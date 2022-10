Das bringt der Freitag

Steinmeier will mit Rede zum Zusammenhalt aufrufen

BERLIN: Angesichts der Herausforderungen im Zuge des russischen Kriegs gegen die Ukraine will sich Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier an diesem Freitag an die Deutschen wenden. Bei einer Veranstaltung mit der Deutschen Nationalstiftung in Berlin (11.00 Uhr) will er mit einer Rede den Zusammenhalt der deutschen Gesellschaft beschwören - trotz der Belastungen durch hohe Energiepreise, Inflation, politische Polarisierung und Proteste. Die Rede in seinem Amtssitz Schloss Bellevue steht unter dem Motto «Alles stärken, was uns verbindet».

Inflation und Konjunktur - Bundesamt gibt Daten bekannt

WIESBADEN: Die Energiekrise und die stark gestiegene Inflation belasten Verbraucher und Unternehmen. Wie sich die deutsche Wirtschaft im dritten Quartal angesichts der wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Krieges entwickelt hat, gibt das Statistische Bundesamt am Freitag (10.00 Uhr) bekannt. Am Nachmittag veröffentlicht die Wiesbadener Behörde die erste Schätzung zur Inflation im Oktober.

EU-Einigung zu möglichem Verbrenner-Aus in Sicht

BRÜSSEL: Unterhändler der EU-Staaten und des Europaparlaments wollen in der Nacht zu diesem Freitag eine Einigung zu einem möglichen Aus für Neuwagen mit Verbrennungsmotoren ab 2035 finden. Beobachter gehen von langen Verhandlungen aus - möglicherweise auch bis in den Morgen hinein.

Bundesrat berät über Energiepreispauschale und Heizkostenzuschuss

BERLIN: Der Bundesrat berät am Freitag (9.30 Uhr) über die vom Bundestag bereits beschlossene Energiepreispauschale für Rentner und einen weiteren Heizkostenzuschuss für Bedürftige. Er will außerdem über den Abwehrschirm in Höhe von 200 Milliarden Euro abstimmen, der die Folgen der stark gestiegenen Gas- und Strompreise abmildern soll.

Nordirland vor Neuwahlen

BELFAST: Die britische Regierung wird aller Voraussicht nach an diesem Freitag eine Neuwahl in Nordirland ansetzen. In der Nacht (01.01 Uhr MESZ) geht die vorgeschriebene Frist zur Bildung einer Einheitsregierung in der britischen Provinz zu Ende. Am Donnerstagabend sah es nicht danach aus, dass noch eine Einigung erzielt werden könnte. Zuvor hatte die wichtigste protestantische Partei DUP, die für die Union mit Großbritannien eintritt, bekräftigt, keine Regierung mit der katholischen Partei Sinn Fein bilden zu wollen. In diesem Fall muss London eine Neuwahl ausrufen.

Volkswagen legt erste Quartalszahlen unter neuem Chef vor

WOLFSBURG: Der Autokonzern Volkswagen legt am Freitag seine ersten Quartalszahlen unter dem neuen Chef Oliver Blume vor. Die Autobranche ist weltweit wegen des Ukraine-Kriegs, eines Mangels an Elektronik und der Corona-Auswirkungen unter Druck. Für die zweite Jahreshälfte hatte VW-Finanzchef Arno Antlitz aber eine Entspannung prognostiziert.

Jusos diskutieren Bürgerentlastung: Heizkosten und 9-Euro-Ticket

OBERHAUSEN: Angesichts explodierender Energiekosten und der starken Inflation diskutieren die Jusos bei einem Bundeskongress in Oberhausen weitere Entlastungsmöglichkeiten für die Bürger. Den 300 Delegierten liegen etwa Anträge zur Wiedereinführung des 9-Euro-Tickets vor. Anträge fordern ein Energiegeld für alle Arbeitnehmer und die dauerhafte Streichung der Mehrwertsteuer für alle Grundnahrungsmittel. Das dreitägige Treffen der SPD-Jugendorganisation beginnt am Freitag (15.00 Uhr).

CSU-Parteitag startet mit Rede von Söder - Merz am Samstag

AUGSBURG: Knapp ein Jahr vor der bayerischen Landtagswahl kommt die CSU an diesem Freitag zu einem Parteitag zusammen. Nach der Eröffnung in Augsburg durch Generalsekretär Martin Huber (15.45 Uhr) wird mit Spannung die Grundsatzrede von Parteichef und Ministerpräsident Markus Söder erwartet. Er dürfte dabei - entsprechend dem Leitantrag für den Parteitag - nicht mit Kritik an der Bundesregierung sparen. Zum Abschluss des zweitägigen Parteitreffens am Samstag wird dann auch CDU-Chef Friedrich Merz in der Augsburger Messe zu Gast sein.

Neues Baustellenwarnsystem für Autobahnen - Startschuss in Erkner

ERKNER: Mit einem neuartigen Baustellenwarnsystem sollen Autobahnen künftig sicherer werden - Startschuss für den bundesweiten Ausbau der Technik ist an diesem Freitag (13.00 Uhr) im brandenburgischen Erkner. Erwartet wird dort auch Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP). Hintergrund für den Einsatz des neuen Warnsystems ist eine EU-Richtlinie aus dem Jahr 2010.

Werder Bremen erwartet Hertha BSC im Freitagsspiel

BREMEN: Werder Bremen trifft zum Auftakt des zwölften Spieltages in der Fußball-Bundesliga auf Hertha BSC und hofft auf ein Ende seiner Negativserie. Gegen die Berliner strebt die Mannschaft von Trainer Ole Werner am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN) nach zuletzt drei Pflichtspielniederlagen nacheinander - darunter das Aus im DFB-Pokal - den zweiten Heimsieg der Saison an.

Deutsches Duo startet bei Darts-EM in Dortmund

DORTMUND: Am zweiten Tag der Darts-Europameisterschaft greifen auch die deutschen Protagonisten ins Geschehen ein. Am Freitagabend (ab 19.00 Uhr/Sport1 und DAZN) sind unter anderen Gabriel Clemens und Martin Schindler in der Westfalenhalle in Dortmund gefordert. Schindler bekommt es zunächst (20.15 Uhr) mit dem Portugiesen José de Sousa zu tun. Clemens trifft im letzten Spiel des Abends (22.15 Uhr) auf den walisischen Weltklasseprofi Jonny Clayton. Auch Weltmeister Peter Wright (Schottland), der Waliser Gerwyn Price und Michael van Gerwen aus den Niederlanden steigen ins EM-Turnier ein.