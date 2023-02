Das bringt der Freitag

Selenskyj und Scholz eröffnen Münchner Sicherheitskonferenz

MÜNCHEN: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj eröffnet am Freitag die Münchner Sicherheitskonferenz mit einer Videoansprache. Anschließend reden Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und der französische Präsident Emmanuel Macron bei dem Treffen von Politikern und Experten aus 96 Ländern, das bis Sonntag dauert. Im Mittelpunkt der Konferenz wird der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine stehen, der vor einem Jahr begonnen hat.

Verdi will mit Warnstreik den Flugverkehr lahmlegen

FRANKFURT/MAIN: Die Gewerkschaft Verdi will an diesem Freitag mit einem Warnstreik weite Teile des deutschen Luftverkehrs lahmlegen. Aufgerufen sind Beschäftigte des öffentlichen Dienstes, der Bodenverkehrsdienste sowie der Luftsicherheit an sieben Flughäfen quer durch die Republik. Die Aktionen beginnen an den Flughäfen Hamburg und Hannover, wo bereits ab Donnerstagabend, 22.00 Uhr, gestreikt wird. In den Morgenstunden soll dann in Frankfurt, München, Stuttgart, Bremen und Dortmund der Betrieb gar nicht erst anlaufen.

Sondierungsgespräche beginnen nach Berlin-Wahl

BERLIN: Fünf Tage nach der Wiederholungswahl zum Berliner Abgeordnetenhaus beginnen am Freitag die Sondierungsgespräche zur Regierungsbildung. Wahlsieger CDU hat dazu zunächst die SPD (10.00 Uhr) und danach die Grünen (14.30 Uhr) eingeladen. In den Gesprächen wollen die Beteiligten ausloten, ob sie eine ausreichende Basis für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen sehen. Die beteiligten Parteien entsenden voraussichtlich je sechs oder sieben Vertreter.

Steinmeier führt in Malaysia Gespräche mit König und Regierungschef

KUALA LUMPUR: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier führt an diesem Freitag Gespräche mit der Führung Malaysias. Er wird in der Hauptstadt Kuala Lumpur mit König Al-Sultan Abdullah und mit Premierminister Anwar Ibrahim zusammentreffen. Außerdem will Steinmeier an einem Runden Tisch mit Vertreterinnen und Vertretern der deutschen und der malaysischen Wirtschaft teilnehmen.

Entscheidung über Dax-Zusammensetzung - Commerzbank vor Aufstieg

FRANKFURT/MAIN: Nach fast genau viereinhalb Jahren kehrt die Commerzbank aller Voraussicht nach in den Dax zurück. Der Rückzug des Gaseherstellers Linde von der Frankfurter Börse macht den Weg für das Geldhaus frei. An diesem Freitagabend (22.00 Uhr) gibt die Deutsche Börse bekannt, wer den Platz von Linde in der ersten deutschen Börsenliga künftig einnehmen wird.

Starke Zahlen bei Mercedes-Benz für 2022 erwartet

STUTTGART: Wegen Chipmangels und Lieferschwierigkeiten hat Mercedes-Benz 2022 etwas weniger Autos ausgeliefert. Aber die von Konzernchef Ola Källenius ausgerufene Luxusstrategie scheint aufzugehen - am Freitag (07.30 Uhr) will das Unternehmen in Stuttgart seine Jahreszahlen veröffentlichen.

Gasimporteur Uniper legt nach hartem Jahr Zahlen vor

DÜSSELDORF: Nach harten Zeiten und einer Verstaatlichung gibt der Gasimporteur Uniper an diesem Freitag einen Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr. Die künftige Firmenentwicklung dürfte stark abhängen von der Frage, wie sich die Gaskrise vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs entwickelt. Der Düsseldorfer Konzern hatte lange Gas aus Russland bezogen, diese Importe wurden im vergangenen Jahr aber gekappt.

Urteil erwartet im Prozess um tödlichen Raserunfall

MÜNCHEN: Am Amtsgericht München geht am Freitag der Prozess um einen tödlichen Raserunfall zu Ende. Ein 26 Jahre alter Student ist wegen eines illegalen Autorennens und fahrlässiger Tötung angeklagt. Sein Beifahrer war nach einem schweren Unfall auf der Autobahn bei München gestorben. Laut Anklage war der gemietete Sportwagen der beiden jungen Männer mit mehr als 300 Kilometern pro Stunde gegen einen Baum geprallt.

Tödliche Autofahrt in Kindergruppe - Plädoyers und mögliches Urteil

KASSEL: 15 Monate nach der tödlichen Fahrt eines Autofahrers in eine Kindergruppe in Witzenhausen im Norden Hessens könnte das Landgericht Kassel an diesem Freitag (09.00 Uhr) das Urteil sprechen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 31-Jährigen vor, am 29. Oktober 2021 absichtlich in eine Gruppe gefahren zu sein. Sie bestand aus mehreren Kindern im Alter von sieben und acht Jahren. Eine Achtjährige starb, zwei weitere Mädchen wurden schwer verletzt.

Urteil im Prozess um sogenannten Axtmörder von Kalletal erwartet

DETMOLD: Im Prozess um den sogenannten Axtmörder von Kalletal verkündet das Landgericht Detmold voraussichtlich am Freitag (9.00 Uhr) ein Urteil. Ein heute 37-Jähriger muss sich wegen Mordes und Vergewaltigung verantworten. Der Aserbaidschaner soll laut Anklage im Juni 2022 zuerst aus Eifersucht einen 39-Jährigen im Schlaf mit einem Axthieb getötet und anschließend seine Ex-Freundin vergewaltigt haben.

Rumänien: Temeswar eröffnet Kulturhauptstadt-Jahr

TEMESWAR: Unter dem Motto «Shine your light» («Lass dein Licht leuchten») eröffnet das westrumänische Temeswar am Freitag das Kulturhauptstadt-Jahr. Geplant sind unter anderem eine Gala in der Oper mit ranghohen Gästen aus dem In- und Ausland, Live-Konzerte und Licht-Shows unter freiem Himmel, Vernissagen und Theatervorstellungen. Highlight ist die Eröffnung der Ausstellung des aus Rumänien stammenden französischen Surrealisten Victor Brauner.

Erste Wettbewerbsfilme laufen bei der Berlinale

BERLIN: Bei der Berlinale soll an diesem Freitag der Festivalbetrieb richtig losgehen. Am Abend (21.00 Uhr) soll erstmals der Film «Superpower» von Sean Penn und Aaron Kaufman über die Ukraine gezeigt werden. Außerdem gehen die ersten Filme ins Rennen um die Auszeichnungen, darunter die Literaturverfilmung «Irgendwann werden wir uns alles erzählen». Der Film von Regisseurin Emily Atef beruht auf dem gleichnamigen Roman von Daniela Krien.

Ski-Weltmeister Schmid will auch im Riesenslalom angreifen

COURCHEVEL: Zwei Tage nach seinem Titelgewinn im Parallelwettbewerb hofft Skirennfahrer Alexander Schmid bei den alpinen Weltmeisterschaften in Frankreich auf eine weitere Topplatzierung. Der Allgäuer vertritt das deutsche Team gemeinsam mit Fabian Gratz am Freitag (10.00 und 13.30 Uhr/ARD und Eurosport) in seiner Paradedisziplin Riesenslalom. Zu den Favoriten auf Gold gehören in Courchevel der Schweizer Überflieger und Abfahrts-Weltmeister Marco Odermatt sowie der Norweger Henrik Kristoffersen.

FC Augsburg und Hoffenheim eröffnen 21. Bundesliga-Spieltag

AUGSBURG: Der FC Augsburg und die TSG 1899 Hoffenheim eröffnen am Freitag (20.30 Uhr) den 21. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Die Augsburger wollen dabei im dritten Heimspiel des Jahres den dritten Heimsieg bejubeln. Die Vorzeichen für dieses Ziel stehen gut, schließlich befinden sich die seit zehn Partien sieglosen Hoffenheimer aktuell im freien Fall. Im Abstiegskampf liegt Augsburg mit 21 Punkten auf Platz 13. Hoffenheim rangiert mit zwei Zählern weniger direkt dahinter.