Das bringt der Freitag

Scholz spricht bei SPD-Fraktionsklausur über ein Jahr Zeitenwende

BERLIN: Am zweiten Tag der Klausur der SPD-Bundestagsfraktion zieht Kanzler Olaf Scholz knapp ein Jahr nach Beginn des Ukraine-Kriegs eine Zwischenbilanz der Krisenbewältigung. Unter dem Arbeitstitel «Ein Jahr Zeitenwende» wird er am Freitag zu den SPD-Abgeordneten sprechen, die anschließend ein Positionspapier zur Außenpolitik beschließen wollen. Im Entwurf wird für diplomatische Initiativen zur Beendigung des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine geworben. Auf die aktuelle Diskussion über die Lieferung von Kampfpanzern geht das Papier nicht ein.

Lambrecht trifft Spitzenvertreter der Industrie wegen Puma-Pannen

BERLIN: Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) berät am Freitag bei einem Spitzentreffen mit Industrievertretern über die weitere Nutzung des Schützenpanzers Puma. Dazu werden in Berlin die Herstellerfirmen Krauss-Maffei Wegmann (KMW) und Rheinmetall erwartet. An dem Gespräch ist auch Generalinspekteur Eberhard Zorn beteiligt. Bei einer Schießübung waren alle 18 eingesetzten Schützenpanzer ausgefallen. Inzwischen sind 17 der Panzer repariert. Bei einer Schadensanalyse wurden nach früheren Angaben des Verteidigungsministeriums überwiegend kleinere und mittlere Schäden festgestellt. Ein Nachkauf weiterer Puma-Panzer sowie die Verwendung für die Schnelle Eingreiftruppe der Nato (VJTF) hat Lambrecht aber vorerst auf Eis gelegt.

Lützerath-Räumung geht weiter - Alte Bauernhäuser im Fokus

ERKELENZ: Bei der Räumung des rheinischen Braunkohleorts Lützerath rücken am Freitag die symbolträchtigen Häuser der einstigen Bewohner weiter in den Fokus. Bislang haben Bagger nur Holzhütten und Barrikaden der Aktivisten dem Erdboden gleichgemacht. Die Häuser von Lützerath wurden aber noch nicht abgerissen. Einsatzkräfte hatten am Donnerstag damit begonnen, in die Gebäude zu gehen und die Besetzer rauszutragen. Dabei waren vereinzelt Feuerwerkskörper und Steine in Richtung der Beamten geworfen worden, wie dpa-Reporter berichteten.

Scholz empfängt neuen irakischen Regierungschef Al-Sudani

BAGDAD/BERLIN: Nach monatelangen Machtkämpfen im Irak reist dessen neuer Ministerpräsident Mohammed Schia al-Sudani zum Antrittsbesuch bei Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) nach Berlin. Der neue Regierungschef steht unter Druck, sein Land nach Jahren des Kriegs gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) aus einer schweren politischen und wirtschaftlichen Krise zu führen. Vor dem Empfang bei Kanzler Scholz am Freitag mit militärischen Ehren trifft Al-Sudani auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.

Baerbock bei der Afrikanischen Union - Freihandel und Russland Themen

ADDIS ABEBA: Außenministerin Annalena Baerbock setzt an diesem Freitag mit einem Besuch am Sitz der Regionalorganisation Afrikanische Union (AU) ihren Äthiopien-Besuch fort. Die Grünen-Politikerin will gemeinsam mit ihrer französischen Kollegin Catherine Colonna in der Hauptstadt Addis Abeba den AU-Vorsitzenden Moussa Faki Mahamat treffen. Mit ihrem Besuch will Baerbock die Partnerschaft zwischen der AU und Europa weiter stärken.

CDU-Vorstand berät zum Jahresauftakt über Wirtschaft und Klima

WEIMAR: Der Bundesvorstand der CDU kommt am Freitag (18.00 Uhr) zum Jahresauftakt zu einer Klausurtagung in Weimar zusammen. Ein Schwerpunkt des zweitägigen Treffens soll die Wirtschafts-, Energie- und Klimaschutzpolitik sein, wie Parteichef Friedrich Merz deutlich gemacht hatte. Dabei geht es um eine Positionierung, wie sich die CDU diese Themenfelder als thematische Einheit vorstellt. Weiteres Thema dürften die Landtagswahlen in diesem Jahr sein, beginnend mit der Wiederholung der Abgeordnetenhauswahl in Berlin am 12. Februar. Die CDU will in diesem Jahr außerdem die Vorbereitungen für ein neues Grundsatzprogramm vorantreiben, das 2024 beschlossen werden soll.

In Tschechien beginnt die zweitägige Präsidentschaftswahl

PRAG: In Tschechien beginnt am Freitag die zweitägige Präsidentschaftswahl. Rund 8,3 Millionen Bürgerinnen und Bürger sind aufgerufen, ihr Staatsoberhaupt direkt zu bestimmen. Umfragen deuten auf ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem populistischen Ex-Regierungschef und Milliardär Andrej Babis, dem Ex-General Petr Pavel und der Wirtschaftsprofessorin Danuse Nerudova hin. Die Wahllokale in dem EU- und Nato-Mitgliedstaat öffnen um 14.00 Uhr. Die Wahlberechtigten können ihre Stimme auch noch am Samstag abgeben. Sollte - wie erwartet - keiner der acht Kandidaten die absolute Mehrheit erreichen, folgt in zwei Wochen eine Stichwahl.

Wachstum trotz Krise: Deutsche Wirtschaft 2022 im Plus

WIESBADEN/BERLIN: Die deutsche Wirtschaft hat sich 2022 besser geschlagen als erwartet - trotz Energiepreisschock, Rekordinflation und Lieferengpässen. Zwar machte der Krieg in der Ukraine die Hoffnung auf einen kräftigen Aufschwung nach zwei Corona-Jahren jäh zunichte. Dennoch lieferte Europas größte Volkswirtschaft drei Wachstumsquartale in Folge ab.

Ehemaliger Oberstaatsanwalt wegen Bestechlichkeit vor Gericht

FRANKFURT/MAIN: Vor dem Frankfurter Landgericht beginnt am Freitag (10.00 Uhr) der Prozess gegen einen früheren Oberstaatsanwalt. Er hatte bei der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt eine bundesweite Zentralstelle zur Bekämpfung von Vermögensstraftaten und Korruption im Gesundheitswesen geleitet. Nun muss er sich wegen des Verdachts auf Korruption vor Gericht verantworten.

Mord an Ehefrau und Angriff auf Polizisten - Urteil erwartet

HANNOVER: Im Mordprozess gegen einen 62-Jährigen aus Hannover, der seine Ehefrau erstochen und einen Polizisten attackiert haben soll, wird am Freitag (10.00 Uhr) das Urteil erwartet. Laut Anklage soll er im Juni 2022 in der gemeinsamen Wohnung auf seine Partnerin eingestochen haben, nachdem die 57-Jährige ihm gesagt hatte, dass sie sich von ihm trennen wolle. Der Mann hatte am ersten Prozesstag am Landgericht Hannover schluchzend eingeräumt, dass er sich an die Messerattacke nicht erinnern könne.

RTL-Dschungelcamp geht los - erstmals seit 2020 wieder in Australien

KÖLN: Erstmals seit drei Jahren kommt das stets quotenstarke RTL-Dschungelcamp ab Freitag (21.30 Uhr) wieder aus Australien. Die nun bis 29. Januar tägliche Show «Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!» wird erneut von Sonja Zietlow moderiert, als Nachfolger von Daniel Hartwich ist Jan Köppen als Moderator dabei. Unter den Teilnehmenden sind Sänger Lucas Cordalis, Moderatorin Verena Kerth, Musiker Markus Mörl («Ich will Spaß») und Designerin Claudia Effenberg, Ehefrau von Ex-Fußball-Star Stefan Effenberg. Was mit dem angekündigten Kandidaten Martin Semmelrogge («Das Boot») passiert, will RTL in der Auftaktfolge verraten. Am Donnerstag wurde jedenfalls kurzfristig die Visagistin Djamila Rowe als weitere Camperin verkündet.

Erster Satellitenstartplatz auf europäischem Festland wird eingeweiht

KIRUNA: Nach mehrjähriger Vorbereitung wird im Norden von Schweden der nach Betreiberangaben erste Satellitenstartplatz auf dem europäischen Festland eingeweiht. Schwedens König Carl XVI. Gustaf, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der schwedische Ministerpräsident Ulf Kristersson wollen dafür am Freitag (ab 10.15 Uhr) zur Einweihung des Weltraumbahnhofs im Raumfahrtzentrum Esrange in der Nähe von Kiruna symbolisch ein Band zerschneiden. Von der Leyen und weitere Vertreter der EU-Kommission sind anlässlich der schwedischen EU-Ratspräsidentschaft, die das skandinavische Land zum Jahreswechsel übernommen hat, in der Region zu Gast.

Deutsche Biathlon-Staffel hofft auch in Ruhpolding auf weiteres Podium

RUHPOLDING: Gut einen Monat vor dem Staffelrennen bei der Weltmeisterschaft im thüringischen Oberhof wollen die deutschen Biathleten beim Weltcup in Ruhpolding erneut auf das Podest. Nach einem zweiten und einem dritten Platz im bisherigen Saisonverlauf sind David Zobel, Johannes Kühn, Benedikt Doll und Roman Rees am Freitag (14.25 Uhr/ARD und Eurosport) vor heimischem Publikum gefordert. Nach zwei von fünf Staffelrennen der Saison rangiert das DSV-Team in der Gesamtwertung aktuell auf Platz zwei. Favorit über 4 x 7,5 Kilometer sind die bisher in beiden Staffeln siegreichen Norweger um den Gesamtweltcup-Führenden Johannes Thingnes Bö.

Handballer hoffen gegen Katar auf erfolgreichen WM-Start

KATTOWITZ: Die deutschen Handballer wollen bei der Weltmeisterschaft in Polen und Schweden einen erfolgreichen Start hinlegen. Im ersten Vorrundenspiel der Gruppe E trifft die DHB-Auswahl an diesem Freitag (18.00 Uhr/ZDF und Sportdeutschland.tv) in Kattowitz auf Asienmeister Katar. Weitere Gegner des Teams von Bundestrainer Alfred Gislason sind Serbien und Algerien. Der Coach hat den Gruppensieg als erstes Turnierziel ausgegeben.