Das bringt der Freitag

Von: Teechalit Wattanawongwisut | 04.10.19

Seehofer reist zu Gesprächen über Flüchtlingskrise nach Athen

ATHEN (dpa) - Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) wird am Freitag zu Gesprächen zur Flüchtlingskrise in Athen erwartet. Bei einem Treffen mit dem Bürgerschutz- sowie dem Migrationsminister Griechenlands soll es um die steigenden Flüchtlingsankünfte in der Ägäis und die schlechte Situation in den Flüchtlingslagern auf den Inseln gehen. Auch EU-Migrationskommissar Dimitris Avramopoulos nimmt an den Gesprächen teil. Frankreichs Innenminister Christophe Castaner hat die Teilnahme kurzfristig wegen einer Attacke auf Polizisten in Paris abgesagt, wie das griechische Ministerium bestätigte.

AMS will Ergebnis des Osram-Übernahmeversuchs bekanntgeben

MÜNCHEN (dpa) - Nach einer mehrwöchigen Bieterschlacht um den Beleuchtungshersteller Osram entscheidet sich am Freitag, ob das Traditionsunternehmen in neue Hände übergeht. Der österreichische Sensorhersteller AMS will das Ergebnis seines Übernahmeversuchs bekanntgeben. AMS bot den Osram-Aktionären 41 Euro je Osram-Aktie. Damit wäre Osram insgesamt mehr als 3,9 Milliarden Euro wert.

Abschied von Günter Kunert: Trauerfeier in Schenefeld

SCHENEFELD/BERLIN (dpa) - Zwei Wochen nach dem Tod von Günter Kunert findet am Freitag (13.30 Uhr) in Schenefeld im Kreis Steinburg eine öffentliche Trauerfeier für den Schriftsteller statt. Auch der Liedermacher und Dichter Wolf Biermann wolle dort Abschied nehmen, sagte Kunerts Adoptivtochter Lore Reimann als Organisatorin der säkularen Feier in der Bonifatiuskirche. Kunert, der damals noch in der DDR lebte, hatte 1976 als einer der ersten eine Protestresolution gegen die Ausbürgerung Biermanns aus der DDR unterzeichnet.

Löw gibt Kader für Länderspiel-Doppelpack bekannt - Viele Verletzte

BERLIN (dpa) - Bundestrainer Joachim Löw nominiert am Freitag seinen Kader für den Länderspiel-Doppelpack in der kommenden Woche. Dabei sind einige Veränderungen zum Aufgebot bei den jüngsten EM-Qualifikationspartien gegen die Niederlande (2:4) und in Nordirland (2:0) zu erwarten. Denn Löw muss gleich mehrere Ausfälle kompensieren. Neben Leroy Sané stehen derzeit auch Torhüter Kevin Trapp, Antonio Rüdiger, Leon Goretzka, Nico Schulz, Julian Draxler und Thilo Kehrer verletzungsbedingt nicht im Spielbetrieb.

Leichtathletik-WM am Freitag mit Katars Volksheld Barshim

DOHA (dpa) - Bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Katars Hauptstadt Doha hoffen die Gastgeber auf ihr erstes Gold. Volksheld Mutaz Essa Barshim tritt am Freitag (19.10 Uhr MESZ) als Titelverteidiger im Hochsprung an.

Düsseldorfs Funkel erlebt bei Hertha 500. Spiel als Bundesliga-Coach

BERLIN (dpa) - Trainer-Veteran Friedhelm Funkel erlebt am Freitag (20.30 Uhr) sein 500. Spiel als Coach in der Fußball-Bundesliga. Mit Fortuna Düsseldorf tritt der 65-Jährige im Berliner Olympiastadion bei Hertha BSC an. Nach den Erfolgen gegen den SC Paderborn (2:1) und den 1. FC Köln (4:0) ist das Selbstvertrauen beim Hauptstadtclub gewachsen. Vor dem 7. Spieltag sind die Berliner in der Tabelle auf Rang zehn.

Zehntägige Turn-WM startet in Stuttgart

STUTTGART (dpa) - Mit den Qualifikationswettkämpfen beginnen am Freitag in Stuttgart die 49. Turn-Weltmeisterschaften. Gleich zum Auftakt gehen die deutschen Turnerinnen im Team-Wettbewerb an die Geräte. Die Riege um Elisabeth Seitz beginnt um 13.30 Uhr am Stufenbarren. Für das Team von Cheftrainerin Ulla Koch geht es nicht nur um den Einzug in das WM-Finale der besten acht Mannschaften, sondern vor allem um das Ticket für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio.