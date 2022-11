Das bringt der Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 04.11.22 | Überblick

Scholz trifft Chinas Präsident Xi in Peking

BERLIN: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird am Freitag in Peking den gerade erst in seiner Macht gestärkten chinesischen Präsidenten Xi Jinping treffen. Außerdem ist ein Gespräch mit Ministerpräsident Li Keqiang sowie ein Treffen mit Wirtschaftsvertretern geplant. Der Besuch wird wegen strikter Corona-Maßnahmen in China mit elf Stunden so kurz ausfallen wie keine andere Kanzler-Reise in das bevölkerungsreichste Land der Welt zuvor.

Baerbock diskutiert mit G7-Kollegen über Iran und Lage in Afrika

MÜNSTER: Mit Beratungen über die Gewalt gegen Demonstranten im Iran setzen die G7-Außenministerinnen und -Außenminister an diesem Freitag (9.30 Uhr) ihr zweitägiges Treffen in Münster fort. Neben den systemkritischen Protesten in dem Land dürften die G7-Runde um Gastgeberin Annalena Baerbock (Grüne) auch Berichte über mögliche zusätzliche Waffenlieferungen Teherans an Russland beschäftigen.

Lübcke-Mörder wird in Untersuchungsausschuss befragt

WIESBADEN: Der verurteilte Mörder des früheren Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke wird am Freitag im Untersuchungsausschuss des hessischen Landtags als Zeuge befragt. Der Lübcke-Ausschuss soll die Rolle der hessischen Sicherheitsbehörden in dem Mordfall und mögliche Versäumnisse beleuchten.

Expertenrat stellt Gutachten zum deutschen Klimaschutz vor

BERLIN: Der Expertenrat für Klimafragen veröffentlicht an diesem Freitag (10.00 Uhr) ein Gutachten zum Stand der deutschen Bemühungen im Kampf gegen die Erderwärmung. Dabei wollen die Sachverständigen einen Überblick geben zur bisherigen Entwicklung des Ausstoßes an Treibhausgasen, damit verbundenen Trends und der Wirksamkeit von Maßnahmen zur Erreichung der deutschen Klimaziele.

Steinmeier zu politischen Gesprächen in Südkorea

SEOUL: Inmitten sich verschärfender Spannungen zwischen Nord- und Südkorea führt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Freitag politische Gespräche in Seoul. Er wird sich in der Hauptstadt Südkoreas zunächst mit Präsident Yoon Suk Yeol treffen, später auch mit Ministerpräsident Han Duck Soo. Der Bundespräsident war am Vorabend gemeinsam mit seiner Frau Elke Büdenbender in Seoul eingetroffen. Beide hatten zuvor Japan einen offiziellen Besuch abgestattet.

Wissenschaftsminister beraten über Verbesserung von Lehre an Unis

MÜNCHEN: Die Wissenschaftsministerinnen und -minister von Bund und Ländern treffen sich am Freitag (10.00 Uhr) in München, um unter anderem über die Verbesserungen von Forschung und Lehre an Deutschlands Universitäten zu beraten. Dem Vernehmen nach soll es unter anderem um das Finanzvolumen gehen, das Bund und Länder gemeinsam etwa für den Zukunftsvertrag «Studium und Lehre stärken» zur Verfügung stellen.

Ost-Innenminister beraten über Brände, Bevölkerungsschutz und Demos

ERFURT: Die Innenminister der ostdeutschen Länder wollen bei einem Treffen am Freitag (11.00 Uhr) in Erfurt über den Bevölkerungsschutz bei größeren Waldbränden wie im Sommer beraten. «Wir erwarten uns da von Seiten des Bundes noch einmal mehr Investitionen als das, was im Haushalt für das kommende Jahr enthalten ist», sagte Thüringens Innenminister Georg Maier vor dem Treffen. Der SPD-Politiker wies auf die großen Waldbrände im Sommer hin - etwa im Harz oder im Elbsandsteingebirge in Sachsen. «Wir sind in Mitteldeutschland klimatisch besonders betroffen durch die Trockenheit», betonte Maier.

Papst Franziskus trifft in Bahrain wichtige Vertreter des Islams

MANAMA: Papst Franziskus wird am zweiten Tag seines Besuchs in Bahrain zum Abschluss eines interreligiösen Forums sowie von wichtigen Vertretern des Islams erwartet. Der 85-Jährige will bei dem Forum am Freitagvormittag (Ortszeit) auch eine Rede halten. Das Oberhaupt der katholischen Kirche wird zudem am Nachmittag (Ortszeit) unter anderem den Großimam der einflussreichen Al-Ashar-Universität in Kairo, Ahmed Mohammed al-Tajjib, treffen. Es ist nicht die erste Begegnung der beiden.

120 Millionen Euro im Eurojackpot - deutscher Lottorekord möglich

HELSINKI/MÜNSTER: Mit 120 Millionen Euro ist der Eurojackpot bei der Ziehung am Freitag prall gefüllt. Sollte eine Tipperin oder ein Tipper aus Deutschland richtig liegen, würde das hierzulande einen Rekordgewinn bedeuten. Im Mai hatte eine Tippgemeinschaft aus Nordrhein-Westfalen 110 Millionen Euro abgeräumt.

Prozess gegen Hotelbetreiber nach Mord an bestohlenem Gast

STUTTGART: Ein Hotelchef steht von Freitag an (09.15 Uhr) für den Mord an einem reichen Gast vor dem Stuttgarter Landgericht. Der 47-Jährige hatte laut Staatsanwaltschaft 100.000 Euro aus dem Besitz des Gastes aus einem Safe gestohlen. Der 59-Jährige habe das bemerkt und den Hotelier zur Rede gestellt. Daraufhin habe der Betreiber am Ostersonntag dieses Jahres in der Tiefgarage des Hauses mit einer Kugelhantel auf seinen Gast eingeschlagen und den Mann gewürgt. Die Leiche soll der Deutsche in einem Wald in Esslingen verscharrt haben. Der Hotelier ist unter anderem wegen Mordes angeklagt. Insgesamt sind 13 Verhandlungstage bis Ende Januar geplant.

Tote Frau in Wald gefunden - Prozess gegen 32-Jährigen beginnt

HAMBURG: Ein halbes Jahr nach dem Fund einer Toten in Stelle bei Hamburg (Kreis Harburg) beginnt am Freitag (10.00 Uhr) ein Prozess wegen Totschlags vor dem Landgericht. Angeklagt ist ein 32-Jähriger. Laut Anklage soll er die 35-Jährige in der Nacht zum 14. Mai auf einem Parkplatz im Hamburger Stadtgebiet erwürgt haben. Zuvor hätten die beiden sexuelle Dienstleistungen gegen ein Entgelt verabredet, seien aber in Streit geraten, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Die unbekleidete Leiche soll der Angeklagte in einem Wald bei Stelle abgelegt haben

60-Jährige soll ihren pflegebedürftigen Geliebten entführt haben

HAMBURG: Vor dem Amtsgericht Hamburg beginnt am Freitag (9.30 Uhr) ein Prozess wegen Freiheitsberaubung gegen eine 60-Jährige, die ihren pflegebedürftigen Geliebten entführt haben soll. Die Frau soll mit zwei Komplizen den heute 69-Jährigen im November 2018 aus seinem Haus in Alsterdorf geholt haben, wo er von seiner Ehefrau und einer Pflegerin betreut wird, teilte das Gericht mit. Wegen einer Hirnleistungsminderung ist der 69-Jährige seit 2017 pflegebedürftig. Gegen den Widerstand der Pflegerin brachten sie den 69-Jährigen in die Wohnung der Mutter der Angeklagten. Dort wurde der Mann zwei Tage später von der Polizei gefunden.

Bremer Fernsehpreis 2022 wird vergeben - beste regionale TV-Beiträge

BREMEN: Einmal jährlich vergibt die ARD den Preis für die besten regionalen Fernsehbeiträge. An diesem Freitag (20.00 Uhr) ist es wieder soweit: Radio Bremen verleiht im Auftrag der ARD den Bremer Fernsehpreis 2022. Ausgezeichnet werden Angebote regionaler deutschsprachiger Fernsehprogramme, die zwischen 1. Juli 2021 und 30. Juni 2022 ausgestrahlt wurden. Den Bremer Fernsehpreis gibt es mit Unterbrechungen seit 1974.

VfB Stuttgart will in Mönchengladbach ersten Saison-Auswärtssieg

MÖNCHENGLADBACH: Der VfB Stuttgart hofft zum Auftakt des 13. Spieltages in der Fußball-Bundesliga auf seinen ersten Auswärtssieg in dieser Saison. Am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) ist die Mannschaft von Interimstrainer Michael Wimmer bei Borussia Mönchengladbach gefordert. Drei der bisherigen vier Pflichtspiele unter Wimmer hat der VfB gewonnen - allesamt im eigenen Stadion. Nur in Dortmund gab es eine derbe 0:5-Klatsche. Der VfB liegt als Tabellen-15. dicht vor den Abstiegsplätzen. Die Gladbacher, die derzeit Elfter sind, kassierten zuletzt drei Niederlagen in Serie - eine davon im Pokal beim Zweitligisten Darmstadt 98.