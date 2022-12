Das bringt der Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 23.12.22 | Überblick

Urteil gegen Frankfurter Ex-Oberbürgermeister Feldmann erwartet

FRANKFURT/MAIN: Im Korruptionsprozess gegen den abgewählten Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) verkündet das Landgericht am Freitag sein Urteil (10.00 Uhr). Dem SPD-Politiker wird in dem Verfahren Vorteilsannahme in mehreren Fällen zur Last gelegt, er selbst hat die Vorwürfe wiederholt bestritten. Im Mittelpunkt des Verfahrens steht ein überbezahlter Job seiner damaligen Freundin und späteren Frau an der Spitze einer neu geschaffenen deutsch-türkischen Kita der Arbeiterwohlfahrt (Awo).

Messerattacke im ICE: Urteil im Prozess erwartet

MÜNCHEN: Mehr als ein Jahr nach der blutigen Messerattacke auf Reisende in einem ICE in Bayern will das Oberlandesgericht München am Freitag (10.00 Uhr) das Urteil gegen den mutmaßlichen Täter verkünden. Der damals 27-Jährige soll am 6. November 2021 in einem ICE auf der Fahrt nach Nürnberg unvermittelt vier Männer mit einem Messer angegriffen und drei von ihnen schwer verletzt haben. Im Zentrum des Prozesses stand die Frage, ob es die Tat eines aus Überzeugung handelnden islamistischen Extremisten oder die eines psychisch Kranken war.

Handball-Bundestrainer Gislason nominiert WM-Aufgebot

DORTMUND: Drei Wochen vor dem ersten Vorrundenspiel der deutschen Handball-Nationalmannschaft nominiert Bundestrainer Alfred Gislason am Freitag (12.00 Uhr) sein Aufgebot für die Weltmeisterschaft in Polen und Schweden. Der 63 Jahre alte Isländer reduziert seinen 35-köpfigen vorläufigen Kader auf die 18 Spieler, mit denen er am 2. Januar in die unmittelbare WM-Vorbereitung starten will. Bei der Endrunde vom 11. bis 29. Januar 2023 trifft die DHB-Auswahl in der Gruppe E auf Asienmeister Katar, Serbien und Algerien.

Deutscher Darts-Profi Schindler will ersten Sieg bei einer WM

LONDON: Am letzten Tag vor der Weihnachtspause ist der deutsche Darts-Profi Martin Schindler bei der WM in London am Zug. «The Wall», wie Schindler genannt wird, spielt am Abend (20.00 Uhr/Sport1 und DAZN) gegen den Engländer Martin Lukeman. Bisher ist Schindler bei der WM sieglos. Bei der WM 2018, 2019 und 2022 verlor der 26 Jahre alte Strausberger jeweils in der ersten Runde.