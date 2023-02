Das bringt der Freitag

Steinmeier lädt am Jahrestag des Ukraine-Krieges ins Schloss Bellevue

BERLIN: Zum ersten Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine kommt die Spitze des deutschen Staates am Freitag im Schloss Bellevue in Berlin zu einer zentralen Veranstaltung zusammen. Eingeladen dazu haben Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und der ukrainische Botschafter in Deutschland, Oleksii Makeiev. Beide werden auch Reden halten. Außerdem ist ein eingespielter Redebeitrag des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj vorgesehen.

Ende der Nominierungsfrist für Sturgeon-Nachfolge in Schottland

EDINBURGH: Im Rennen um die Nachfolge von Nicola Sturgeon als Regierungschefin von Schottland und Vorsitzender der Schottischen Nationalpartei (SNP) endet am Freitag (13.00 Uhr MEZ) die Nominierungsfrist. Interesse bekundet haben Finanzministerin Kate Forbes, Gesundheitsminister Humza Yousaf und die Abgeordnete Ash Regan. Andere prominente Politiker wie der frühere SNP-Fraktionschef im britischen Parlament, Angus Robertson, hatten auf eine Kandidatur verzichtet.

Statistiker geben Details zu Konjunktur und Staatshaushalt bekannt

WIESBADEN: Das Statistische Bundesamt veröffentlicht an diesem Freitag (8.00 Uhr) Details zur Konjunkturentwicklung im Zeitraum Oktober bis Dezember und zum Staatshaushalt im Gesamtjahr 2022. Der deutschen Wirtschaft ist zum Ende des vorigen Jahres die Puste ausgegangen. Nach einer ersten Schätzung der Wiesbadener Behörde verringerte sich das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im vierten Quartal gegenüber dem Vorquartal um 0,2 Prozent. Vor allem gesunkene Konsumausgaben der Verbraucher in Zeiten hoher Inflation bremsten Europas größte Volkswirtschaft.

G20-Finanzminister beraten Schuldenkrise vieler Staaten

BENGALURU: Die Finanzminister der wichtigen Industrie- und Schwellenländer (G20) beraten ab Freitag im indischen Bengaluru über aktuelle finanzpolitische Herausforderungen wie die Schuldenkrise vieler armer Staaten. Lösungsansätze dafür zu finden, sieht Indien als eine Hauptaufgabe seiner G20-Präsidentschaft in diesem Jahr. Die Inder sähen sich «ganz klar als Anwalt der Entwicklungs- und Schwellenländer», hieß es vorab aus der deutschen Delegation. Eine globale Schuldenkrise könne jedoch auch zu einer Belastung für die Weltwirtschaft werden.

Gegenwind am Bau nach langem Boom - Statistikamt legt Zahlen vor

WIESBADEN: Zahlen zur Entwicklung der Baubranche im vergangenen Jahr stellt das Statistische Bundesamt an diesem Freitag (8.00 Uhr) in Wiesbaden vor. Nach Jahren des Booms hat sich die Lage für die deutsche Bauwirtschaft kräftig eingetrübt. Gestiegene Zinsen und hohe Materialkosten führen dazu, dass Hausbauer ebenso wie große Investoren sich zurückhalten oder begonnene Projekte stornieren.

Rolls-Royce Power Systems legt Zahlen für 2022 vor

FRIEDRICHSHAFEN: Der Motorenhersteller Rolls-Royce Power Systems will am Freitag (9.30 Uhr) in Friedrichshafen seine Zahlen für das Geschäftsjahr 2022 vorlegen. Die Konzerntochter des britischen Triebwerksherstellers Rolls-Royce stellt am Bodensee unter anderem auch die Motoren für die Leopard- und Puma-Panzer her. Zuletzt hatte der Mutterkonzern mit möglichen Sparmaßnahmen für Schlagzeilen gesorgt. Die deutsche Konzerntochter hatte einen Einstellungsstopp dementiert.

Chemiekonzern BASF legt Jahreszahlen für 2022 vor

LUDWIGSHAFEN: Der Chemiekonzern BASF legt am Freitag in Ludwigshafen seine Zahlen für das Geschäftsjahr 2022 vor. Unternehmenschef Martin Brudermüller und Finanzvorstand Hans-Ulrich Engel erläutern die Ergebnisse bei einer Pressekonferenz (10.45 Uhr).

Pool im Nachbar-Garten? Streit unter Eigentümern vor dem BGH

KARLSRUHE: Ein Streit unter Eigentümern um den Bau eines Swimmingpools beschäftigt am Freitag (9.00 Uhr) den Bundesgerichtshof (BGH). Die Parteien sind Nachbarn in einem Doppelhaus in Bremen, die jeweiligen Gärten gehören zum Gemeinschaftseigentum. Die eine Seite hat auf eigene Faust angefangen, in ihrer Gartenhälfte einen Pool zu bauen. Die Nachbarin ist dagegen und klagt auf Unterlassung.

Unfallstatistik zu 2022 wird veröffentlicht - Mehr Unfälle erwartet

WIESBADEN: Mehr Verkehr, mehr Unfälle: Da nach dem Ende der Corona-Beschränkungen 2022 wieder mehr Lastwagen, Autos und Radfahrer unterwegs waren als im vorangegangenen Jahr, sind auch die Unfallzahlen angestiegen. An diesem Freitag (8.00 Uhr) veröffentlicht das Statistische Bundesamt in Wiesbaden die Unfallstatistik des Jahres 2022. Dabei wird genau aufgeschlüsselt, wie viele Menschen verletzt wurden oder starben und bei wie vielen Unfällen es bei Sachschäden blieb. Gezählt wird auch, um welche Verkehrsteilnehmer es sich handelte, beispielsweise Autofahrer, Radfahrer oder Fußgänger.

Frau nach illegalem Autorennen wegen Mordes vor Gericht

HANNOVER: Weil sie den Unfalltod von zwei kleinen Jungen verursacht haben soll, steht eine 40-Jährige wegen Mordes von diesem Freitag (9.00 Uhr) an vor dem Landgericht Hannover. Der Polin wird vorgeworfen, sich auf einer Straße in Barsinghausen ein verbotenes Autorennen mit einem mitangeklagten 40-Jährigen geliefert zu haben. Dabei kam es zu Zusammenstößen mit entgegenkommenden Autos. Der Wagen einer vierköpfigen Familie wurde auf einen Acker geschleudert, die zwei und sechs Jahre alten Kinder starben. Zudem wurden mehrere Personen verletzt, darunter auch die mutmaßliche Unfallverursacherin.

Berlinale will «Loriots große Trickfilmrevue» zeigen

BERLIN: Bei der Berlinale steht am Freitag «Loriots große Trickfilmrevue» im Programm. Die Premiere ist am Nachmittag geplant (14.30 Uhr). Zudem gehen die letzten Filme ins Rennen um die Auszeichnungen, darunter «Bis ans Ende der Nacht» von Regisseur Christoph Hochhäusler (18.45 Uhr). In diesem Jahr konkurrieren insgesamt 19 Produktionen um den Goldenen Bären und die Silbernen Bären. Die Auszeichnungen sollen am Samstagabend verliehen werden. US-Schauspielerin Kristen Stewart leitet die Internationale Jury.

Mönchengladbach will in Mainz nachlegen - Mainzer Torwartfrage offen

MAINZ: Borussia Mönchengladbach will am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN) beim FSV Mainz 05 den Schwung aus dem erfolgreichen Auftritt gegen Spitzenreiter Bayern München nutzen und erstmals in dieser Saison den zweiten Sieg in Serie einfahren. Das Selbstvertrauen ist groß, allerdings werden auch gegen Mainz hohe Laufbereitschaft und Intensität nötig sein. Denn die Rheinhessen haben das bereits geschafft, was Gladbach vorhat - zuletzt zwei Siege. Nun soll der Dritte folgen. Gladbach-Coach Daniel Farke muss dabei auf Tony Jantschke und Julian Weigl verzichten. Bei den Hausherren ist noch unklar, wer im Tor stehen wird - Finn Dahmen oder Robin Zentner.

Armbruster mit Medaillenchancen bei der nordischen Ski-WM

PLANICA: Bei den Nordischen Ski-Weltmeisterschaften in Planica zählt Nathalie Armbruster an diesem Freitag zu den Medaillenkandidatinnen in der Nordischen Kombination. Die 17-Jährige zeigt bisher eine sehr gute Saison und liegt im Gesamtweltcup auf Rang zwei. Nach dem Skispringen um 11.30 Uhr (ZDF) fällt die Entscheidung im Langlaufrennen über fünf Kilometer 14.15 Uhr (ZDF und Eurosport). Klare Favoritin auf Gold ist die Norwegerin Gyda Westvold Hansen.

Deutsche Basketballer wollen nächsten Sieg in der WM-Quali

FRANKFURT/MAIN: Im vorletzten Spiel der WM-Qualifikation treffen die deutschen Basketballer an diesem Freitag (19.30 Uhr/Magentasport) auf Schweden. Mit einem weiteren Sieg in der Partie in Frankfurt am Main würde das Team von Trainer Gordon Herbert dem Ziel Gruppensieg einen weiteren Schritt näherkommen. Für die Weltmeisterschaft auf den Philippinen, in Japan und Indonesien ist Deutschland bereits qualifiziert. Herbert nutzt die Spiele gegen Schweden und am Montag in Finnland deshalb dafür, einige jüngere Spieler zu testen. Die NBA-Stars um Dennis Schröder fehlen erneut, weil sie in den USA für ihre Clubs aktiv sind.