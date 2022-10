Das bringt der Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 14.10.22 | Überblick

Bundestag berät über Fortsetzung des Militäreinsatzes im Irak

BERLIN: Der Bundestag berät am Freitag über die Verlängerung des Einsatzes deutscher Soldaten im Irak um ein weiteres Jahr. Erklärtes Ziel der internationalen Mission ist es, eine Stabilisierung zu sichern, ein Wiedererstarken der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) zu verhindern und eine Versöhnung in Irak zu fördern. Politiker der Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP hatten zuletzt wiederholt angekündigt, Auslandseinsätze der Bundeswehr intensiver auf ihren Erfolg hin zu untersuchen, nachdem der internationale Einsatz im Afghanistan mit der gewaltsamen Machtübernahme der Taliban praktisch gescheitert war.

Lauterbach stellt neue Impf- und Corona-Kampagne vor

BERLIN: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) stellt an diesem Freitag in Berlin eine neue Impf- und Corona-Kampagne vor (10.00 Uhr). Mit auf dem Podium der Bundespressekonferenz sitzt auch die Publizistin Margarete Stokowski, die sich unter anderem für mehr Hilfe für Long-Covid-Patienten eingesetzt hatte. Derzeit breiten sich Corona-Ansteckungen in Deutschland wieder schneller aus.

Grüne wollen auf Bundesparteitag in Bonn Antworten geben

BONN: Die Grünen kommen an diesem Freitag (16.00 Uhr) zu einem Bundesparteitag im nordrhein-westfälischen Bonn zusammen. Die Veranstaltung mit etwa 800 Delegierten und ungefähr 1000 Gästen steht unter dem Motto «Wenn unsere Welt in Frage steht: Antworten». Zum Auftakt am Freitag soll es um die hohe Inflation, sozialen Zusammenhalt und die Stärkung der Wirtschaft gehen sowie um die Sicherung der Energieversorgung im Winter.

Europäische Sozialdemokraten wählen neuen Vorsitzenden

BERLIN: Die Sozialdemokratische Partei Europas (SPE) wählt am Freitag auf ihrem Kongress (Beginn 14.30 Uhr) in Berlin einen neuen Vorsitzenden. Der ehemalige schwedische Ministerpräsident Stefan Löfven soll den Bulgaren Sergej Stanischew ablösen, der den Zusammenschluss von 33 sozialdemokratischen Parteien seit elf Jahren führt. Als Generalsekretär stellt sich erneut der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Achim Post, zur Wahl.

EU-Innenminister beraten über zunehmende Migration via Balkanroute

LUXEMBURG: Die Innenminister der EU-Staaten beraten am Freitag (10.00 Uhr) in Luxemburg darüber, wie die zuletzt deutlich gestiegene Migration über die sogenannte Balkanroute begrenzt werden kann. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hatte zuletzt betont, es sei ihr Ziel, die Zahl der unerlaubten Einreisen zu reduzieren. Nach Angaben der EU-Grenzschutzagentur Frontex wurden im September 19.160 irreguläre Einreisen auf der Westbalkanroute registriert - doppelt so viele wie im Vorjahresmonat.

Frau fast 24 Stunden verschleppt und vergewaltigt - Prozess beginnt

Stuttgart (dpa/lsw) - Wegen Geiselnahme und Vergewaltigung einer Frau muss sich ein 36 Jahre alter Mann ab Freitag (9.00 Uhr) vor dem Landgericht Stuttgart verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, die zur Tatzeit 23-Jährige im April dieses Jahres abends an einem Feldweg bei Reichenbach an der Fils (Landkreis Esslingen) abgepasst, mit einem Messer bedroht und in eine Hütte gebracht zu haben. Dort soll der Angeschuldigte sein Opfer nahezu 24 Stunden lang gefangen gehalten und mehrfach vergewaltigt haben.

Prozess wegen heimtückischen Mordes an Ehefrau startet

HILDESHEIM: Wegen heimtückischen Mordes aus niedrigen Beweggründen muss sind von diesem Freitag (9.00 Uhr) an ein 37-Jähriger vor dem Landgericht Hildesheim verantworten. Der Mann soll seine Ehefrau Anfang Mai 2022 an ihrem Auto vor einer Anwaltskanzlei abgepasst haben. Nach Gerichtsangaben wollte sich die 35-Jährige scheiden lassen. Laut Anklage attackierte der Deutsche die Frau mit mindestens 13 Messerstichen, sie starb kurz nach dem Angriff in einem Rettungswagen.

Letzte Chance für Schalke-Trainer Kramer: Nur ein Sieg hilft ihm

GELSENKIRCHEN: Vor der Auftaktpartie zum zehnten Spieltag der Fußball-Bundesliga dreht sich alles um Trainer Frank Kramer vom FC Schalke 04. Sollte der 50-Jährige am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) das Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim nicht gewinnen, könnte seine Dienstzeit in Gelsenkirchen nach knapp vier Monaten enden. Nach zuletzt drei Niederlagen nacheinander und zum Teil erschreckend schwachen Leistungen ist der Aufsteiger auf den 16. Tabellenplatz abgerutscht.