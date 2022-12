Das bringt der Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 30.12.22 | Überblick

Die Sternsinger werden wieder losgeschickt

FRANKFURT AM MAIN: Die Sternsinger ziehen wieder los. Die bundesweite Aktion wird am Freitag (11.00 Uhr) in Frankfurt am Main eröffnet. Bei dem katholischen Brauch des Sternsingens sammeln als die drei Heiligen Könige aus der Bibel verkleidete Kinder Spenden für Bedürftige. Sie schreiben den traditionellen Segen C - M - B (Christus mansionem benedicat - Christus segne dieses Haus) über die Haustüren und sammeln Geld für Kinderprojekte. Auch der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz und Limburger Bischof Georg Bätzing wird zur Eröffnung erwartet.

Deutscher Wetterdienst stellt vorläufige Jahresbilanz vor

OFFENBACH: Ist das Wetter-Jahr 2022 rekordverdächtig gewesen? Der Deutsche Wetterdienst (DWD) stellt am Freitag in den Mittagsstunden seine vorläufige Jahresbilanz vor. Die Auswertung der rund 2000 Messstationen in Deutschland wird dann zeigen, wie Temperaturen, Niederschläge und Sonnenstunden im Vergleich zu früheren Jahren gewesen sind. Noch vor wenigen Wochen hatten die Meteorologen vermutet, 2022 könnte sich als das wärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen erweisen, nachdem die ersten elf Monate alle zu warm waren.

Rockgruppe City steht das letzte Mal auf der Bühne

BERLIN: Eine der bekanntesten Bands mit Wurzeln in der DDR verabschiedet sich von der Bühne. Die Musiker von City geben am Freitagabend (20.00 Uhr) in ihrer Heimat Berlin ihr letztes Konzert. Damit geht eine 50 Jahre währende Karriere zu Ende. Zum Finale hat sich die Band einige Gäste auf die Bühne eingeladen, unter anderem die Berliner Symphoniker. City war 1972 in Berlin-Köpenick gegründet worden und zählte in der DDR zu den erfolgreichsten Bands.

Clemens spielt bei Darts-WM um erstmaligen Viertelfinaleinzug

LONDON: Gabriel Clemens spielt bei der Darts-WM in London um einen Platz im Viertelfinale. Der 39 Jahre alte Saarländer trifft am Freitag (15.00 Uhr/Sport1 und DAZN) auf den schottischen Außenseiter Alan Soutar und gilt in der Achtelfinal-Begegnung als leichter Favorit. Der «German Giant» könnte der erste Deutsche werden, der bei einer WM die Runde der letzten Acht erreicht.