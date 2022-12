Das bringt der Freitag

Bundeskanzler Scholz kommt zum Digital-Gipfel

BERLIN: Kanzler Olaf Scholz besucht am Freitag (14.30 Uhr) den Digital-Gipfel der Bundesregierung in Berlin. Nach einem Besuch einer Ausstellung verschiedener Digitalprojekte spricht der Regierungschef auf der Bühne mit der estnischen Ministerpräsidentin Kaja Kallas. Estland gilt als Musterland der Digitalisierung. Deutschland rangiert im europäischen Vergleich im Mittelfeld. Am Morgen sprechen auch Digitalminister Volker Wissing und Wirtschaftsminister Robert Habeck. Daneben werden weitere Kabinettsmitglieder in Fachforen auftreten.

Verfassungsgericht äußert sich zu Änderung des Euro-Rettungsfonds ESM

KARLSRUHE: Ob Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ein Gesetz zur Änderung des Euro-Rettungsfonds ESM unterzeichnen darf, entscheidet sich am Freitag in Karlsruhe - eineinhalb Jahre nach der Zustimmung durch Bundestag und Bundesrat. Um 9.30 Uhr will das Bundesverfassungsgericht seine Entscheidung über eine Verfassungsbeschwerde von sieben FDP-Bundestagsabgeordneten verkünden.

Bildungsexperten legen Empfehlungen für Grundschulen vor

BERLIN: Vor dem Hintergrund erschreckender Testergebnisse in Deutsch und Mathematik bei vielen Grundschülern legen Bildungsexperten am Freitag Empfehlungen für mögliche Gegenmaßnahmen vor. Die Ständige Wissenschaftliche Kommission, ein Beratergremium der Kultusministerkonferenz, hat in einem umfangreichen Gutachten Vorschläge erarbeitet, die am Vormittag in Berlin präsentiert werden sollen.

Baerbock trifft in London britischen Außenminister Cleverly

DUBLIN/LONDON: Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) kommt an diesem Freitag (ca. 15.00 Uhr) in London vor dem Hintergrund des russischen Krieges gegen die Ukraine mit ihrem britischen Kollegen James Cleverly zusammen. Bei dem ersten Treffen im Rahmen des Mitte 2021 vereinbarten deutsch-britischen strategischen Dialogs dürfte es unter anderem um die weitere Unterstützung Kiews etwa bei der Luftabwehr gehen. Der Strategiedialog war gegründet worden, um mit Großbritannien als wichtigem Partner nach dem Brexit - dem Austritt des Landes aus der Europäischen Union 2020 - eine enge Verbindung und konkrete Kooperationen zu pflegen.

EU-Mittelmeerländer und Portugal treffen sich zu Gipfel in Alicante

MADRID/ALICANTE: Staats- und Regierungschefs von acht EU-Mittelmeeranrainern und Portugal kommen am Freitag (15.30 Uhr) im südspanischen Alicante zum Gipfeltreffen EU-MED9 zusammen. Zu dem Treffen der Vertreter Spaniens, Frankreichs, Griechenlands, Italiens, Kroatiens, Maltas, Portugals, Sloweniens und Zyperns sind auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sowie EU-Ratspräsident Charles Michel eingeladen. Themen der Beratungen dürften unter anderem die wirtschaftlichen Folgen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine, die Auswirkungen des Klimawandels und der Umgang mit Migranten sein, die über das Mittelmeer kommen.

Deutschland und Österreich unterzeichnen Luftsicherheitsabkommen

BERCHTESGADEN: Mit einem Luftsicherheitsabkommen wollen Deutschland und Österreich die grenzübergreifende Kontrolle von möglicherweise gefährlichen Zivilflugzeugen besser regeln. Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) will das Abkommen am Freitag (16.30 Uhr) mit ihrer österreichischen Amtskollegin Klaudia Tanner in Berchtesgaden unterzeichnen. Es soll den Informationsaustausch über die allgemeine Luftlage erleichtern und die grenzüberschreitende Begleitung und Identifizierung verdächtiger ziviler Luftfahrzeuge als Teil der militärischen Luftraumüberwachung ermöglichen.

Frankreich simuliert regionale Stromabschaltung

PARIS: In Frankreich simulieren Behörden am Freitag das zeitlich begrenzte und kontrollierte Abschalten der Stromversorgung in einer Region. Weil zahlreiche französische Atomkraftwerke gewartet werden, wird im Januar mit Versorgungsengpässen gerechnet. Die Regierung hat deshalb mit Vorbereitungen für örtlich begrenzte Stromabschaltungen bei Spitzenbelastungen begonnen. Damit soll ein unkontrollierter Blackout abgewendet werden. Am Freitag sollen Abläufe für eine Abschaltung simuliert werden, ohne dass an dem Tag tatsächlich eine Abschaltung vorgenommen wird. Wenn die Maßnahme erforderlich wird, soll sie einen Tag zuvor angekündigt werden

«Wort des Jahres» wird bekannt gegeben

WIESBADEN: Die Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) gibt am Freitag (10.00 Uhr) in Wiesbaden des «Wort des Jahres» 2022 bekannt. Eine Jury kürt regelmäßig Begriffe, die das politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben in besonderer Weise bestimmt haben. Für einen Platz auf der Liste der «Wörter des Jahres» ist laut GfdS nicht die Häufigkeit entscheidend, sondern die Bedeutsamkeit und Popularität. Die ausgewählten Wörter und Wendungen seien mit keinerlei Wertung oder Empfehlung verbunden, erläuterten die Sprachwissenschaftler. 2021 war «Wellenbrecher» zum «Wort des Jahres» gewählt worden.

Terror aus dem Kinderzimmer? Schüler vor Gericht

DÜSSELDORF: Am Düsseldorfer Oberlandesgericht beginnt an diesem Freitag (13.00 Uhr) der Prozess um einen vereitelten rechtsextremen Terroranschlag auf ein Gymnasium in Essen. Angeklagt ist ein 17-jähriger Schüler. Sein Verteidiger hat ein Geständnis des Jugendlichen angekündigt. Die Bundesanwaltschaft wirft ihm die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat, Terrorismusfinanzierung sowie Verstöße gegen das Waffen- und Sprengstoffgesetz vor. Dem Angeklagten drohen nach Jugendstrafrecht dafür bis zu fünf Jahre Haft.

Deutsche Jahrescharts 2022 werden veröffentlicht

BADEN-BADEN: Welches Lied ist der Hit des Jahres? Und von wem ist das Album des Jahres? Wer 2022 in den Jahrescharts vorne liegt, wird am Freitagnachmittag - nach den aktuellen Wochencharts - bekanntgegeben. Die Marktforscher von GfK Entertainment in Baden-Baden als Ermittler der Offiziellen Deutschen Charts wollen die erfolgreichsten Musikerinnen und Musiker bei Singles und Alben veröffentlichen. Ganz vorne bei den Alben dabei sind - wie so oft in den letzten Jahren - wohl die Band Rammstein und Helene Fischer.

Strafmaßverkündung wegen sexueller Übergriffe in Queen-Warteschlange

LONDON: In London wird am Freitag das Strafmaß gegen einen jungen Mann wegen sexueller Übergriffe erwartet. Der Angeklagte hatte zuvor zugegeben, sich entblößt und von hinten gegen Trauernde gedrückt haben. Zu dem Vorfall kam es, als am 14. September die Türen der Westminster Hall öffneten, wo der geschlossene Sarg von Queen Elizabeth II. aufgebahrt war. Tausende Menschen standen in einer langen Warteschlange an, um sich von der Königin zu verabschieden, die am 8. September gestorben war.

WM-Viertelfinals beginnen: Brasilien-Kroatien und Argentinien-Holland Foto aktuell

DOHA: Mit dem Top-Duell zwischen Vize-Weltmeister Kroatien und Rekord-Champion Brasilien beginnen am Freitag (16.00 Uhr MEZ) die Viertelfinal-Spiele bei der Fußball-WM in Katar. Dabei kommt es auch zum Aufeinandertreffen der beiden Superstars Neymar und Luka Modric. Sollten die Brasilianer gewinnen, winkt im Halbfinale womöglich der Südamerika-Klassiker gegen Argentinien. Dafür müssten aber Lionel Messi und Co. im zweiten Viertelfinale am Freitag (20.00 Uhr MEZ) ihr Spiel gegen die Niederlande gewinnen.

Biathlon-Männer starten mit Sprint in Weltcup in Hochfilzen

HOCHFILZEN: Einen Tag nach den Frauen starten auch die Männer in den Biathlon-Weltcup im österreichischen Hochfilzen. Nach dem starken Saisonstart will das Team von Bundestrainer Mark Kirchner am Freitag (13.45 Uhr/ZDF und Eurosport) an die Leistungen in der vergangenen Woche in Finnland anknüpfen. Dort hatte es Roman Rees im Rennen über zehn Kilometer überraschend als Dritter auf das Podest geschafft. Auch David Zobel hatte in Kontiolahti als Dritter im Einzel schon überzeugt. Als Favorit im Plilerseetal startet der Norweger Johannes Thingnes Bö.