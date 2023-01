Das bringt der Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 06.01.23 | Überblick

FDP startet mit Dreikönigstreffen ins neue Jahr - Ruf nach Atomkraft

STUTTGART: Die FDP startet am Freitag mit ihrem traditionellen Dreikönigstreffen in Stuttgart in das neue Jahr. Bei dem politischen Jahresauftakt der Liberalen spricht unter anderem der Bundesvorsitzende Christian Lindner - erstmals seit Pandemiebeginn wieder vor vollem Haus in der Stuttgarter Oper. In der Corona-Zeit fand die Veranstaltung überwiegend digital statt, Lindner musste vor leeren Rängen reden, die Show war im Internet übertragen worden.

Söder und Dobrindt eröffnen CSU-Landesgruppenklausur

SEEON: Die CSU-Bundestagsabgeordneten starten am Freitag in ihre dreitägige Winterklausur. Zum Auftakt wird auch Parteichef Markus Söder im oberbayerischen Kloster Seeon erwartet. Söder bewirbt sich bei der bayerischen Landtagswahl am 8. Oktober erneut als Ministerpräsident. Alle aktuellen Umfragen sehen für die amtierende Koalition mit den Freien Wählern weiterhin eine komfortable Mehrheit.

Baerbock in DDR-«Kindergefängnis» in Brandenburg

BAD FREIENWALDE: Die Grünen-Politikerin und Außenministerin Annalena Baerbock besucht am Freitag (11.15 Uhr) das sogenannte Kindergefängnis aus DDR-Zeiten in Bad Freienwalde in Brandenburg. Das als preußische Haftanstalt errichtete Gebäude wurde im SED-Staat von 1968 bis 1987 als «Durchgangsheim» genutzt. Das heißt, Kinder und Jugendliche wurden vor einer Unterbringung im Heim übergangsweise dort festgehalten. Frühere Bewohner berichten von haftähnlichen Bedingungen, Gewalt und Missbrauch. Viele kämpften lange um Entschädigung. Heute ist das Gebäude ein Polizeirevier.

Habeck besucht in Norwegen Unternehmen aus der Energiebranche

OSLO: Zum Abschluss seiner Norwegen-Reise will Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck an diesem Freitag zwei Unternehmen besuchen. Dazu reist er nach Brevik 150 Kilometer südwestlich der Hauptstadt Oslo. Bei Norcem, einer Tochter der deutschen Heidelberg Materials, will sich der Grünen-Politiker gemeinsam mit norwegischen Ministerkollegen über die Abspaltung und unterirdische Speicherung von Kohlendioxid informieren. Norwegen nutzt diese Technologie zum Umgang mit Treibhausgasen aus der Industrie bereits, Habeck hofft auf Möglichkeiten zum Export deutschen Kohlendioxids.

Deutsche Bahn nennt Einstellungsziel für 2023

BERLIN: Die Bahn braucht Zuwachs beim Personal und sucht in diesem Jahr erneut Tausende neue Beschäftigte. Das genaue Einstellungsziel für 2023 will Personalvorstand Martin Seiler an diesem Freitag (9.30 Uhr) bekannt geben. In den vergangenen Jahren rekrutierte die Deutsche Bahn jeweils mehr als 20.000 neue Mitarbeiter und baute den Personalbestand kontinuierlich aus.

Narren erobern Straßen und Ballsäle zurück

STOCKACH: Nach coronabedingten Einschränkungen erobern die Narren Straßen und Ballsäle zurück. Zum Start der schwäbisch-alemannischen Fastnacht am Freitag (Dreikönigstag) pflegen die Narren Brauchtum wie das «Einschnellen», das Knallen von Peitschen. Zum «Häs» (Kostüm) werden oft kunstvoll geschnitzte Masken getragen, «Larven» oder «Schemen» genannt. Die Corona-Pandemie hatte den Narren in den vergangenen Jahren einen Strich durch die Rechnung gemacht, denn statt Partys waren Abstandsregeln und Beschränkungen bei Umzügen auf der Tagesordnung.

Finale der Vierschanzentournee in Bischofshofen - Granerud Favorit

BISCHOFSHOFEN: Bei der 71. Vierschanzentournee fällt an diesem Freitag die Entscheidung. Beim Finale in Bischofshofen will sich der Norweger Halvor Egner Granerud erstmals in seiner Karriere den goldenen Adler für den Gesamtsieger sichern. Der 26-Jährige geht als Spitzenreiter mit deutlichem Vorsprung in den Wettkampf um 16.30 Uhr (ZDF und Eurosport). Für die deutschen Skispringer um den in Innsbruck schon in der Qualifikation gescheiterten Karl Geiger geht es um einen versöhnlichen Tournee-Abschluss. Alle sieben deutschen Springer sind für den Wettbewerb auf der Paul-Außerleitner-Schanze qualifiziert.

Biathleten starten mit Sprint in Slowenien ins WM-Jahr

POKLJUKA: Einen Tag nach den Frauen beginnt auch für die Männer der erste Biathlon-Weltcup des neuen Jahres. Die deutsche Mannschaft um Ex-Weltmeister Benedikt Doll ist am Freitag (14.20 Uhr/ZDF und Eurosport) auf der slowenischen Hochebene Pokljuka im Sprint gefordert. Favorit im Rennen über zehn Kilometer auf den WM-Strecken von 2021 ist einmal mehr der Norweger Johannes Thingnes Bö. Der 29-Jährige hat im bisherigen Saisonverlauf schon fünf von insgesamt acht Einzelrennen gewonnen und führt in der Weltcup-Gesamtwertung. Die deutschen Herren von Bundestrainer Mark Kirchner warten noch auf den ersten Sieg im WM-Winter.

FC Bayern startet ins Trainingslager nach Katar

MÜNCHEN: Der FC Bayern bricht ins Trainingslager nach Katar auf. Trainer Julian Nagelsmann und seine Mannschaft heben am Freitag (9.00 Uhr) in Richtung Doha ab. Die Bayern bereiten sich in dem Emirat schon seit 2011 vor, in den vergangenen zwei Jahren war dieses Winter-Trainingscamp wegen der Corona-Pandemie aber ausgefallen.