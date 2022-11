Das bringt der Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 18.11.22 | Überblick

Kabinett berät über Hilfen für Studierende und ÖPNV

BERLIN: Das Bundeskabinett will an diesem Freitag die 200-Euro-Einmalhilfe für Studierende und Fachschüler auf den Weg bringen. Die Sonderzahlung ist Teil des Anfang September von der Ampel-Koalition vereinbarten dritten Entlastungspakets in der Energiekrise. Den Plänen des Bundesbildungsministeriums zufolge sollen die 200 Euro über eine zentrale Plattform im Internet beantragt werden können, die aber noch im Aufbau ist. Das Kabinett will außerdem mehr Geld für den Nahverkehr beschließen.

Junge Union wählt neuen Vorstand beim Deutschlandtag in Fulda

FULDA: Die Junge Union (JU) trifft an diesem Freitag (18.30 Uhr) in Fulda zu ihrem Deutschlandtag zusammen. Unter dem Motto «Gemeinsam. Mutig. Voran.» wollen mehr als 1000 Delegierte und Gäste in der osthessischen Stadt drei Tage lang über Zukunftsperspektiven ihrer Partei diskutieren. Für Freitagabend steht die Neuwahl des JU-Bundesvorstands auf dem Programm.

Spionage für Russland? OLG will Urteil sprechen

DÜSSELDORF: Im Spionage-Prozess gegen einen entlassenen Reserveoffizier der Bundeswehr wird das Düsseldorfer Oberlandesgericht an diesem Freitag (9.30 Uhr) das Urteil verkünden. Die Bundesanwaltschaft hat zwei Jahre Haft auf Bewährung gegen den 65-Jährigen beantragt. Zudem soll er 25.000 Euro zahlen. Der Angeklagte habe dem russischen Geheimdienst GRU jahrelang Informationen geliefert, besonders über das Reservistenwesen der Bundeswehr. Der

BGH prüft: Wie lange kann verkauftes Bauland zurückgefordert werden?

KARLSRUHE: Die Frage, für wie lange sich eine Gemeinde beim Verkauf von Bauland ein Wiederkaufsrecht sichern kann, beschäftigt am Freitag (9.00 Uhr) den Bundesgerichtshof. In dem Fall aus Niederbayern geht es um ein Grundstück von knapp 950 Quadratmetern, das 1994 an einen Privatmann verkauft wurde. Der Käufer hatte sich verpflichtet, binnen acht Jahren darauf ein Wohnhaus zu bauen, war dem aber nicht nachgekommen. Der Vertrag sieht für diesen Fall ein Recht der Gemeinde auf Rückübertragung vor. 2014 teilte sie dem Eigentümer mit, dass sie davon nun Gebrauch mache.

Fast 750.000 Vorlesende und Zuhörende beim Vorlesetag erwartet

HAMBURG/BERLIN/MAINZ: Beim 19. bundesweiten Vorlesetag wollen am Freitag wieder viele Menschen ein Zeichen für das Vorlesen setzen. Auch in diesem Jahr wird Deutschlands größtes Vorlesefestival von zahlreichen Prominenten unterstützt. So werden unter anderem Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne), Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) und die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer (SPD), den Kindern vorlesen. Schauspielerin Natalia Avelon und Journalist Mirko Drotschmann beteiligen sich ebenfalls. Der Vorlesetag ist eine gemeinsame Initiative der Wochenzeitung «Die Zeit», der Stiftung Lesen in Mainz und der Deutschen Bahn Stiftung.

Kelly Family startet Weihnachtstournee in Krefeld

KREFELD: Die Kelly Family startet an diesem Freitag (19.30) in Krefeld ihre Weihnachtstournee. Insgesamt sind 27 Konzerte geplant. Die Tournee endet am 29. Dezember in Frankfurt/Main. Vor fünf Jahren hatte sich die Kelly Family nach zehnjähriger Schaffenspause zurückgemeldet. Kathy, Patricia, Jimmy, John, Joey und Paul wollen auf der Tournee neben weltbekannten Weihnachtssongs einige der größten Hits der Band spielen.