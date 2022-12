Das bringt der Freitag

Asyl, Kitas und Kliniken: Bundestag stimmt über Vorhaben ab

BERLIN: Im Bundestag stehen an diesem Freitag Abstimmungen zu mehreren wichtigen Vorhaben der Ampel-Regierung an. Gleich zu Beginn befassen sich die Abgeordneten abschließend mit dem sogenannten Chancen-Aufenthaltsrecht. Das Vorhaben der Koalition soll gut integrierten Ausländern, die schon mehrere Jahre ohne gesicherten Status in Deutschland leben, eine Perspektive bieten.

Bund und Länder diskutieren über Geld für Bevölkerungsschutz

MÜNCHEN: Mit klaren Forderungen der Länder an den Bund zur Finanzierung des Bevölkerungsschutzes geht an diesem Freitag die Herbstkonferenz der Innenminister (IMK) in München zu Ende. Nachdem der jüngst beschlossene Bundeshaushalt deutliche Kürzungen etwa für das Technische Hilfswerk und die Katastrophenhilfe vorsieht, fürchten die Länderminister und Senatoren, dass der Bund seiner Verantwortung - etwa für den Ausbau des Sirenennetzes - nicht gerecht werden kann.

OSZE-Außenminister beenden Treffen in Polen

LODZ: Mit weiteren Beratungen zu Russlands Krieg gegen die Ukraine geht an diesem Freitag ein Ministertreffen der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) zu Ende. Zu den 57 Mitgliedsstaaten gehört auch Russland. Das Treffen der Außenminister im polnischen Lodz findet aber ohne den russischen Ressortchef Sergej Lawrow statt. Polen, der derzeit den Vorsitz innehat, verweigerte ihm die die Einreise.

ANC berät über Zukunft von Südafrikas Präsident Ramaphosa

PRETORIA: In Südafrika kommt die Führungsspitze der Regierungspartei ANC an diesem Freitag (10.00 Uhr MEZ) zu einem Krisentreffen zusammen. Dabei geht es um Vorwürfe der Geldwäsche gegen den seit 2018 amtierenden Präsidenten Cyril Ramaphosa, der auch Parteichef des ANC (African National Congress) ist. Der 70-Jährige steht schwer unter Druck. Ein unabhängiger Untersuchungsausschuss kam an diesem Mittwoch zum Schluss, dass Ramaphosa gegen ein Anti-Korruptions-Gesetz sowie die Verfassung verstoßen hat. Inzwischen wird offen über seinen Rücktritt spekuliert.

Steinmeier beendet Besuch auf Westbalkan

TIRANA: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier beendet an diesem Freitag in Albanien einen viertägigen Besuch auf dem Westbalkan. Zum Abschluss steht ein Gespräch zur Ausbildung von Fachkräften auf dem Programm. Vorgesehen ist auch ein Besuch der Königsmoschee in der Stadt Berat. Steinmeier hatte zuvor Nordmazedonien besucht. Albanien, Nordmazedonien und die vier weiteren Staaten des westlichen Balkans warten seit fast zwei Jahrzehnten auf die Aufnahme in die EU.

SPD verhandelt über Berufung im Schröder-Verfahren

HANNOVER: Im SPD-Parteiverfahren gegen Altkanzler Gerhard Schröder wird am Freitag (13 Uhr) in Hannover über die Berufung verhandelt. Sieben SPD-Gliederungen hatten Einspruch gegen die Entscheidung in erster Instanz eingelegt, wonach Schröder mit seinem Engagement für russische Staatskonzerne nicht gegen die Parteiordnung verstoßen hat. Nun ist die Schiedskommission des SPD-Bezirks Hannover am Zug. In dem Verfahren wäre als härteste Sanktion ein Ausschluss Schröders aus der SPD möglich.

Verleihung Nachhaltigkeitspreis in Düsseldorf - Scholz hält Rede

DÜSSELDORF: In Düsseldorf wird am Freitagabend (18.30 Uhr) der Deutsche Nachhaltigkeitspreis verliehen. Die Auszeichnungen werden bei einer Gala überreicht. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hält die Eröffnungsrede. Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) ist Schirmfrau des Abends. Mit dem jährlich vergebenen Preis werden herausragende Leistungen im Bereich Nachhaltigkeit in Wirtschaft, Kommunen und Forschung gewürdigt.

Urteile im Wiener Prozess um Vergewaltigung und Tod einer 13-Jährigen

WIEN: In dem Prozess um die mutmaßliche Vergewaltigung und Tötung eines 13-Jährigen Mädchens in Wien werden am Freitag die Urteile für die drei angeklagten jungen Männer erwartet. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen vor, ihr Opfer im Juni 2021 mit Drogen willenlos gemacht zu haben, um es danach zu missbrauchen. Laut der Gerichtsmedizin starb die 13-Jährige an den Folgen einer mehrfachen Überdosis Ecstasy und an Ersticken. Ihre Leiche wurde an einem Straßenrand abgelegt.

Zugspitze startet in die Wintersaison

Garmisch-Partenkirchen (dpa/lby) - Skifahrer können am Freitag an der Zugspitze ihre ersten Schwünge ziehen. An Deutschlands höchstem Berg (2962 Meter) startet die Wintersaison. Allerdings fehlt der Schnee, deshalb läuft zunächst nur ein Lift. Auch in Winterberg im Sauerland geht es los - ebenfalls eingeschränkt mit vorerst zwei Ski-Liften. Corona-Auflagen gibt es vorerst keine. Dennoch steht die Branche erneut vor einer ungewöhnlichen Saison.

Prozess gegen 21-Jährigen nach Amoklage an Bielefelder Berufskolleg

BIELEFELD: Nach einer Amoklage an einem Bielefelder Berufskolleg muss sich ab Freitag (9.00 Uhr) vor dem Amtsgericht ein 21-Jähriger wegen neunfacher gefährlicher Körperverletzung von Schülern und Lehrern sowie Nötigung, Bedrohung, der Androhung von Straftaten und Verstößen gegen das Waffengesetz verantworten. Die Anklage geht von verminderter Schuldfähigkeit aus. Verhandelt wird wegen des Alters des zum Tatzeitpunkt Heranwachsenden vor dem Jugendschöffengericht. Das Amtsgericht Bielefeld hat bis zum 16. Dezember zwei weitere Verhandlungstage angesetzt.

Wegen geplanter Trennung? - 62-Jähriger soll Ehefrau ermordet haben

HANNOVER: Ein 62-Jähriger soll seine Ehefrau heimtückisch und aus Habgier ermordet und danach auf einen Polizisten eingestochen haben. Am Freitag (9.00 Uhr) beginnt vor dem Landgericht Hannover der Prozess gegen ihn. Dem Mann wird vorgeworfen, im Juni 2022 mit einem Küchenmesser auf die 57-jährige Frau eingestochen zu haben. Zuvor soll es in der gemeinsamen Wohnung in Hannover-Limmer zu einem Streitgespräch über die von der Frau geplante Trennung gekommen sein. Laut Anklage hatte sie nicht mit dem Messer-Angriff rechnen können.

Ghana kann Achtelfinale klar machen - Schweiz mit guter Ausgangslage

DOHA: Bei der Fußball-WM in Katar fallen an diesem Freitag die letzten Entscheidungen in der Gruppenphase. Trainer Otto Addo könnte mit der ghanaischen Nationalmannschaft schon ein Unentschieden gegen Uruguay reichen, um ins WM-Achtelfinale einzuziehen. Gegner in Gruppe H ist Uruguay (16.00 Uhr MEZ/ZDF und MagentaTV) mit Altstar Luis Suárez.

Skirennfahrer Weidle und Dreßen in Übersee - Kombinierer in Norwegen

LAKE LOUISE: Deutschlands beste Abfahrerin Kira Weidle startet in ihren Weltcup-Winter. Im kanadischen Lake Louise steht für die Damen-Riege um Italiens Superstar Sofia Goggia am Freitag (20.00 Uhr/sportschau.de und Eurosport) die erste Schussfahrt der Saison an. Weidle wartet immer noch auf ihren ersten Sieg. Die deutschen Speed-Herren um Rückkehrer Thomas Dreßen wollen in Beaver Creek in den USA ihre nächsten Weltcup-Punkte sammeln.