskonzern in der Corona-Krise jeweils milliardenschwere Verluste erlitten. Die zwischenzeitlich gewährten Staatshilfen in Milliardenhöhe wurden vollständig zurückgezahlt.

Deutschland kürt Teilnehmer für Eurovision Song Contest

KÖLN: Deutschland kürt am Freitagabend (22.20 Uhr) seinen Beitrag für den Eurovision Song Contest 2023. Ins Rennen um das Ticket für den populären Musikwettbewerb gehen neun Bewerber. Zu den bekannteren Namen des Vorentscheids in Köln, den die ARD überträgt, zählen die Band Frida Gold («Wovon sollen wir träumen») und der Party-Sänger Ikke Hüftgold (46, «Dicke Titten, Kartoffelsalat»). Sie treten an gegen Singer-Songwriter Will Church, die Rockband Lord Of The Lost, Musiker René Miller, Singer-Songwriterin Anica Russo, die Pop-Punk-Band Lonely Spring, Sänger TRONG und die Pop-Folk-Musikerin Patty Gurdy. Moderiert wird die Show von Barbara Schöneberger (48).

Fußgänger bei mutmaßlicher Raserfahrt getötet - Fahrer vor Gericht

NÜRNBERG: Bei einem mutmaßlich illegalen Autorennen mitten in Nürnberg wird ein 31 Jahre alter Fußgänger getötet - der Fahrer des Wagens steht nun am Freitag (8.30 Uhr) vor dem Amtsgericht Nürnberg. Dem 23-Jährigen wird vorgeworfen, den Fußgänger im Juli 2022 mit seinem Wagen erfasst und dabei tödlich verletzt zu haben, wie eine Sprecherin des Gerichts mitteilte. Der Angeklagte soll - vermutlich durch einen weiteren Autofahrer angespornt - mit deutlich erhöhter Geschwindigkeit in der Nähe des Hauptbahnhofs unterwegs gewesen sein. In einer Kurve verlor er den Angaben zufolge die Kontrolle über seinen Wagen und erfasste den 31-Jährigen auf dem Fußweg. Der Mann starb noch am Unfallort. Ein weiterer Fußgänger konnte sich demnach nur durch einen Sprung zur Seite retten.

Haußmann und Regener präsentieren gemeinsame Uraufführung in Hamburg

HAMBURG: Der Theater- und Filmregisseur Leander Haußmann hat sich für seine neue Uraufführung «Intervention!», die am Freitag Premiere im Thalia Theater feiert, mit dem Erfolgsautor und Musiker Sven Regener zusammengetan. Gemeinsam erzählen sie eine komödiantische Familiengeschichte. Darin initiieren Markus, seine Frau Katja, Schwester Gudrun und ihr Mann Helge ein konspiratives Grünkohlessen, um Jannis, den strauchelnden Sohn aus Markus' erster Ehe, in die Spur zu bringen. Allerdings gerät in der Patchwork-Familie mit vielen Beteiligten an dem Abend einiges aus den Fugen.

Brisantes Topspiel: BVB will Leipzig auf Distanz halten

DORTMUND: Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hofft auf die Fortsetzung seiner imposanten Serie mit zuletzt neun Siegen. Mit einem Erfolg über den Tabellenvierten RB Leipzig im Topsiel am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) könnte der Revierclub den Druck auf den derzeit punktgleichen Spitzenreiter FC Bayern München weiter aufrechterhalten und den vier Zähler schlechteren Verfolger aus Sachsen auf Distanz halten. Das Duell der beiden Trainer Edin Terzic und Marco Rose erhöht die Brisanz der Partie. Rose hatte die damalige Dortmunder Interimslösung Terzic zu Beginn der Saison 2021/22 als Cheftrainer abgelöst, war aber ein Jahr später beim Revierclub durch Terzic ersetzt worden. Seit seinem Amtsantritt in Leipzig am 10. September 2022 verbuchte kein anderer Bundesliga-Coach mehr Punkte als Rose.

Skispringer hoffen auf nächste Medaille im Großschanzen-Einzel

PLANICA: Das deutsche Skisprung-Team will seine Medaillenserie bei der Nordischen Ski-WM im slowenischen Planica fortsetzen. Am Freitag (17.30 Uhr/ARD und Eurosport) steht das Einzel auf der Großschanze an. Auf der Normalschanze hatten Andreas Wellinger und Karl Geiger Silber und Bronze hinter dem Polen Piotr Zyla geholt. Bislang ist es dem Team des Deutschen Skiverbandes (DSV) gelungen, in jedem Skisprung-Wettbewerb mindestens eine Medaille zu holen. Deutlich düsterer sind die Medaillenaussichten der Langlauf-Männer in der Staffel (12.30 Uhr). Topfavorit ist Norwegen um Johannes Hoesflot Klaebo.