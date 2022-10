Das bringt der Freitag

Bundestag entscheidet über milliardenschweren Abwehrschirm

BERLIN: Der Bundestag entscheidet am Freitag (09.00 Uhr) über das geplante milliardenschwere Paket zur Senkung der Energiepreise. Stimmen die Abgeordneten zu, darf der Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) Kredite von bis zu 200 Milliarden Euro aufnehmen. Damit sollen vor allem die geplante Gaspreisbremse finanziert und die Strompreisbremse finanziell abgesichert werden. Ein Teil des Geldes soll auch an Unternehmen fließen, die durch Russlands Krieg in der Ukraine besonders in Schwierigkeiten sind.

Abschluss der Ministerpräsidentenkonferenz - Lindner und Habeck dabei

HANNOVER: Die Regierungschefs der Länder beenden am Freitag (ab 9.00 Uhr) in Hannover die zweitägige Ministerpräsidentenkonferenz. Vorgesehen sind Gespräche mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP). Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ist nicht dabei. Die Länder erhoffen sich beispielsweise mehr Klarheit bei der Umsetzung des angekündigten Gaspreisdeckels. Bei den Beratungen dürften zudem unter anderem die Finanzierung bei der Aufnahme von Geflüchteten sowie eine Nachfolgelösung des Ende August ausgelaufenen 9-Euro-Tickets für den Nah- und Regionalverkehr Thema sein.

Westbalkan-Treffen: Baerbock setzt auf bessere regionale Kooperation

BERLIN: Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) will bei einer Westbalkan-Konferenz am Freitag (13.00 Uhr) in Berlin konkrete Schritte für eine bessere regionale Kooperation erreichen. Bei dem Treffen der Außenministerinnen und Außenminister im Format des sogenannten «Berliner Prozesses» gehe es hier vor allem um die Bemühungen zur Schaffung eines gemeinsamen regionalen Marktes, hatte ein Sprecher des deutschen Außenministeriums angekündigt. Zudem sollen unter anderem die Energiesicherheit vor dem Hintergrund des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine und die gemeinsame grüne Agenda Themen sein.

Strafmaß für Trumps Ex-Berater Steve Bannon soll verkündet werden

WASHINGTON: Nach seiner Verurteilung wegen Missachtung des US-Kongresses soll der einstige Chefstratege von Ex-US-Präsident Donald Trump, Steve Bannon, am Freitag sein Strafmaß erfahren. Der 68-Jährige war im Juli von einem Bundesgericht in Washington verurteilt worden, weil er eine Vorladung des Untersuchungsausschusses zum Angriff auf das US-Kapitol am 6. Januar 2021 ignoriert und angeforderte Dokumente nicht zur Verfügung gestellt hatte.

Betreiber nimmt AKW Isar 2 für Wartungsarbeiten vom Netz

LANDSHUT: Nach der Entscheidung von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zum Weiterbetrieb von drei Atomkraftwerken nimmt am Freitag der Betreiber PreussenElektra den Meiler Isar 2 in Bayern wegen Wartungsarbeiten vom Netz. Das hatte der Vorsitzende der Geschäftsführung, Guido Knott, bereits angekündigt: «Für Isar 2 bedeutet dies, dass wir die Anlage Ende dieser Woche herunterfahren, um die notwendige Wartung an den Druckhalterventilen durchzuführen.»

Prozess gegen ICE-Messerstecher startet

MÜNCHEN: Knapp ein Jahr nach der blutigen Messerattacke auf Reisende in einem ICE in Bayern beginnt am Freitag (10.00 Uhr) vor dem Oberlandesgericht München der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter. Die Anklage wirft dem Beschuldigten unter anderem versuchten Mord vor. Der Generalbundesanwalt hatte die Ermittlungen übernommen, weil es «gravierende Anhaltspunkte für einen islamistischen Hintergrund» der Tat gebe. Der Beschuldigte, laut Ermittlern ein «palästinensischer Volkszugehöriger» und zur Tatzeit 27 Jahre alt, soll spätestens im September 2021 den Entschluss gefasst haben, durch wahllose Tötung «ungläubiger» Nichtmuslime in Deutschland einen Beitrag zum weltweiten Dschihad zu leisten.

Ausfälle und Verspätung wegen Warnstreiks bei Italiens Flugsicherung

ROM: Wegen eines Warnstreiks bei der italienischen Flugsicherung müssen sich Reisende an diesem Freitag auf dem Weg aus oder nach Italien auf Verspätungen und Ausfälle einstellen. Betroffen seien etwa die Flughäfen in Rom, Mailand-Malpensa und Venedig, teilte das zuständige Unternehmen Enav mit. Demnach müssen Reisende zwischen 8.00 und 20.00 Uhr mit Einschränkungen rechnen. Auch Flugverbindungen in Richtung Deutschland sind betroffen.

Boateng-Prozess geht weiter - Zeitpunkt des Urteils unklar

MÜNCHEN: Der Berufungsprozess wegen Körperverletzung gegen den Fußball-Profi Jérôme Boateng geht am Freitag (10.00 Uhr) weiter. Ursprünglich hatte das Landgericht München I am zweiten Prozesstag das Urteil sprechen wollen - ob es dazu kommt, ist nach dem bisherigen Verhandlungsverlauf allerdings fraglich. Denn Boatengs Anwälte beantragten, Akten aus familienrechtlichen Streitigkeiten zwischen Boateng und seiner Ex-Freundin zum Verfahren hinzuzuziehen. Sie gehen davon aus, dass die Frau Gewalt-Vorwürfe gegen Boateng erfunden hat, um das Aufenthaltsbestimmungsrecht für die gemeinsamen Zwillingstöchter zu erstreiten.

Buchmesse öffnet für Lesepublikum

FRANKFURT/MAIN: Nach zwei Fachtagen öffnet die Frankfurter Buchmesse am Freitag (9.00 Uhr) für das Lesepublikum. Bei der weltgrößten Bücherschau präsentieren 4000 Aussteller aus 95 Ländern ihre Neuerscheinungen. Dazu gibt es am Freitag Lesungen und Autorengespräche unter anderem mit Ian Kershaw, Vanessa Mai, Judith Holofernes oder Karen Duve. Klima-Aktivistin Luisa Neubauer präsentiert ihr neues Buch, das sie mit ihrer Großmutter geschrieben hat.

Bochumer Arzt wegen Masken-Attesten vor Gericht

BOCHUM: Ein Bochumer Hausarzt muss sich von Freitag (10.00 Uhr) an wegen der Ausstellung mutmaßlich unrichtiger Gesundheitszeugnisse vor Gericht verantworten. Ihm wird vorgeworfen, ohne medizinische Notwendigkeit Atteste zur Befreiung von der Corona-Maskenpflicht ausgestellt zu haben.

Prozessbeginn gegen die türkische Sängerin Gülsen in Istanbul

ISTANBUL: Wegen einer kontroversen Aussage über religiöse Bildungseinrichtungen in der Türkei muss sich die prominente Popsängerin Gülsen ab dem 21. Oktober (8.20 Uhr MESZ) vor einem Istanbuler Gericht verantworten. In der Anklageschrift wird Gülsen unter anderem Volksverhetzung vorgeworfen. Der Künstlerin drohen demnach bis zu drei Jahre Haft. Die Sängerin stand zwischenzeitlich unter Hausarrest - momentan darf sie das Land nicht verlassen und muss sich wöchentlich bei der Polizei melden.

Mainz strebt ersten Heimsieg gegen Köln an

MAINZ: Der FSV Mainz 05 greift im Freitag-Abendspiel (20.30 Uhr/DAZN) der Fußball-Bundesliga gegen den 1. FC Köln nach dem ersten Heimsieg in der aktuellen Spielzeit. Die Kölner können mit einem Sieg den zumindest zwischenzeitlichen Sprung auf einen Europapokal-Rang schaffen.