Das bringt der Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 16.12.22 | Überblick

EU-Parlament und -Staaten verhandeln über Emissionshandel

BRÜSSEL: Das EU-Parlament und die 27 Mitgliedsstaaten verhandeln von diesem Freitag an (11.00 Uhr) über wichtige Teile des Klimapakets «Fit for 55». Dabei geht es um eine Reform des EU-Emissionshandels und einen Klima-Sozialfonds, der Bürger bei der Energiewende unterstützen soll. Zudem soll festgelegt werden, wann eine CO2-Abgabe für in die EU importierte Güter gilt. Eine Einigung wird frühestens in der Nacht auf Sonntag erwartet.

Bundesrat entscheidet über Energiepreisbremsen

BERLIN: Einen Tag nach der Verabschiedung der Preisbremsen für Strom, Gas und Wärme im Bundestag will am Freitag (09.30 Uhr) auch der Bundesrat darüber entscheiden. Damit sollen die Folgen der stark gestiegenen Preise für Verbraucher und Unternehmen abgefedert werden. Für Privathaushalte sowie kleine und mittlere Firmen sollen die Preisbremsen von März an gelten. Für Januar und Februar ist eine rückwirkende Entlastung geplant. Für große Industrieverbraucher soll die Gaspreisbremse von Januar an greifen. Die Zustimmung des Bundesrates gilt als sicher.

Bundestag stimmt über «Whistleblower»-Gesetz ab

BERLIN: Der Bundestag will an diesem Freitag abschließend über einen Gesetzentwurf beraten, der Hinweisgeber aus Behörden und Unternehmen besser vor Kündigung und Mobbing schützen soll. Dabei geht es um Meldungen zu Betrügereien, Korruption und anderen Missständen. Auch Hinweise auf mangelnde Verfassungstreue von Beschäftigten im öffentlichen Dienst könnten dadurch leichter die richtige Adresse erreichen.

Sonderhauptversammlung bei VW soll Porsche-Börsengang absegnen

BERLIN: Der Börsengang von Porsche beschäftigt die Aktionäre des Mutterkonzerns Volkswagen am Freitag auf einer außerordentlichen Hauptversammlung in Berlin. Dabei wollen die Anteilseigner den seit Herbst laufenden öffentlichen Handel mit einem Teil der stimmrechtslosen Porsche-Vorzugsaktien rückwirkend auch offiziell beschließen. Zudem stehen Beratungen über die angekündigte Sonderdividende auf der Tagesordnung.

BGH urteilt zu jahrzehntelangem Wiederkaufsrecht bei Bauland

KARLSRUHE: Die Frage, wie lange eine Gemeinde einen leer gebliebenen Bauplatz zurückfordern kann, wird am Freitag (9.00 Uhr) vom Bundesgerichtshof (BGH) entschieden. In dem Fall aus Niederbayern hatte sich ein Käufer 1994 verpflichtet, binnen acht Jahren ein Wohnhaus zu bauen, sich aber nie daran gehalten. Für diesen Fall hatte sich die Gemeinde ein Wiederkaufsrecht gesichert. 2014 teilte sie dem Mann mit, dass sie davon nun Gebrauch mache. Vor Gericht geht es darum, ob das nach so langer Zeit noch möglich ist.

Neuer Karlspreisträger wird bekannt gegeben

AACHEN: Das Direktorium des Karlspreises und die Stadt Aachen geben am Freitag (15.30 Uhr) bekannt, wer im kommenden Jahr die Auszeichnung bekommt. 2022 hatte die belarussische Bürgerrechtlerin Swetlana Tichanowskaja mit zwei Mitstreiterinnen den Preis erhalten. Der Internationale Karlspreis zu Aachen wird seit 1950 für Verdienste um Europa und die europäische Einigung verleihen. Der Preis ist mit einer Medaille und einer Urkunde verbunden. Geld gibt es nicht.

Hamburg gibt erste Benin-Bronzen an Nigeria zurück

HAMBURG: Die Stadt Hamburg will am Freitag (10.30 Uhr) die ersten geraubten Benin-Bronzen an Nigeria zurückgeben. Zuvor werde im Rathaus der Vertrag zur vollständigen Eigentumsübertragung und zur Rückgabe der 179 Bronzen aus dem ehemaligen Königreich Benin mit einem Schätzwert von 60 Millionen Euro unterzeichnet. Es wurde zudem vereinbart, dass zwei Drittel der Kunstschätze demnächst zurückgegeben werden. Ein Drittel der Objekte kann als Leihgaben in Hamburger Museen verbleiben.

WM in Katar: Vorbereitung auf Finale

DOHA: Die Finalisten Argentinien und Frankreich bereiten sich am Freitag auf das Endspiel der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar vor. Die beiden Nationalmannschaften um die Superstars Lionel Messi und Kylian Mbappé treffen am Sonntag im Lusail Stadion aufeinander. Ihre Abschlusstrainingseinheiten und Pressekonferenzen absolvieren bereits an diesem Freitag Kroatien und Marokko, die am Samstag um den dritten Platz spielen. Im FIFA-Medienzentrum stellen sich beide Trainer den Fragen der Journalisten.

Biathletinnen hoffen auf Podestplätze im Sprint

LE GRAND-BORNAND: Die deutschen Biathletinnen wollen im letzten Weltcup des Jahres punkten. Im französischen Le Grand-Bornand steht am Freitag für Denise Herrmann-Wick, Franziska Preuß, Janina Hettich-Walz, Vanessa Voigt, Anna Weidel und Sophia Schneider der Sprint (14.15 Uhr/ARD und Eurosport) auf dem Programm. Beim Weltcup in der Vorwoche in Hochfilzen hatte Einzel-Olympiasiegerin Herrmann-Wick das Rennen über 7,5 Kilometer gewonnen. Zum weiteren Wintersport-Programm gehören die Abfahrt der Skifahrerinnen in St. Moritz und der Super G der Herren in Gröden.

Hempel als erster Deutscher bei Darts-WM gefordert

LONDON: Florian Hempel ist als erster deutscher Profi bei der Darts-WM in London gefordert. Am Freitag (22.00 Uhr/Sport1 und DAZN) geht es für den 32 Jahre alten Kölner gegen den Engländer Keegan Brown. Hempel würde gerne wie im Vorjahr die dritte Runde bei der WM erreichen, hat aber eine schwierige Saison hinter sich. Als erste Frau bei der WM 2023 startet die 18 Jahre junge Engländerin Beau Greaves. Die Debütantin ist gegen William O'Connor (21.00 Uhr) aus Irland leichte Außenseiterin. Am späten Abend (23.00 Uhr) bestreitet der englische Mitfavorit Michael Smith sein erstes Turnierspiel.