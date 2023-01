Das bringt der Freitag

Konferenz in Ramstein berät über weitere Unterstützung der Ukraine

RAMSTEIN: Verteidigungsminister und ranghohe Militärs aus zahlreichen Ländern beraten am Freitag (10.00 Uhr) auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz über die weitere Unterstützung der Ukraine im Krieg gegen Russland. Im Mittelpunkt dürfte die mögliche Lieferung von Kampfpanzern an Kiew stehen. An dem Treffen nimmt auch der neue Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) teil.

Bundestag berät über Fachkräftestrategie und Proteste in Lützerath

BERLIN: Der Bundestag berät am Freitag (9.00 Uhr) erstmals über die Fachkräftestrategie der Bundesregierung. Ziel ist es, die Fachkräftebasis zu sichern und zu erweitern. Dies trage auch dazu bei, die sozialen Sicherungssysteme zukunftsfest zu machen, betont die Regierung. Sie will auch einen Ausblick auf den Fachkräftebedarf bis 2026 geben. Als prioritäre Handlungsfelder werden unter anderem eine zeitgemäße Ausbildung, gezielte Weiterbildungen, Verbesserungen der Arbeitsqualität und eine moderne Einwanderungspolitik genannt.

Weltwirtschaftsforum in Davos geht zu Ende

DAVOS: Zum Ende des Weltwirtschaftsforums in Davos werfen Unternehmer und Politiker am Freitag einen Blick in die Zukunft. Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, und die Chefin des Internationalen Währungsfonds, Kristalina Georgiewa, debattieren darüber, wie die weltweite Konjunktur angesichts der aktuellen Krisen stabilisiert werden kann. Im Zentrum außerdem: Der weitere Weg der russischen Wirtschaft vor dem Hintergrund des Kriegs in der Ukraine.

Grüne Woche beginnt - Nach Corona-Pause wieder in Messehallen

BERLIN: Die Agrarmesse Grüne Woche öffnet am Freitag (10.00 Uhr) nach zwei Jahren Corona-Pause wieder für Besucher. Bis zum 29. Januar präsentieren sich rund 1400 Aussteller aus 60 Ländern bei der Leistungsschau der Landwirtschaft und der Lebensmittelindustrie in den Berliner Messehallen. In den vergangenen Tagen zeichneten sich die gestiegenen Preise, die Zukunft der Tierhaltung und die Entwicklung des Bio-Markts als bestimmende Themen ab.

Frankfurter Flughafen stellt neue Passagierkontrollen vor

FRANKFURT/MAIN: Seit Jahresbeginn sind am Frankfurter Flughafen die Passagier- und Handgepäckkontrollen neu organisiert. Der Flughafenbetreiber Fraport hat die Steuerung der privaten Dienstleister sowie die Beschaffung neuer Sicherheitstechnik von der Bundespolizei übernommen. Nach knapp drei Wochen Betrieb wollen an diesem Freitag (09.15 Uhr) Fraport-Chef Stefan Schulte, Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) und Lufthansa-Chef Carsten Spohr die Neuerungen vorstellen. Die Beteiligten hoffen auf eine effizientere Abfertigung der Passagiere.

Schwimmendes LNG-Terminal in Brunsbüttel erwartet

BRUNSBÜTTEL: Ein schwimmendes Terminal für Flüssigerdgas (LNG) soll am Freitag (ab 10.45 Uhr) in Brunsbüttel eintreffen. An der Elbmündung entsteht damit das dritte schwimmende LNG-Terminal in Deutschland. Im niedersächsischen Wilhelmshaven und in Lubmin in Mecklenburg-Vorpommern haben die Terminalschiffe bereits festgemacht. Auf der niedersächsischen Elbseite in Stade wird gerade mit den Arbeiten begonnen.

Angeklagter Oberstaatsanwalt will «umfangreich aussagen»

FRANKFURT/MAIN: Mit Spannung wird vor dem Frankfurter Landgericht an diesem Freitag (10.00 Uhr) der zweite Prozesstag im Korruptionsskandal bei der Justiz erwartet. Der angeklagte ehemalige Leiter einer Ermittlungsstelle gegen Korruption im Gesundheitswesen muss sich seit vergangener Woche selbst wegen Korruption vor Gericht verantworten.

Urteil im Prozess um tödliche Messer-Attacke auf Ehefrau erwartet

HILDESHEIM: Im Prozess um die tödliche Messer-Attacke auf eine zweifache Mutter in Burgdorf bei Hannover wird am Freitag (9.00 Uhr) das Urteil erwartet. Ihr Ehemann hatte im Landgericht Hildesheim die Tötung der Frau gestanden, will die Tat aber nicht geplant haben. Laut Anklage passte der heute 38-Jährige aus Wathlingen seine Frau an ihrem geparkten Auto ab. In Burgdorf wollte die 35-Jährige demnach an diesem Tag im Mai 2022 einen Anwaltstermin wahrnehmen, um sich scheiden zu lassen. Die Mutter von zwei jugendlichen Söhnen starb knapp eine Stunde nach dem Messerangriff im Rettungswagen.

Mit Sommer gegen Leipzig im Tor? Bayern will gleich Zeichen setzen

LEIPZIG: Mit dem am Tag vor dem Spiel verpflichteten Torhüter Yann Sommer startet der FC Bayern am Freitag (20.30 Uhr/Sat.1 und DAZN) gegen RB Leipzig in den zweiten Teil der Saison. Der Münchner Serienmeister will gegen den Pokalsieger die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga ausbauen und ein Zeichen setzen. Leipzig sei einer der Hauptkonkurrenten um die Meisterschaft, sagte Trainer Julian Nagelsmann.

Australian Open: Medwedew und Swiatek wollen ins Achtelfinale

MELBOURNE: Nach dem frühen Aus der topgesetzten Rafael Nadal und Casper Ruud hofft der russische Tennisspieler Daniil Medwedew mehr denn je auf den Titel bei den diesjährigen Australian Open. Der Finalist der beiden vergangenen Jahre kämpft am Freitag gegen den US-Amerikaner Sebastian Korda um den Achtelfinal-Einzug. Bei den Frauen will sich die Weltranglistenerste Iga Swiatek aus Polen in ihrem Drittrunden-Duell gegen die rumänische Qualifikantin Cristina Bucsa keine Blöße geben. Bucsa hatte in der ersten Runde die Hamburgerin Eva Lys aus dem Turnier geworfen. Deutsche Profis sind am fünften Turniertag nicht im Einsatz.

Biathleten wollen bei Sprint-WM-Generalprobe wieder angreifen

ANTHOLZ: Bei der WM-Generalprobe im italienischen Antholz wollen die deutschen Biathleten im Sprint am Freitag (14.30 Uhr/ZDF und Eurosport) wieder im Kampf um die Topplätze eingreifen. Neben Ex-Weltmeister Benedikt Doll sind auch Johannes Kühn, Roman Rees, Justus Strelow und David Zobel sowie der für den gesundheitlich leicht angeschlagenen Lucas Fratzscher nachnominierte Philipp Nawrath am Start. Alle vier Sprints der Saison gewann der norwegische Weltcup-Gesamtführende Johannes Thingnes Bö.

Deutsche bei Ski-Spektakel auf der Streif nur in Außenseiterrolle

KITZBÜHEL: Die Ski-Welt blickt an diesem Wochenende wieder nach Kitzbühel. Auf der legendären Streif steht am Freitag (11.30 Uhr/ZDF und Eurosport) die erste von zwei Abfahrten an. Die deutschen Skirennfahrer um die WM-Silbermedaillengewinner Romed Baumann und Andreas Sander sowie den genesenen Rückkehrer Thomas Dreßen gelten aber nicht als Anwärter auf die vorderen Plätze.