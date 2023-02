Das bringt der Freitag

EU-Spitze trifft sich in Kiew mit Präsident Selenskyj

KIEW: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratspräsident Charles Michel kommen am Freitag in Kiew mit dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj zusammen. Thema soll neben der Unterstützung im Krieg gegen Russland der Wunsch des Landes nach baldiger Aufnahme in die Europäische Union sein. Die Ukraine hofft, dass noch in diesem Jahr Verhandlungen beginnen. Die 27 EU-Staaten haben sich allerdings darauf verständigt, dass zuvor Reformversprechen eingelöst werden müssen.

Scholz empfängt Italiens Regierungschefin Meloni

BERLIN: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) empfängt am Freitag Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni zum Antrittsbesuch in Berlin. Die Vorsitzende der rechtsradikalen Partei Fratelli d'Italia wird am Nachmittag vor dem Kanzleramt mit militärischen Ehren empfangen. Zu den Themen gehören der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine und die Migration nach Europa. Meloni ist seit dreieinhalb Monaten als Regierungschefin eines Rechtsbündnisses in Rom im Amt.

Hessen-SPD trifft sich mit Spitzenkandidatin Faeser

FRIEDEWALD: Nach der Ankündigung von Bundesinnenministerin Nancy Faser, bei der Landtagswahl in Hessen als SPD-Spitzenkandidatin anzutreten, trifft sich die Landes-SPD am Freitag im osthessischen Friedewald. Ursprünglich war geplant, die Personalentscheidung für die Wahl am 8. Oktober bei diesem Treffen zu verkünden. Faeser machte ihre Kandidatur jedoch bereits am Donnerstag öffentlich. Während des Wahlkampfs will sie Innenministerin bleiben.

Klimaaktivisten protestieren gegen Autobahn-Ausbau

BERLIN: Die Klimabewegung Fridays for Future will am Freitag in mehreren Städten gegen den Ausbau von Autobahnen protestieren. Auf einer Brücke in Berlin ist eine Kundgebung geplant, die sich gegen die Pläne für die Stadtautobahn A100 richtet. Auch in Hamburg, Wiesbaden und Stuttgart sind Proteste vorgesehen.

Papst Franziskus setzt Afrika-Reise im Südsudan fort

JUBA: Nach drei Tagen in der Demokratischen Republik Kongo setzt Papst Franziskus am Freitag seine Afrika-Reise im Nachbarland Südsudan fort. In der noch jungen Republik mit etwa zehn Millionen Einwohnern kommt es immer wieder zu Ausbrüchen von Gewalt. Der Frieden ist fragil. Aus allen Landesteilen machten sich Menschen auf den Weg in die Hauptstadt Juba, wo das Oberhaupt der katholischen Kirche gegen 14.00 Uhr (MEZ) landen soll. Im Anschluss steht ein Treffen mit Präsident Salva Kiir auf dem Programm.

Bürgerversammlung zu Flüchtlingsunterkunft in Mecklenburg

WISMAR: Nach Protesten gegen eine geplante Flüchtlingsunterkunft im 500-Einwohner-Ort Upahl in Mecklenburg-Vorpommern ist für Freitag (18.00 Uhr) eine Bürgerversammlung anberaumt. Bei der Veranstaltung in der Stadt Grevesmühlen soll die Sachlage erläutert werden. Neben Landrat Tino Schomann (CDU) sollen auch Vertreter des Innenministeriums und der Polizei teilnehmen. In der vergangenen Woche war es zu tumultartigen Protesten gegen die Flüchtlingsunterkunft gekommen.

Direktbank ING legt Jahresbilanz 2022 vor

FRANKFURT/MAIN: Die Zinswende dürfte das Geschäft der Direktbank ING im laufenden Jahr beflügeln. Das Institut hatte im Oktober angekündigt, mit höheren Sparzinsen wieder auf Kundenfang zu gehen. Die Geschäftsbilanz für 2022 legt die ING Deutschland an diesem Freitag (10.00 Uhr) in Frankfurt vor. 2021 war es der 100-Prozent-Tochter der niederländischen Großbank ING gelungen, trotz weniger Kunden mehr Gewinn zu machen.

Plädoyers im Prozess gegen Ex-MDR-Unterhaltungschef Foht

LEIPZIG: Im Betrugsprozess gegen den früheren MDR-Manager Udo Foht werden am Freitag (9.30 Uhr) voraussichtlich die Plädoyers gesprochen. Der Vorsitzende Richter hat Staatsanwaltschaft und Verteidigung gebeten, sich darauf vorzubereiten. Der 72-jährige Foht ist wegen Betrugs, Untreue, Bestechlichkeit und Steuerhinterziehung angeklagt. Er gab zu, bis zu seiner Entlassung 2011 immer wieder verschiedene Musikmanager und TV-Produzenten um Darlehen gebeten zu haben.

Urteil im Prozess um totes Baby auf Sylt erwartet

FLENSBURG: Im Prozess gegen einen Mann, der 2016 auf Sylt seinen vier Monate alten Sohn zu Tode geschüttelt haben soll, will das Landgericht Flensburg am Freitag (10.30 Uhr) das Urteil verkünden. Der 52-Jährige ist angeklagt, das Baby mit erheblichem Kraftaufwand geschüttelt zu haben. Dadurch erlitt der Säugling ein Schütteltrauma und tödliche Verletzungen. Er starb in einer Klinik. Die Staatsanwaltschaft fordert neun Jahre Haft wegen Totschlags. Die Verteidigung plädiert auf Freispruch.

Doping-Verhandlung: HSV-Profi Vuskovic vor DFB-Sportgericht

HAMBURG: Der wegen Dopingverdachts gesperrte HSV-Profi Mario Vuskovic muss sich am Freitag erstmals vor dem Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) verantworten. In der mündlichen Verhandlung in Frankfurt/Main kann sich der Abwehrspieler des Hamburger SV zum Sachverhalt äußern. Ein zweiter Termin ist für den 9. Februar angesetzt. Bei einer Dopingkontrolle im September wurde bei dem 21-jährigen Kroaten körperfremdes Erythropoetin (Epo) nachgewiesen.

Augsburg fordert Leverkusen - Stürmt Yeboah von Beginn an?

AUGSBURG: Der FC Augsburg und Bayer Leverkusen eröffnen am Freitagabend (20.30 Uhr/Dazn) den 19. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Nach einer regen Einkaufstour in der Winterpause streben die Schwaben den zweiten Heimsieg in diesem Jahr an. Trainer Enrico Maaßen ließ offen, wie viele der sieben neuen Spieler in der Anfangsformation stehen werden. Die Leverkusener mussten zuletzt die erste Heimniederlage unter Trainer Xavi Alonso hinnehmen.

Weltcup in Willingen beginnt mit Skisprung-Mixed

WILLINGEN: Der Skisprung-Weltcup in Willingen beginnt am Freitag (16.00 Uhr/ARD und Eurosport) mit einem Mixed-Wettbewerb mit je zwei Frauen und zwei Männern. Das deutsche Team zählt zu den Mitfavoriten. Am Samstag und Sonntag stehen jeweils zwei Einzelspringen auf dem Programm. Bei den Frauen ist Katharina Althaus eine der Anwärterinnen auf den Sieg. Bei den Männern kehrt Karl Geiger nach einer Trainingspause zurück. Der Team-Weltmeister will bis zur WM in Planica in drei Wochen zur Weltspitze aufschließen.

Zverev-Comeback im Davis Cup gegen die Schweiz

TRIER: Angeführt von Alexander Zverev wollen sich die deutschen Tennis-Herren im Davis Cup wie im Vorjahr für die Gruppenphase qualifizieren. Der Olympiasieger trifft in der Qualifikationspartie gegen die Schweiz an diesem Freitag in Trier im zweiten Einzel auf den Schweizer Routinier Stan Wawrinka. Zuvor (17.00 Uhr) spielen Oscar Otte und die Schweizer Nummer eins, Marc-Andrea Hüsler. Am Samstag (13.00 Uhr) folgt dann zunächst das Doppel.