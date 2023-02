Das bringt der Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 10.02.23 | Überblick

Bundestag stimmt über raschere Infrastruktur-Verfahren ab

BERLIN: Über wichtige Projekte zum Ausbau der erneuerbaren Energien und andere große Infrastrukturvorhaben sollen Gerichte künftig schneller entscheiden. Das sieht ein Gesetzentwurf der Bundesregierung vor, über den der Bundestag am Freitag (9.00 Uhr) abstimmt. Das Ziel der Reform ist, im Fall von als besonders wichtig eingestuften Projekten Streitigkeiten vor Verwaltungsgerichten zu verkürzen. Dazu zählen etwa der Ausbau des Schienennetzes, von Bundeswasserstraßen, Flughäfen, Fernstraßen, Windenergie-Anlagen, Hochspannungsleitungen und größeren Gasversorgungsleitungen.

Bundesrat stimmt über sogenanntes Whistleblower-Gesetz ab

BERLIN: Der Bundesrat stimmt in seiner Sitzung am Freitag (ab 9.30 Uhr) über das sogenannte Whistleblower-Gesetz ab. Dieses soll Menschen, die Hinweise auf Missstände in Behörden oder Unternehmen geben, besser vor Repressalien schützen. Es ist jedoch fraglich, ob das vom Bundestag im Dezember beschlossene Gesetz eine Mehrheit in der Länderkammer erhalten wird. Die Länderjustizminister der Union fordern Nachbesserungen. Diese könnten dann im Vermittlungsausschuss von Bundesrat und Bundestag erfolgen. Die Union hatte schon im Bundestag gegen das Gesetz gestimmt.

Bundespolitiker beim Wahlkampf-Finale in Berlin

BERLIN: Kurz vor der Wiederholungswahl in Berlin an diesem Sonntag wollen die Parteien noch einmal alle Kräfte mobilisieren, um sich selber Mut zu machen und die Wähler von ihren Konzepten zu überzeugen. Zu den Veranstaltungen zum Wahlkampfabschluss erwarten sie zum Teil auch Bundesprominenz. So spricht bei der CDU im Konrad-Adenauer-Haus deren Bundesvorsitzender Friedrich Merz. Bei den Grünen im Kino «International» treten Bundesaußenministerin Annalena Baerbock und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck auf. Die FDP bietet ihren Parteichef und Bundesfinanzminister Christian Lindner auf, die AfD ihren Bundesvorsitzenden Tino Chrupalla. Die Berliner Linke kommt bei ihrer Veranstaltung ohne Bundespolitiker aus.

Brasiliens Präsident Lula zu Gast bei Biden im Weißen Haus

WASHINGTON: US-Präsident Joe Biden empfängt am Freitag seinen brasilianischen Amtskollegen Luiz Inácio Lula da Silva in Washington. Bei dem Treffen werde es unter anderem um die «unerschütterliche Unterstützung» der USA für die Demokratie in Brasilien gehen, hieß es vorab aus dem Weißen Haus. Der Links-Politiker Lula hatte sich Ende Oktober in einer Stichwahl gegen den damaligen rechten Amtsinhaber Jair Bolsonaro durchgesetzt.

Tarifverhandlung bei insolventer Galeria beginnt

FRANKFURT/ESSEN: Beim angeschlagenen Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof beginnen an diesem Freitag (10.00 Uhr) in Frankfurt Tarifverhandlungen. Es geht um die Gehälter der rund 17.400 verbliebenen Beschäftigten des Unternehmens. Die Gewerkschaft Verdi will für sie durchsetzen, dass nach der gescheiterten ersten Sanierung aus dem Jahr 2020 nun wieder der Flächentarifvertrag des Einzelhandels gelten soll.

Umstrittenes Action-Rollenspiel «Hogwarts Legacy» erscheint

LONDON: Nach mehrfacher Verzögerung und ungeachtet von Boykottforderungen erscheint am Freitag das Action-Rollenspiel «Hogwarts Legacy». Das Spiel ist angelehnt an die «Harry Potter»-Welt der Schriftstellerin Joanne K. Rowling, die wegen kritischer Äußerungen zu Transmenschen in der Kritik steht. Das US-Entwicklungsstudio Avalanche Software betont, die Britin sei nicht direkt an der Entwicklung beteiligt gewesen. Man habe jedoch eng mit Rowlings Team zusammengearbeitet.

Urteil im Doppelmord-Prozess gegen 28-Jährigen erwartet

HANNOVER: Im Prozess wegen zweifachen Mordes gegen einen 28-Jährigen wird am Freitag (10.30 Uhr) im Landgericht Hannover das Urteil verkündet. Dem Deutschen wird vorgeworfen, aus Wut und Enttäuschung über unerfüllte Besitzansprüche seine Mutter und deren neuen Ehemann erstochen zu haben. Die getöteten Eheleute waren Ende Mai 2022 in ihrem abgelegenen Haus am Rande des Dorfes Hagen bei Neustadt am Rübenberge entdeckt worden. Schnell geriet der Sohn der getöteten Frau ins Visier der Ermittler - er wurde nach tagelanger Fahndung gefasst.

Mordprozess nach Messerangriff in Ludwigshafen beginnt

FRANKENTHAL: Rund vier Monate nach dem Messerangriff mit zwei Toten und einem Schwerverletzten im rheinland-pfälzischen Ludwigshafen-Oggersheim beginnt am Freitag (9.00 Uhr) der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter. Dem Angeklagten, einem 26 Jahre alten Mann aus Somalia, wird vor dem Landgericht Frankenthal unter anderem zweifacher Mord sowie versuchter Mord vorgeworfen. Der Beschuldigte soll am 18. Oktober 2022 mit einem Küchenmesser auf offener Straße einen 20 und einen 35 Jahre alten Mann getötet haben.

Herrmann-Wick mit Medaillen-Chance bei Biathlon-WM in Oberhof

OBERHOF: Einzel-Olympiasiegerin Denise Herrmann-Wick geht als Mitfavoritin in den Biathlon-Sprint bei der Heim-WM in Oberhof. Am Freitag (14.30 Uhr/ZDF und Eurosport) steht in Thüringen der erste Einzelwettbewerb der Titelkämpfe auf dem Programm, nachdem es zum Auftakt für die deutsche Mixed-Staffel nur zu Rang sechs gereicht hatte. Über 7,5 Kilometer ist der Kreis der Medaillen-Kandidatinnen groß. Auch die norwegische Sprint-Olympiasiegerin Marte Olsbu Röiseland, Julia Simon aus Frankreich oder die schwedischen Schwestern Hanna und Elvira Öberg haben große Ambitionen. Die 34 Jahre alte Herrmann-Wick ist die einzige Ex-Weltmeisterin im deutschen Team, 2019 gewann sie WM-Gold in der Verfolgung.

Schlusslicht Schalke empfängt den VfL Wolfsburg

GELSENKIRCHEN: Der FC Schalke 04 hat zum Auftakt des 20. Spieltags der Fußball-Bundesliga den VfL Wolfsburg zu Gast. Der Tabellenletzte aus Gelsenkirchen kann mit einem Sieg am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) zumindest vorübergehend bis auf zwei Punkte an den Relegationsplatz heranrücken. Die Schalker zeigten in den vergangenen beiden Spielen bei zwei Unentschieden aufsteigende Form. Auf einen Sieg warten sie seit dem 9. November. Wolfsburg will nach den Niederlagen gegen den FC Bayern München und bei Werder Bremen wieder an die Erfolgsserie der vorherigen Wochen anknüpfen.