Das bringt der Freitag

Bundestag entscheidet über AKW-Weiterbetrieb bis April 2023

BERLIN: Der Bundestag befasst sich in seiner Sitzung am Freitag mit dem befristeten Weiterbetrieb der drei noch verbliebenen deutschen Atomkraftwerke. Dazu soll es Änderungen am Atomgesetz geben, über die das Parlament am Vormittag abstimmen will. Die drei verbliebenen deutschen Atomkraftwerke sollten ursprünglich zum Jahresende abgeschaltet werden.

US-Präsident Biden bei Weltklimakonferenz - Treffen mit Al-Sisi

SCHARM EL SCHEICH: Mehrere Tage nach dem Treffen der Staats- und Regierungschefs bei der Weltklimakonferenz wird am Freitag auch US-Präsident Joe Biden in Ägypten erwartet. Bei der COP27 wolle er eine Rede zur «beispiellosen Arbeit» der USA bei der Verringerung klimaschädlicher Emissionen halten, wie das Weiße Haus mitteilte. Die Familie des inhaftierten Demokratieaktivisten Alaa Abdel Fattah hofft zudem, dass Biden den Fall beim Treffen mit dem ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi ansprechen wird.

Habeck reist zu Wirtschaftskonferenz nach Singapur

BERLIN: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) reist am Freitag zu einer Konferenz der deutschen Wirtschaft in Singapur. Er wird von einer Wirtschaftsdelegation begleitet. Bei der Asien-Pazifik-Konferenz der deutschen Wirtschaft von Sonntag bis Montag geht es unter anderem darum, wie Lieferwege breiter aufgestellt werden. Abhängigkeiten von fossilen Energien aus Russland haben eine breite Debatte darüber ausgelöst, wie etwa bei Rohstoffen wirtschaftliche Abhängigkeiten von China verringert werden können.

Bundesagentur für Arbeit stellt Haushalt 2023 vor

NÜRNBERG: Die Bundesagentur für Arbeit wird am Freitag (12.30 Uhr) die Eckpunkte für ihren Haushalt 2023 vorstellen. Nach zwei von Corona überschatteten Krisenjahren sind die Rücklagen der Behörde komplett aufgebraucht. Nach Angaben der Bundesagentur fehlt im laufenden Haushalt 2022 rund eine Milliarde Euro, die im kommenden Jahr ausgeglichen werden muss. Mit fast 40 Milliarden Euro jährlich ist die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg die deutsche Behörde mit dem größten Haushalt.

EU-Kommission legt Herbstprognose für EU-Wirtschaft vor

BRÜSSEL: Die Europäische Kommission präsentiert am Freitag (11.00 Uhr) ihre Vorhersagen zu wirtschaftlichen Entwicklungen in der EU. Es wird erwartet, dass die Brüsseler Behörde ihre Prognose vom Sommer weiter nach unten korrigiert. Insbesondere die Energiekrise in Folge des russischen Krieges gegen die Ukraine macht Unternehmen und Verbrauchern zu schaffen. EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni hatte Anfang der Woche gesagt, dass er einen wirtschaftlichen Abschwung zumindest in den Wintermonaten erwarte.

Lambrecht eröffnet Bundeswehr-Ehrenhain aus afghanischem Feldlager

SCHWIELOWSEE: Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) eröffnet am Freitag (9.45 Uhr) in Schwielowsee bei Potsdam den wiedererrichteten Ehrenhain der Bundeswehr aus dem Feldlager im afghanischen Masar-i-Scharif. Auf dem Gelände des Einsatzführungskommandos wird damit der 59 deutschen Soldaten gedacht, die im Zusammenhang mit dem Afghanistaneinsatz zu Tode kamen. 35 von ihnen starben bei Anschlägen und in Gefechten. Zu der Zeremonie am Freitagvormittag erwartet die Bundeswehr rund 40 Hinterbliebene.

BGH urteilt zu Klagerechten von Eigentümergemeinschaften

KARLSRUHE: Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe will am Freitag (9.00 Uhr) entscheiden, welche Klagerechte eine Gemeinschaft von Wohnungseigentümern auch nach einer Gesetzesänderung hat. Wie sich in der Verhandlung Ende September um einen Fall aus München andeutete, könnte es eine flexible Lösung geben. (Az. V ZR 213/21) Hintergrund ist die Streichung eines Paragrafen im Zuge einer Gesetzesreform.

Inflation über 10 Prozent - Behörde gibt Details für Oktober bekannt

WIESBADEN: Die Inflation in Deutschland steigt und steigt. Im Oktober legten die Verbraucherpreise gegenüber dem Vorjahresmonat vorläufigen Daten zufolge um 10,4 Prozent zu. Es war der stärkste Anstieg seit etwa 70 Jahren. Details zur Entwicklung der Teuerungsrate in Europas größter Volkswirtschaft veröffentlicht das Statistische Bundesamt an diesem Freitag (8.00 Uhr). Hohe Energie- und Lebensmittelpreise schieben die Inflation seit Monaten an. Im September war eine Inflationsrate von 10,0 Prozent verzeichnet worden.

Amtszeit von Frankfurts OB Feldmann endet - SPD-Vorschlag erwartet

FRANKFURT/MAIN: Frankfurts abgewählter Oberbürgermeister Peter Feldmann muss endgültig seinen Platz räumen: An diesem Freitag (13.00 Uhr) stellt der Gemeindewahlausschuss das endgültige Ergebnis des Bürgerentscheids vom vergangenen Sonntag fest, damit scheidet mit Ablauf des Tages auch der SPD-Politiker aus seinem Amt. Bis zur Neuwahl im März übernimmt seine bisherige Stellvertreterin, Bürgermeisterin Nargess Eskandari-Grünberg (Grüne).

Deutscher Schulleiterkongress beginnt in Düsseldorf

DÜSSELDORF: In Düsseldorf beginnt am Freitag der Deutsche Schulleitungskongress. Erwartet werden nach Angaben der Veranstalter gut 3000 Teilnehmer. Der Kabarettist und Arzt Eckart von Hirschhausen hält den Eröffnungsvortrag (9.30 Uhr) zu Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Gesundheitskompetenz im Bereich Schule. Mit von der Partie sind zudem zahlreiche Wissenschaftler aus dem Bildungsbereich, aber auch Vertreter anderer Disziplinen wie Schwimm-Olympiasiegerin Britta Steffen und Soziologe Harald Welzer.

Ermittler informieren über «bislang größten Fund von Crystal Meth»

HEILBRONN: Ein deutlicher Schlag gegen Drogendealer: Ermittler in Heilbronn haben nach eigenen Angaben die bislang größte Menge der Droge Crystal Meth in Deutschland beschlagnahmt. Bei einer Pressekonferenz am Freitag (14.00 Uhr) in Heilbronn wollen das Polizeipräsidium und die Staatsanwaltschaft über den genauen Umfang und die Verdächtigen in dem Fall informieren. Dem Zugriff auf die Drogen sind den Angaben zufolge intensive Ermittlungen vorausgegangen.

Berliner Autorin Julia Franck erhält Schiller-Gedächtnis-Preis

STUTTGART: Die Berliner Autorin Julia Franck soll am Freitagabend (18.00 Uhr) in Marbach den Schiller-Gedächtnis-Preis des Landes Baden-Württemberg erhalten. Die 52-Jährige verstehe es, «mit dem Vexierspiel von Erfahrung und Erfindung einen ganz eigenen poetischen Raum zu schaffen, der sich zugleich mit der politischen Geschichte und Gegenwart verschränkt», würdigte die Jury das Werk der Autorin.

Voraussichtliches Urteil im Vergewaltigungsprozess

OLDENBURG: In dem Vergewaltigungsprozess gegen den 2012 verurteilten Mörder der elfjährigen Lena aus Emden wird am Freitag (9.00) voraussichtlich ein Urteil gesprochen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 29 Jahre alten Angeklagten vor, im Maßregelvollzug eine Frau vergewaltigt und eine weitere sexuell genötigt zu haben. Am Landgericht Oldenburg war die Öffentlichkeit zeitweise von dem Prozess ausgeschlossen worden.

Der Karneval startet - Köln bereitet sich auf Jecken-Ansturm vor

KÖLN/DÜSSELDORF: Die Jecken starten am 11.11. in den Karnevalshochburgen in ihre neue Session. In Köln werden am Freitagmorgen schon vor dem offiziellen Beginn um 11.11 Uhr Zehntausende Kostümierte in die Altstadt und ins Studentenviertel strömen, um nun wieder ohne Corona-Auflagen zu feiern. Knapp 1100 Polizisten und 150 Ordnungsamt-Mitarbeiter werden im Einsatz sein. Für das Studentenviertel haben Stadt und Polizei ein neues Sicherheitskonzept erarbeitet.

Gladbach empfängt Dortmund zum Borussen-Duell

MÖNCHENGLADBACH: Zum Auftakt des letzten Bundesligaspieltags vor der WM-Pause empfängt Borussia Mönchengladbach den BVB aus Dortmund. Beide Mannschaften müssen auf Leistungsträger verzichten. Bei den Gladbachern fehlen unter anderen Stammtorwart Yann Sommer und Stürmer Alassane Pléa. Borussia Dortmunds Trainer Edin Terzic steht Kapitän Marco Reus nicht zur Verfügung.

Fußball-Frauen fordern Weltmeister USA

FORT LAUDERDALE: Deutschlands Fußballerinnen wollen Weltmeister USA im ersten von zwei Test-Länderspielen Paroli bieten und die bisher maue Bilanz gegen die Amerikanerinnen aufbessern. Der EM-Zweite geht in der deutschen Nacht zum Freitag (1.05 Uhr MEZ/zdf.de) in Fort Lauderdale als Außenseiter in das Duell mit dem Weltranglistenersten, von dem sich Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg wichtige Erkenntnisse für die Vorbereitung auf die WM 2023 erhofft. Von 35 Länderspielen gegen die USA hat Deutschland nur vier gewonnen und siebenmal Unentschieden gespielt.

Basketballer spielen um WM-Ticket - Sieg gegen Finnland würde reichen

BAMBERG: Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft kann sich an diesem Freitag (19.00 Uhr/Magentasport) für die Weltmeisterschaft 2023 qualifizieren. Siegt das Team von Bundestrainer Gordon Herbert in Bamberg gegen Finnland, ist die Teilnahme an dem Turnier in Japan, Indonesien und auf den Philippinen fix. Deutschland hat bislang sieben von acht Qualifikationsspielen für sich entschieden und führt die Gruppe vor Finnland an.

Deutsche Handballerinnen hoffen auf erste Punkte in der EM-Hauptrunde

SKOPJE: Deutschlands Handballerinnen hoffen im Duell mit Ex-Weltmeister Niederlande zum Auftakt der EM-Hauptrunde auf ein Erfolgserlebnis. In der Partie an diesem Freitag (18.00 Uhr/Sportdeutschland.tv) will das Team von Bundestrainer Markus Gaugisch die ersten Punkte in der zweiten Turnierphase sammeln. Durch die Vorrunden-Niederlagen gegen Montenegro und Spanien startet die DHB-Auswahl mit 0:4 Punkten in die Hauptrunde, in der Olympiasieger Frankreich und Rumänien die weiteren Gegner sind.

Deutsche Tennis-Debütantinnen gegen Kroatien gefordert

RIJEKA: Deutschlands Tennis-Damen kämpfen mit zwei Debütantinnen um den Verbleib in der Weltgruppe des Billie Jean King Cups. Ohne die wegen ihrer Schwangerschaft fehlende Angelique Kerber und die zurückgetretene Andrea Petkovic ruhen die Hoffnungen von Teamchef Rainer Schüttler auf Jule Niemeier und Eva Lys, die beide noch nie ein Einzel im traditionsreichen Mannschaftswettbewerb bestritten haben. Im ersten Einzel trifft die 20 Jahre alte Lys an diesem Freitag um 16.00 Uhr (Tennis Channel) in Rijeka auf die kroatische Nummer eins Petra Martic.